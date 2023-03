Le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, un must touristique du val de Loire

"Neo Chinampas"

Que d'et que de! En voici quelques exemples. Ainsi, le "Corridor végétal" de Ashley Martinez et Julie Cote façonne-t-il un espace de fraîcheur où la nature se régénère, favorisant la biodiversité pour les oiseaux et les pollinisateurs. là où le minéral et la stérilité régnaient jusque là.Ainsi aussi, l'île artificielle "presque vertueuse" du jardinimaginée par Louise Quintana et Guillaume Collaudin s'inscrit-elle dans une tradition agricole mexicaine tout en apportant une réponse innovante aux crises -climatique, écologique et alimentaire- actuelles.Ainsi également le Jardin patchwork né de la volonté d’autonomie alimentaire de Annelies Dijkman et Lau Heemskerk, se pose-t-il en jardin nourricier. De même, le jardin baptisé "Demain, tout ira bien" propose-t-il, lui aussi, de parvenir à une plus grande autonomie grâce notamment à un système de récupération de l'eau de pluie.Si toutes ces créations ambitionnent de restaurer un meilleur équilibre du monde vivant, la même ambition se retrouve, bien sûr, dans lesPrenons, par exemple, les deux "nids" végétaux et protecteurs imaginés par Catherine Cocherel. Comme une grande diversité végétale s’y épanouit, ces deux "nids" s'offrent aux visiteurs comme des petites planètes à rêver, à habiter, à protéger. Tout un programme !Grâce à toutes ces créations porteuses de parades face à un dérèglement climatique qui angoisse de plus en plus, l'édition 2023 du Festival des jardins de Chaumont devrait, une fois encore, attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs.