Le domaine de Chaumont-sur-Loire se dote d’un nouvel hôtel

C’est la question qui peut se poser alors que le château arbore une architecture Renaissance au parfait équilibre voulu par le prince et la princesse de Broglie, avec ses parcs et ses jardins exceptionnels surplombant le fleuve.Mais le Domaine s’inscrit aussi dans une démarche réaliste de circuits touristiques, depuis 15 ans, en associant la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement avec la mise en place d’un projet culturel innovant et unique.La Région Centre-Val de Loire, propriétaire du Domaine depuis 2008, souhaite le voir se développer à partir de ses trois points de force :- le patrimoine, avec l’enrichissement des collections, ainsi qu’une attention particulière portée à la restauration et l’ouverture de nouveaux espaces, désormais investis par l’art contemporain et accessibles au public,- les jardins, avec l’agrandissement du circuit de visite des espaces naturels, la réalisation de jardins permanents, le développement de collections végétales et aussi l’ouverture du Festival International des Jardins à des thématiques d’actualité comme le réchauffement climatique, la biodiversité ou le biomimétisme,- l’art avec l’ouverture du Centre d’arts et de nature et l’établissement d’une programmation “art contemporain” à la fois pointue et accessible, qui fait la part belle à une grande diversité de médiums.