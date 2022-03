Une année 2022 riche en événements dans les Plus Beaux Jardins de France

• 1er mai Conférence de Francis Hallé « Comparaison entre les forêts tropicales et les forêts tempérées », Bambouseraie en Cévennes• 4 mai Atelier «Pollinisateurs, abeilles, papillons et Cie» - Sentiers Vagabonds, Bambouseraie en Cévennes• 7 et 8 mai Neurodon, Château et jardins de la Ballue• 12 et 13 mai Journées mondiales de la Topiaire, Eyrignac & ses Jardins • du 12 au 15 mai « Topiaires, l’Art et la Manière » dans le cadre des World Topiary Days, Château et jardins de la Ballue• 22 mai Défilé de costumes régionaux, Château de Breteuil • 26 mai Escrime artistique, Château de Breteuil• 29 mai Spectacle «Le jeune Amour». Textes de Jean de la Fontaine dit par Christine Bayle. Musique viole de gambe Marianne Muller, Château et jardins de la Ballue• de juin à septembre Dames et oiseaux à Villandry, exposition de Roger et Jacotte Capron, Villandry, château et jardin • 3, 4 et 5 juin Rendez-vous aux Jardins, Château et jardins de la Ballue • Rendez-vous aux Jardins, Bambouseraie en Cévennes• 4 et 5 juin Rendez-vous aux Jardins, Villandry, château et jardin• Rendez-vous aux Jardins, Château de Saint-Jean de Beauregard• 4, 5 et 6 juin Démonstration d’art floral, Villandry, château et jardin• 10, 11 et 12 juin Fête de la Création et des Métiers d’Art, Château de Saint-Jean de Beauregard• 19 juin Garden Party, Eyrignac & ses Jardins• 26 juin Festival de danse contemporaine «Extension sauvage», 11e édition, Château et jardins de la Ballue• Fin juin à septembre Exposition d’art contemporain : Léa Bénétou, Château et jardins de la Ballue• 1er et 2 juillet Nuit des Mille Feux, Villandry, château et jardin• 2 juillet Festival de danse contemporaine «Extension sauvage», Château et jardins de la Ballue• 3 juillet Escrime artistique, Château de Breteuil• 3, 10, 17, 24, 31 juillet Atelier Nature-Biodiversité : création de nichoirs/mobiles en bambou, Bambouseraie en Cévennes• 11, 18, 25 juillet Pique-Niques Blancs, Eyrignac & ses Jardins• 14 et 16 juillet Jazzoparc, Bambouseraie en Cévennes• 24 juillet Arma barok Opéra et Barok Opéra Amsterdam présentent : Queen Mary de Purcell, Château et jardins de la Ballue