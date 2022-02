Chaumont-sur-Loire, ouverture de la nouvelle galerie digitale

jardinistique

Depuis 1992,est un laboratoire de la création contemporaine dans le domaine des jardins et de la création paysagère dans le monde. Il se déroule dans le parc du domaine, acquis par la Région Centre en 2007, devenu un lieu incontournable dans l’art des jardins.La triple identité du domaine : patrimoniale, artistique et «» en fait un lieu singulier dans le circuit des châteaux de la Loire.Pour ses 30 ans, le Festival est en quête du. C’est la thématique qui a été communiqué à tous les jardiniers qui vont «» pendant les sept mois de la manifestation, du 21 avril au 6 novembre 2022.Une œuvre d’art ? Un potager nourricier ? Un espace thérapeutique ? Un lieu de culture biologique ? Le jardin idéal ne peut-il pas rassembler toutes nos attentes et toutes nos exigences : philosophiques, esthétiques, écologiques, gustatives ? Être à la fois beau, bon, bio, réparateur, réconfortant, novateur, économe en eau et en énergie, mais surtout exalter l’harmonie et le goût, générer le bien-être et le bonheur ?Rassembler toutes ces propriétés, est-ce possible ou illusoire ? Réaliste ou contradictoire ? Tel a été le défi lancé aux concepteurs des jardins de l’édition 2022 qui devaient proposer des projets tentant de faire la synthèse de toutes ces qualités et offrir un concentré, une synthèse de ce que l’homme et le vivant peuvent créer ensemble pour générer un monde meilleur.