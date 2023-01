Une nouvelle identité visuelle pour Belambra à l’aube des vacances d’été

Nouvelle signature, nouvelle identité, nouvelle campagne de communication en direction des familles... Belambra veut traduire une étape atteinte dans sa transformation et dans sa montée en gamme par ces différentes actions.



Conçue avec l’agence Change, la nouvelle tonalité de marque se présente comme « plus sincère et au plus proche de l’expérience vécue par ses clients ».



La refonte de son identité se déclinera sur tous les supports de l’entreprise dans les prochaines semaines et va s’incarner à travers une vaste campagne de marque avec pour signature : « Belambra, au plus vrai des vacances ».



Cette campagne veut valoriser la nouvelle segmentation mise en place dans les clubs : « Dans un secteur où tout le monde vend des images de destinations de rêve sur papier glacé, le seul juge de paix c’est le témoignage de celui qui y était », explique Emilie Dispans, directrice Communication et Produit de Belambra.



« Nous disposons d’atouts formidables et ce sont nos clients qui en parlent le mieux. C’est sur cette idée forte, que nous nous sommes appuyés pour proposer avec notre agence une campagne au plus vrai de l'expérience.



Plus largement, nous avons voulu mener une refonte globale de notre identité visuelle afin d’accompagner et refléter le vaste mouvement de transformation de nos clubs tout en renforçant la lisibilité de notre offre auprès des vacanciers. »