Belambra Clubs : 4 nouvelles recrues au sein du comité de direction

Edouard De Vilmorin (51 ans), Directeur Administratif et Financier : Diplômé de l’ESCP, Edouard De Vilmorin débute sa carrière chez PwC avant de rejoindre Vivarte en tant que Responsable du Contrôle de Gestion du Groupe puis Directeur Financier de Kookai de 2006 à 2009 et La Halle aux vêtements jusqu’en 2013.



Edouard De Vilmorin rejoint ensuite le groupe Sergent Major et Natalys où il prend la direction de la filiale chinoise du groupe à Shanghai puis coordonne le projet d’acquisition de l’entreprise « Du Pareil Au Même ». Depuis 2017, il occupait le poste de Directeur Financier du Groupe Cyrillus et Vertbaudet.



Guillaume Descamps (54ans), Directeur des Systèmes d’Informations : Après avoir réalisé ses études à l’Académie commerciale Internationale et à l’ESLSCA Business School, Guillaume Descamps intègre Neurones (groupe de Conseil et de Services Numériques) en tant que consultant en 1997.



En 1999, il rejoint L’Oréal comme IT Micro & Scientific Manager avant d’intégrer Sony Music en tant qu’IT Operations & Network Manager cinq ans plus tard.



En 2005, Guillaume Descamps rejoint la Société Générale en Égypte comme Senior Test Manager. De 2007 à 2010, il exercera comme Project Leader à la Deutsche Bank entre Barcelone, Londres et Frankfort, avant d’intégrer le Groupe Jumbo Tours à Majorque où il exercera pendant 8 ans. Guillaume Descamps est ensuite nommé CTO de Nuitee Travel en 2018. Depuis 2020, il était DSI / CTO du Groupe Promovacances.