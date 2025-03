Cannes mise sur l’hiver pour séduire les voyageurs européens

Pour assurer une bonne visibilité, un plan d’a été déployé dans plusieurs grandes villes européennes, notamment Paris, Londres et Milan.Ce dispositif a été complété par des actions ciblées :: 25 journalistes internationaux invités pour la réouverture de La Malmaison : des rencontres presse organisées à Milan, Copenhague, Paris et Londres.: en partenariat avec Expedia et le syndicat des hôteliers cannois, une offre promotionnelle a été mise en place de novembre 2024 à février 2025 sur les marchés UK, norvégien et suédois, avec 30 hôtels participants. Des campagnes similaires ont été activées via Côte d’Azur France Tourisme pour l’Italie et avec SNCF Connect pour la clientèle française.: un jeu concours impliquant des partenaires cannois et une campagne publicitaire digitale ciblée.: une présence dans la presse féminine haut de gamme pour toucher une audience qualifiée.