ILTM : à Cannes aussi, les destinations sortent le grand jeu

"Abu Dhabi, c'est aussi 70 % de désert et plus de 200 îles naturelles. Et également une mangrove en pleine ville

Réputé être le plus grand événement B to B du voyage de luxe,n'a pas seulement donné l'opportunité auxde rencontrer desde voyages, croisières, séjours hôteliers et autres prestations haut de gamme.. Ceux qui s'intéressent à cet émirat (il est le grand et le plus riche des sept émirats qui composent, depuis 1971, la Fédération des Emirats arabes unis) en sont probablement déjà convaincus. D'ailleurs, l'arrivée prochaine d'un cinq étoiles Anantara devrait encore conforter ce positionnement haut de gamme.-conçues par de grands noms de l'architecture internationale-: ainsi, non content de cocher la case du luxe, il coche aussi la case "culture".cet émirat s'est fait remarquer par son immense et: abritée sous des dômes en marbre blanc, illuminée par des lustres en cristal, décorée avec un immense tapis persan, cette mosquée peut accueillir jusqu'à 41 000 fidèles.Autre nouveauté : l'. Ce lieu qui entend véhiculer un message de paix et de tolérance, abrite en effet une mosquée, une église et une synagogue.Et ce n'est pas fini. Abu Dhabi verra arriver, prochainement, de nouveaux musées, notamment un Musée d'histoire naturelle. Et aussi une musée Guggenheim aux formes audacieuses.Mais, soulignait à Cannes, Isabelle Trotzier , country manager France,". Bref,comme la visite d'une ferme chamelière ou la découverte de l'oasis d'Al Ain. ]bIsabelle Trotzier insiste :D'autres évolutions récentes contribuent à rendre cet émirat plus attrayant pour les touristes occidentaux : depuis 2020, ontBien mieux, pendant cette période , les visiteurs peuvent profiter de soirées très festives au moment de la rupture du jeûne par les musulmans. En outre, désormais,, Abu Dhabi sera encore plus aisément accessible.Les Français, d'ailleurs, se laissent séduire : ils ont été 71000 à passer au moins une nuit sur place entre janvier et octobre 2024 (soit +41 % par rapport à la même période de 2023). Si l'on met ce chiffre en perspective avec les 3,8 millions de visiteurs internationaux, on comprend cependant que l'Emirat juge nécessaire se faire mieux connaître, notamment en France.