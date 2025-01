Alexandra Borchio Fontimp réélue à la présidence de Côte d’Azur France

Ces résultats sont le fruit d’un travail collectif entre les acteurs publics et privés. Nous devons poursuivre cette dynamique en anticipant les nouvelles attentes des voyageurs et en valorisant notre patrimoine naturel et culturel

, avec une fréquentation totale de. Cette performance repose en grande partie sur le retour massif des. Parmi les cinq principaux marchés, on retrouve la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne et les pays scandinaves. À noter que les touristes américains ont pris la première place en termes de nuitées étrangères, représentant désormais 15 % des nuitées internationales, un signe de la montée en puissance de ce marché stratégique.Cette hausse de la fréquentation a également eu un, avec une dépense moyenne par visiteur atteignant 120 € par jour. Cette dynamique a été soutenue par de nombreux événements majeurs, dont l’arrivée du Tour de France et les manifestations organisées autour des Jeux Olympiques, qui ont permis de renforcer l’image internationale de la destination.En termes d’hébergements, le. Au total, les hôtels et résidences de la région ont enregistré 13 millions de nuitées, confirmant la reprise durable du secteur touristique. Alexandra Borchio Fontimp a souligné : «».