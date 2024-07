Vacances aux Etats-Unis - FAQ pour Agents de Voyages

Transport public

Les États-Unis bénéficient d'un réseau de transport public de premier plan dans lestels que Boston, Chicago, New York, Philadelphie, San Francisco et Washington DC. Cependant, les services des métros, bus et autres ferries peuvent être moins développés dans les zones rurales du pays.Gérés principalement par la compagnieils jouissent d’un grand réseau ferroviaire qui couvre une très grande partie des USA. Bien qu’ils soient pratiques et rapides, ils sont plus chers que les bus.Ils sont essentiellement gérés par leSon concurrent direct, c’est le groupeTous les deux offrent une alternative très abordable pour se déplacer entre les villes.Vu l’étendue des Etats-Unis, les voyageurs optent très souvent pour les vols en avions afin d’aller d’une région à une autre. Parmi les compagnies populaires, il y a American Airlines, AirTran Airways ou JetBlue Airways. Il est conseillé d’opter pour unetelle que Spirit Airlines. Dans tous les cas, laest hautement recommandée pour bénéficier d’un tarif concurrentiel. Il faut, enfin, noter que les retards sont loin d’être rares.Les taxis représentent un moyen de déplacement. Il faut en plus savoir qu’il est de coutume de laisser au chauffeur un pourboire équivalant ou supérieur à 10 % du montant de la course.Heureusement,constituent une alternative bien plus économique.Pour louer une voiture aux Etats-Unis, il faut avoir au minimum 21 ans, voire 25 ans parfois. Une carte de crédit en règle est obligatoire, tout comme un permis de conduire valide. L'est également indispensable.