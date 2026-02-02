Día de los Muertos à Mexico : Xplore Mexique mise sur l’expertise terrain et l’expérience authentique

Contrairement à une vision parfois réductrice centrée sur les grands événements médiatisés, le Día de los Muertos se décline à Mexico sous de multiples formes. Autels domestiques, installations artistiques, rituels communautaires et veillées nocturnes composent une mosaïque d’expériences culturelles uniques.
Xplore Mexique privilégie des zones où la célébration conserve toute sa dimension intime et symbolique, comme Xochimilco, Mixquic ou encore Coyoacán. Ces territoires permettent aux voyageurs de comprendre le sens profond de la fête, au-delà de l’aspect spectaculaire.
Un savoir-faire local au service des agences de voyages
La montée en puissance du Día de los Muertos sur le marché touristique implique une expertise opérationnelle pointue. Gestion des flux, accès aux sites sensibles, respect des populations locales, choix des bons horaires : autant d’éléments clés pour transformer un événement populaire en expérience qualitative et responsable.
Grâce à sa présence permanente sur le terrain, Xplore Mexique accompagne les agences de voyages sur l’ensemble de la chaîne :
- conseil produit et construction d’itinéraires adaptés ;
- sélection de partenaires locaux fiables et engagés ;
- encadrement par des guides francophones spécialisés en culture mexicaine.
Des expériences immersives, loin du folklore standardisé
Xplore Mexique conçoit des expériences pensées pour répondre aux attentes actuelles des clients finaux, tout en facilitant la vente côté agences :
- participation à la création d’une ofrenda traditionnelle avec des habitants ;
- ateliers culinaires autour des spécialités de saison, comme le pan de muerto ;
- visites de cimetières de villages lors des veillées, dans un cadre encadré et respectueux ;
- rencontres avec artisans, artistes ou associations œuvrant à la transmission des traditions.
Ces moments forts, riches en émotion, permettent aux agences de proposer un voyage différenciant, difficilement comparable à une offre classique.
Un atout commercial fort pour les agences partenaires
Pour les agences de voyages, intégrer le Día de los Muertos à leur programmation avec Xplore Mexique, c’est :
- valoriser une expertise destination crédible auprès de leurs clients ;
- enrichir leur offre long-courrier avec un temps fort culturel porteur de sens ;
- répondre à la demande croissante pour des voyages plus expérientiels et authentiques.
- Ce positionnement s’adresse aussi bien à une clientèle individuelle haut de gamme qu’à des petits groupes accompagnés, en quête de découvertes culturelles profondes.
Xplore Mexique, le spécialiste Mexique de référence
Découvrez toutes les offres, conseils de voyage et inspirations ici
Contacter Benjamin, David et Aicha
benjamin@xplore-voyages.com,
david@xplore-voyages.com,
aicha@xplore-voyages.com
06 25 89 28 44 / 04 13 41 93 53
https://mexique.xplore-voyages.com/
>> XPLORE MEXIQUE dans l'Annuaire DESTIMAG
