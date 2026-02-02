Día de los Muertos à Mexico : Xplore Mexique mise sur l’expertise terrain et l’expérience authentique

Xplore Mexique conçoit des expériences pensées pour répondre aux attentes actuelles des clients finaux, tout en facilitant la vente côté agences :



- participation à la création d’une ofrenda traditionnelle avec des habitants ;

- ateliers culinaires autour des spécialités de saison, comme le pan de muerto ;

- visites de cimetières de villages lors des veillées, dans un cadre encadré et respectueux ;

- rencontres avec artisans, artistes ou associations œuvrant à la transmission des traditions.



Ces moments forts, riches en émotion, permettent aux agences de proposer un voyage différenciant, difficilement comparable à une offre classique.

