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Une journée de vacances solidaires pour 30 jeunes d'Île-de-France

Une expérience immersive sur une journée


Ce week-end, 30 adolescents franciliens accompagnés par la protection de l’enfance vont découvrir, le temps d'une journée, la montagne et les sports d’hiver aux Arcs. Une opération solidaire portée par la Fondation Je pars, tu pars, il part et CIThéA.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 18:27

Cette opération pionnière va permettre à des jeunes, souvent éloignés des vacances, de découvrir la montagne en hiver - Depositphotos.com, Gorilla
Cette opération pionnière va permettre à des jeunes, souvent éloignés des vacances, de découvrir la montagne en hiver - Depositphotos.com, Gorilla
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Samedi 21 mars 2026, 30 adolescents d’Île-de-France âgés de 12 à 18 ans, accompagnés par le groupement associatif CIThéA, vont vivre une première initiation aux sports d’hiver.

Cette opération pionnière, organisée par la Fondation Je pars, tu pars, il part et CIThéA, va permettre à ces jeunes, souvent éloignés des vacances, de découvrir la montagne en hiver et de participer à une journée complète d’activités sportives et culturelles.

Le séjour, concentré sur 24 heures, débutera vendredi soir par un départ en train couchette à bord du Travelski Night Express depuis la Gare de Lyon à Paris, en direction de Bourg-Saint-Maurice.

Le samedi matin, les participants rejoindront la station des Arcs 1600 grâce au funiculaire.

Encadrés par les moniteurs d’Évolution 2 et leurs éducateurs, les adolescents seront initiés au ski alpin et au Yooner, une luge moderne.

La journée se conclura par le retour en train vers Paris, dimanche matin.

Un écosystème montagnard mobilisé pour lever les freins

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Cette initiative a été rendue possible grâce à la mobilisation d’un large réseau d’acteurs du tourisme de montagne.

La Compagnie des Alpes, Travelski, le domaine skiable des Arcs Peisey-Vallandry, le club MMV des Arcs 2000, l’Office du Tourisme des Arcs, Évolution 2, Intersport, O’rentees et Pegasus Train ont contribué à différents aspects logistiques, allant du transport et de la restauration à la mise à disposition de matériel et d’encadrants.

Selon Germain Lelarge, président et fondateur de la Fondation Je pars, tu pars, il part, "la montagne en hiver représente un défi particulier : son coût et sa complexité en font un horizon rarement atteint dans les dispositifs solidaires.

Cette initiative montre qu’en réunissant un écosystème d’acteurs engagés, il est possible de lever ces freins."

Pour Bruno Ziberg, directeur général de CIThéA, "découvrir la montagne, apprendre à skier et partager un moment collectif dans un environnement totalement nouveau permet de prendre confiance, de se dépasser et de se projeter autrement."


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Tags : je pars tu pars il part, ski
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