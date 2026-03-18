Une journée de vacances solidaires pour 30 jeunes d'Île-de-France

la montagne en hiver représente un défi particulier : son coût et sa complexité en font un horizon rarement atteint dans les dispositifs solidaires.



Cette initiative montre qu’en réunissant un écosystème d’acteurs engagés, il est possible de lever ces freins.

découvrir la montagne, apprendre à skier et partager un moment collectif dans un environnement totalement nouveau permet de prendre confiance, de se dépasser et de se projeter autrement.