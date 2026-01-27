La montagne française doit encore progresser pour séduire la clientèle internationale

Alors que la saison hivernale bat son plein, Atout France vient de publier les résultats de la 2ème édition de son Baromètre Montagne.
Voici ce qu'il faut retenir. Malgré les débats sur la transition climatique, l'attrait pour la glisse ne faiblit pas. Pour 84 % des séjournants, les activités liées à la neige (ski, luge, raquettes) restent le cœur du voyage. Plus révélateur encore : 82 % des sondés prévoient de maintenir, voire d’intensifier, leur pratique du ski dans les années à venir.
Chez les Français, 20 % de la population a pratiqué le ski alpin ou nordique au moins une fois au cours des trois dernières années.
La France reste la destination préférée des locaux, quid des clientèles étrangères ?
Si la France reste la destination préférée des locaux, sa perception varie fortement chez nos voisins européens :
Les Britanniques et les Néerlandais sont les plus conquis, plaçant la montagne française respectivement en 4ème et 2ème position de leurs destinations favorites. Ils plébiscitent notamment la facilité d’accès et le rapport qualité-prix.
Les Allemands, en revanche, boudent davantage nos sommets. Bien qu'ils représentent le deuxième marché mondial de skieurs, ils ne pèsent que pour 2,7 % des journées-skieurs en France (soit 1,5 million sur 55 millions).
Ils privilégient historiquement l'Autriche.
La perception des trois nationalités étrangères sur la préservation de la nature et la qualité de l’hébergement est en revanche moins positive, comparé à d’autres destinations concurrentes. L’étude révèle enfin que la qualité de l’accueil et l’offre culturelle font partie des points à améliorer, et c’est particulièrement le cas pour les visiteurs allemands.
Montagne française : 64 % des séjours sont réservés sans intermédiaire
Les Français privilégient désormais l'autonomie : 64 % des séjours sont réservés sans intermédiaire. Le mode d'hébergement roi est désormais le meublé touristique (via des plateformes comme Airbnb ou Booking), choisi par 24 % des vacanciers.
Atout France conclut sur la nécessité de monter en gamme et de diversifier l'offre pour conforter durablement l'attractivité de nos territoires dans un marché mondialisé et en pleine mutation.
A lire aussi : Montagne : entre enchantement et désenchantement
CHIFFRES CLÉS À RETENIR :
82 % des skieurs comptent skier autant ou plus à l'avenir.
55 millions de journées-skieurs enregistrées au total en France.
12 % des journées-skieurs sont le fait des Britanniques (1er marché étranger).
24 % des Français optent pour la location de meublés en station.
