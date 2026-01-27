La montagne française doit encore progresser pour séduire la clientèle internationale

Si la France reste la destination préférée des locaux, sa perception varie fortement chez nos voisins européens :



Les Britanniques et les Néerlandais sont les plus conquis, plaçant la montagne française respectivement en 4ème et 2ème position de leurs destinations favorites. Ils plébiscitent notamment la facilité d’accès et le rapport qualité-prix.



Les Allemands, en revanche, boudent davantage nos sommets. Bien qu'ils représentent le deuxième marché mondial de skieurs, ils ne pèsent que pour 2,7 % des journées-skieurs en France (soit 1,5 million sur 55 millions).



Ils privilégient historiquement l'Autriche.



La perception des trois nationalités étrangères sur la préservation de la nature et la qualité de l’hébergement est en revanche moins positive, comparé à d’autres destinations concurrentes. L’étude révèle enfin que la qualité de l’accueil et l’offre culturelle font partie des points à améliorer, et c’est particulièrement le cas pour les visiteurs allemands.