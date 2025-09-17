Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

La nouvelle, au mois de mai dernier avait fait grand bruit. L'effondrement du glacier du Birch, dans le massif du Bietschhorn (canton du Valais, Suisse) avait enseveli les neuf dixièmes du village de Blatten, situé dans la vallée de Lötschental !



Par ailleurs, située entre 1 500 et 2 000 mètres d’altitude, la petite station de Céüze proche de Gap assiste en ce moment au démontage de ses 25 pylônes supportant 8 téléskis. Il en était grand temps puisque la station ouverte pour la dernière fois durant l’hiver 2017-2018 ne voyait plus beaucoup de flocons tomber sur ses pistes.



Victime d’un manque de neige chronique, elle réglera une addition de plus de 130 000 euros pour payer un démontage qui signifie la fin d’une époque mais pas la fin d’une vie.



Tout le monde le sait, confrontée aux conséquences du changement climatique, la montagne française a beau continuer globalement à afficher de très bonnes performances, elle n’en est pas moins fragilisée sur ses petits domaines skiables.



On parle donc de 186 stations désormais fermées aux skieurs et de dizaines d’installations à démonter. Non seulement pour éviter de mettre en danger des promeneurs mais aussi pour rompre avec les pollutions visuelles qui d’ores et déjà menacent le paysage montagnard français. Comprise dans la feuille de route de DSF ( Domaines skiables de France), cette entreprise de démolition ne constitue pas qu’une mauvaise nouvelle.



Elle en constitue aussi une bonne puisqu’à l’heure où l’artificialisation des sols et le bétonnage n’ont pas bonne presse, les territoires rendus à la nature ont un bel avenir devant eux.



Avec neige ou sans neige, la montagne « moyenne » a en effet la côte. Débarrassée de ses skieurs et autres surfeurs qui, certes, lui assurent des revenus confortables quand la neige est au rendez-vous, elle compte aussi des millions d’amateurs de randonnées qui, hiver comme été, n’ont besoin que de leurs chaussures de marche (ou d’un vélo) pour s’évader et goûter aux merveilles de paysages et d’une ambiance et d’une qualité de séjour qui, pour le moment encore, sont encore préservés.