Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France

L’exploitation du centre devrait générer environ 100 emplois, directs et indirects - DeposiPhotos.com, teptong
Trenitalia France a signé avec SNCF Réseau un contrat de location de 35 ans pour une zone ferroviaire située à Maisons-Alfort Pompadour, en Île-de-France.
Le futur centre permettra d’assurer la maintenance de la flotte à grande vitesse de Trenitalia France.
L’infrastructure sera conçue pour fonctionner en continu, 24 heures sur 24, et comprendra trois voies permettant l’entretien simultané de trois trains. Elle intégrera également des installations dédiées au lavage, au nettoyage et au remisage.
À pleine capacité, le site pourra accueillir jusqu’à 25 trains. Il contribuera à l’organisation opérationnelle des activités de maintenance et accompagnera le développement de l’offre ferroviaire sur le marché français.
Le centre prendra également en charge les futurs services à grande vitesse Frecciarossa entre Paris et Londres via l’Eurotunnel.
Le futur centre permettra d’assurer la maintenance de la flotte à grande vitesse de Trenitalia France.
L’infrastructure sera conçue pour fonctionner en continu, 24 heures sur 24, et comprendra trois voies permettant l’entretien simultané de trois trains. Elle intégrera également des installations dédiées au lavage, au nettoyage et au remisage.
À pleine capacité, le site pourra accueillir jusqu’à 25 trains. Il contribuera à l’organisation opérationnelle des activités de maintenance et accompagnera le développement de l’offre ferroviaire sur le marché français.
Le centre prendra également en charge les futurs services à grande vitesse Frecciarossa entre Paris et Londres via l’Eurotunnel.
Un projet inscrit dans la stratégie européenne du groupe FS
Ce projet s’inscrit dans le plan de développement international du groupe FS Italiane, visant à renforcer sa présence sur les principaux axes à grande vitesse en Europe.
L’implantation du site en Île-de-France constitue un point d’appui pour les activités internationales du groupe, notamment sur les liaisons ferroviaires entre grandes villes européennes.
La construction et l’exploitation du centre devraient générer environ 100 emplois, directs et indirects, incluant les activités réalisées avec des entreprises partenaires dans les domaines de la maintenance et de l’assistance opérationnelle.
A lire aussi : Trenitalia France ouvre les ventes été 2026
L’implantation du site en Île-de-France constitue un point d’appui pour les activités internationales du groupe, notamment sur les liaisons ferroviaires entre grandes villes européennes.
La construction et l’exploitation du centre devraient générer environ 100 emplois, directs et indirects, incluant les activités réalisées avec des entreprises partenaires dans les domaines de la maintenance et de l’assistance opérationnelle.
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