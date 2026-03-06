Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France

Ce projet s’inscrit dans le plan de développement international du groupe, visant à renforcer sa présence sur les principaux axes à grande vitesse en Europe.L’implantation du site enconstitue un point d’appui pour les activités internationales du groupe, notamment sur les liaisons ferroviaires entre grandes villes européennes.La construction et l’exploitation du centre devraient générer environ, directs et indirects, incluant les activités réalisées avec des entreprises partenaires dans les domaines de la maintenance et de l’assistance opérationnelle.