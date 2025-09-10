Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia ouvrira le 15 septembre prochain les ventes jusqu’à mi-mars pour la saison hivernale sur ses trois lignes Paris – Lyon, Paris – Marseille et Paris – Milan, couvrant ainsi les six mois glissants.
Mais ce n'est pas tout. Après avoir renforcé ses fréquences sur l'axe Paris - Lyon en juin dernier, la compagnie ferroviaire italienne va à nouveau accélérer.
Elle propose actuellement 9 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon. A partir du 14 décembre 2025, cinq nouveaux allers-retours quotidiens viendront encore enrichir l’offre entre les deux villes, portant l’offre à 14 allers - retours quotidiens, soit 28 trains durant la semaine.
A lire aussi : DOSSIER - TourMaG vous fait monter dans le train !
Paris - Lyon : 14 allers - retours quotidiens pour Trentitalia
"Ainsi, plus d’un tiers de l’offre sera assurée par Trenitalia entre les deux métropoles" détaille la compagnie dans un communiqué de presse.
"Ces fréquences supplémentaires visent à répondre à une demande toujours croissante des voyageurs, qu’ils soient professionnels ou de loisirs".
Pour rappel, depuis le 1er avril, les voyageurs peuvent de nouveau rejoindre l’Italie grâce aux deux allers-retours quotidiens entre Paris et Milan, avec des départs matin et après-midi. Les trains Frecciarossa desservent les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Turin et désormais Oulx, porte d’entrée vers les domaines skiables italiens.
Depuis le 15 juin dernier, Trenitalia relie aussi Paris à Marseille avec 4 allers-retours quotidiens, desservant Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.
Les billets et les horaires pour ces lignes seront disponibles dès le 15 septembre à 8h sur les canaux de distribution habituels.
