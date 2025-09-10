TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

14 allers-retours quotidiens dès la mi-décembre


Trenitalia renforce son offre sur l'axe Paris - Lyon. Dès le 14 décembre 2025, la compagnie italienne proposera 14 allers-retours quotidiens entre les deux villes.


Rédigé par le Jeudi 11 Septembre 2025

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon - Depositphotos.com Auteur riccinet
Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon - Depositphotos.com Auteur riccinet
Aerticket
Trenitalia ouvrira le 15 septembre prochain les ventes jusqu’à mi-mars pour la saison hivernale sur ses trois lignes Paris – Lyon, Paris – Marseille et Paris – Milan, couvrant ainsi les six mois glissants.

Mais ce n'est pas tout. Après avoir renforcé ses fréquences sur l'axe Paris - Lyon en juin dernier, la compagnie ferroviaire italienne va à nouveau accélérer.

Elle propose actuellement 9 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon. A partir du 14 décembre 2025, cinq nouveaux allers-retours quotidiens viendront encore enrichir l’offre entre les deux villes, portant l’offre à 14 allers - retours quotidiens, soit 28 trains durant la semaine.

A lire aussi : DOSSIER - TourMaG vous fait monter dans le train !

Paris - Lyon : 14 allers - retours quotidiens pour Trentitalia

Autres articles
"Ainsi, plus d’un tiers de l’offre sera assurée par Trenitalia entre les deux métropoles" détaille la compagnie dans un communiqué de presse.

"Ces fréquences supplémentaires visent à répondre à une demande toujours croissante des voyageurs, qu’ils soient professionnels ou de loisirs".

Pour rappel, depuis le 1er avril, les voyageurs peuvent de nouveau rejoindre l’Italie grâce aux deux allers-retours quotidiens entre Paris et Milan, avec des départs matin et après-midi. Les trains Frecciarossa desservent les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Turin et désormais Oulx, porte d’entrée vers les domaines skiables italiens.

Depuis le 15 juin dernier, Trenitalia relie aussi Paris à Marseille avec 4 allers-retours quotidiens, desservant Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.

Les billets et les horaires pour ces lignes seront disponibles dès le 15 septembre à 8h sur les canaux de distribution habituels.


Lu 214 fois

Tags : trenitalia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Septembre 2025 - 18:08 Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Lundi 8 Septembre 2025 - 17:11 10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?

Jalisco
Dernière heure

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias