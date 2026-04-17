Paris - Milan : j'ai testé la classe "Executive" de Trenitalia

6h28. Il fait nuit encore lorsque la "Frecciarossa" (Flèche rouge) de]b Trenitalia s'ébroue sur les quais de b[la Gare de Lyon.
9281, c’est le numéro de la rame qui quitte chaque matin Paris pour son terminus - la gare centrale de Milan- après des arrêts à Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx et Turin.
A raison de deux allers-retours quotidiens, la compagnie italienne Trenitalia a ouvert, en décembre 2021, le ban de la concurrence en France sur les lignes LGV, avec la SNCF.
Après dix-neuf mois d'interruption en raison d'un éboulement en Maurienne à l'été 2023, le trafic ferroviaire a repris entre la France et l'Italie, il y a tout juste un an. Depuis, l'expérience de Trenitalia se poursuit avec succès.
Il est vrai que la desserte Paris-Milan en "Frecciarossa" offre, comme le souligne volontiers cette compagnie, "une connectivité optimale aux voyageurs tout en facilitant un accès privilégié aux régions de montagne".
C’est d’ailleurs, insiste encore Trenitalia, "la seule offre à relier directement et sans correspondance Lyon à l’Italie". Cependant, en ce matin de mi-mars 2026, ce qui nous importait vraiment, c'est de nous installer au plus vite pour dormir encore un peu.
Par chance, la voiture 1 - dédiée à la Classe Executive dans laquelle nous voyageons - se trouvait tout près du quai de départ. Le temps de grimper, de poser notre valise dans l'espace dédié et nous étions accueillie par une agent de bord souriante, parfaitement francophone.
Aussitôt, elle nous a aidés à nous installer sur l'un des dix superbes fauteuils en cuir couleur champagne avec repose jambe, après avoir fait pivoter notre siège à 180° (commande électrique) pour nous placer dans le sens de la marche. Ainsi, nous voyagerions d'autant plus confortablement que ces fauteuils, larges de 74 cm, sont espacés d'une mètre et demi.
Calée confortablement dans notre siège - légèrement incliné -, nous sommes retournée très vite dans les bras de Morphée. Après avoir, tout de même, posé notre sac sur le porte-sac situé sous l'accoudoir, au niveau de la prise électrique individuelle pour mettre notre téléphone à charger.
9281, c’est le numéro de la rame qui quitte chaque matin Paris pour son terminus - la gare centrale de Milan- après des arrêts à Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx et Turin.
A raison de deux allers-retours quotidiens, la compagnie italienne Trenitalia a ouvert, en décembre 2021, le ban de la concurrence en France sur les lignes LGV, avec la SNCF.
Après dix-neuf mois d'interruption en raison d'un éboulement en Maurienne à l'été 2023, le trafic ferroviaire a repris entre la France et l'Italie, il y a tout juste un an. Depuis, l'expérience de Trenitalia se poursuit avec succès.
Il est vrai que la desserte Paris-Milan en "Frecciarossa" offre, comme le souligne volontiers cette compagnie, "une connectivité optimale aux voyageurs tout en facilitant un accès privilégié aux régions de montagne".
C’est d’ailleurs, insiste encore Trenitalia, "la seule offre à relier directement et sans correspondance Lyon à l’Italie". Cependant, en ce matin de mi-mars 2026, ce qui nous importait vraiment, c'est de nous installer au plus vite pour dormir encore un peu.
Par chance, la voiture 1 - dédiée à la Classe Executive dans laquelle nous voyageons - se trouvait tout près du quai de départ. Le temps de grimper, de poser notre valise dans l'espace dédié et nous étions accueillie par une agent de bord souriante, parfaitement francophone.
Aussitôt, elle nous a aidés à nous installer sur l'un des dix superbes fauteuils en cuir couleur champagne avec repose jambe, après avoir fait pivoter notre siège à 180° (commande électrique) pour nous placer dans le sens de la marche. Ainsi, nous voyagerions d'autant plus confortablement que ces fauteuils, larges de 74 cm, sont espacés d'une mètre et demi.
Calée confortablement dans notre siège - légèrement incliné -, nous sommes retournée très vite dans les bras de Morphée. Après avoir, tout de même, posé notre sac sur le porte-sac situé sous l'accoudoir, au niveau de la prise électrique individuelle pour mettre notre téléphone à charger.
Petit-déjeuner à la place et réunion d'affaires
Lorsque nous rouvrons l'oeil, la "Frecciarossa" de Trenitalia avance gaillardement dans les paysages encore blafards de la Bourgogne. Le wagon est silencieux : la jeune femme très apprêtée installée sur le siège en face du mien, sommeille encore. Les hommes d'affaires installés au fond de la voiture, aussi.
L'envie d'un café nous vient. Qu'à cela nous tienne. L'agent de bord s'enquiert aussitôt du petit-déjeuner que nous voulons : croissant ? yaourt ? jambon ? salade de fruits ? C'est au choix et à volonté.
Pour l'heure, un double expresso et un croissant suffisent. Sitôt déployée la tablette rabattable intégrée dans l’accoudoir latéral et installée une nappe, café et croissant sont apportés par l'agente de bord.
A lire aussi : Trenitalia vise Paris - Londres d’ici 2029
Lyon. Deux heures ont filé depuis notre départ. Nous nous rendormons un peu, mais à la hauteur de Chambéry, le wagon s'anime.
Deux hommes d'affaires installés derrière moi se mettent à discuter un peu bruyamment, la jeune femme en face de moi échange avec l'hôtesse de bord dans une langue slave - en russe, peut-être ? - , commande son petit-déjeuner, puis entreprend, dans sa langue, et à très haute voix, une conversation téléphonique qui n'en finit pas.
Dans le petit compartiment qui, à l'arrière de la voiture, est dédié aux réunions d'affaires, s'installent alors deux de mes voisins. Leurs échanges seront brefs. Puis, cette salle équipée d'une table, d'un écran plat connectable et de cinq sièges (elle est privatisable à condition d'acheter un billet dédié), restera vide le reste du trajet.
La voiture 1 reste une ruche bourdonnante lorsque le train se faufile dans des vallées encaissées, entourées de sommets très enneigés. Cela n'empêche pas de profiter du panorama et de lire un peu grâce aux deux spots LED positionnés de chaque côté de la tête de mon siège .
L'envie d'un café nous vient. Qu'à cela nous tienne. L'agent de bord s'enquiert aussitôt du petit-déjeuner que nous voulons : croissant ? yaourt ? jambon ? salade de fruits ? C'est au choix et à volonté.
Pour l'heure, un double expresso et un croissant suffisent. Sitôt déployée la tablette rabattable intégrée dans l’accoudoir latéral et installée une nappe, café et croissant sont apportés par l'agente de bord.
A lire aussi : Trenitalia vise Paris - Londres d’ici 2029
Lyon. Deux heures ont filé depuis notre départ. Nous nous rendormons un peu, mais à la hauteur de Chambéry, le wagon s'anime.
Deux hommes d'affaires installés derrière moi se mettent à discuter un peu bruyamment, la jeune femme en face de moi échange avec l'hôtesse de bord dans une langue slave - en russe, peut-être ? - , commande son petit-déjeuner, puis entreprend, dans sa langue, et à très haute voix, une conversation téléphonique qui n'en finit pas.
Dans le petit compartiment qui, à l'arrière de la voiture, est dédié aux réunions d'affaires, s'installent alors deux de mes voisins. Leurs échanges seront brefs. Puis, cette salle équipée d'une table, d'un écran plat connectable et de cinq sièges (elle est privatisable à condition d'acheter un billet dédié), restera vide le reste du trajet.
La voiture 1 reste une ruche bourdonnante lorsque le train se faufile dans des vallées encaissées, entourées de sommets très enneigés. Cela n'empêche pas de profiter du panorama et de lire un peu grâce aux deux spots LED positionnés de chaque côté de la tête de mon siège .
Déjeuner saveur à volonté
A mesure que midi se rapproche, le calme revient cependant. On se prend alors à penser que cette 'Frecciarossa' de Trenitalia tient ses promesses.
Certes, elle n'est pas synonyme d'extravagance. Mais, pour les voyageurs qui privilégient l'espace, le calme, le service, la classe "Executive" offre une expérience de voyage vraiment raffinée.
Bientôt, l'agent de bord re-déplie la tablette rabattable et la couvre d'une nappe avant de nous présenter le menu (il est renouvelé tous les mois). Il n'y a qu'à choisir parmi les mets signés par le chef star, Carlo Cracco, un grand nom de la cuisine italienne récompensé par le Guide Michelin.
Ce partenariat qui a débuté en 2013 reflète, assure Trenitalia, "l'engagement de la compagnie à offrir une expérience gastronomique alliant raffinement et authenticité italienne".
A côté d'une sélection de club sandwiches, assiette de fromage et charcuterie, etc., le menu du jour propose, en entrée, une crème d'asperge et ses pointes (et) ou une Mozzarella di buffala. Et, en plat, poulet au yaourt et curcuma (et) ou filet de daurade aux herbes et fenouil.
Notre choix est vite fait : mozzarella et daurade. Tous deux s'avèreront délicieux, accompagnés d'un verre de blanc sicilien et suivis d'une salade de fruits et de l'inévitable expresso.
Certes, elle n'est pas synonyme d'extravagance. Mais, pour les voyageurs qui privilégient l'espace, le calme, le service, la classe "Executive" offre une expérience de voyage vraiment raffinée.
Bientôt, l'agent de bord re-déplie la tablette rabattable et la couvre d'une nappe avant de nous présenter le menu (il est renouvelé tous les mois). Il n'y a qu'à choisir parmi les mets signés par le chef star, Carlo Cracco, un grand nom de la cuisine italienne récompensé par le Guide Michelin.
Ce partenariat qui a débuté en 2013 reflète, assure Trenitalia, "l'engagement de la compagnie à offrir une expérience gastronomique alliant raffinement et authenticité italienne".
A côté d'une sélection de club sandwiches, assiette de fromage et charcuterie, etc., le menu du jour propose, en entrée, une crème d'asperge et ses pointes (et) ou une Mozzarella di buffala. Et, en plat, poulet au yaourt et curcuma (et) ou filet de daurade aux herbes et fenouil.
Notre choix est vite fait : mozzarella et daurade. Tous deux s'avèreront délicieux, accompagnés d'un verre de blanc sicilien et suivis d'une salade de fruits et de l'inévitable expresso.
Franchir les Alpes sans contrainte
Pendant que nous déjeunions, le train quittait peu à peu les vallées encaissés, pour s'engouffrer dans des paysages plus amples, plus plats et plus verdoyants.
Après ce franchissement des Alpes sans contrainte, nous nous rapprochions déjà de Turin, une ville du nord de l'Italie traversée par le fleuve Pô.
Arrivée en gare de Turin, nous est venue l'idée d'une escapade dans cette ville réputée pour ses musées (musée égyptien, musée du cinéma, musée de l'automobile, etc.), ses palais et son gigantesque marché de Porta Palazzo - le plus grand d'Europe en plein air. Et aussi celle d'un séjour au bord des grands lacs italiens, tout proches.
Pour cette fois-ci, Milan était notre destination. Une heure plus tard, la rame 9281 de la Frecciarossa stoppait à Milano Centrale. Partie de Paris - Gare de Lyon à 6 h 28, elle arrivait pile poil à l'heure prévue.
Déjà, un taxi nous attendait. A nous, la capitale lombarde, également capitale de la mode et du design et ville d'affaires très active !
Après ce franchissement des Alpes sans contrainte, nous nous rapprochions déjà de Turin, une ville du nord de l'Italie traversée par le fleuve Pô.
Arrivée en gare de Turin, nous est venue l'idée d'une escapade dans cette ville réputée pour ses musées (musée égyptien, musée du cinéma, musée de l'automobile, etc.), ses palais et son gigantesque marché de Porta Palazzo - le plus grand d'Europe en plein air. Et aussi celle d'un séjour au bord des grands lacs italiens, tout proches.
Pour cette fois-ci, Milan était notre destination. Une heure plus tard, la rame 9281 de la Frecciarossa stoppait à Milano Centrale. Partie de Paris - Gare de Lyon à 6 h 28, elle arrivait pile poil à l'heure prévue.
Déjà, un taxi nous attendait. A nous, la capitale lombarde, également capitale de la mode et du design et ville d'affaires très active !
Une classe "Executive" bien adaptée à un public haut de gamme
Concrètement, la Classe "Executive" de cette liaison directe qui met Milan à seulement quelque 7 heures de Paris, permet de voyager confortablement, sans stress ni correspondance. Elle est bien adaptée pour les hommes d'affaires comme pour un public haut de gamme qui requiert confort et attention.
En Classe "Executive", la restauration (petit-déjeuner et déjeuner servis à la place et à volonté) est incluse dans le prix du billet. Compter à partir de 305 € l'aller simple.
Pour les professionnels qui seraient dans l'obligation de changer leur voyage en raison d'une réunion annulée ou retardée, l'offre "Serenità Pro" permet de modifier le billet sans ajustement tarifaire, quelque soit le motif. Le billet est également remboursable jusqu'à l'heure du départ prévue.
Les billets et les horaires seront disponibles sur trenitalia.fr, via l’application Trenitalia France, dans les billetteries physiques en gare ainsi que sur les bornes en libre-service.
Trenitalia entend cependant s'adresser à tous les publics. En classe "Standard", l'aller simple Paris - Milan peut se trouver à partir de 35€. Et à partir de 49 €, en classe "Business". Dans ces deux cas, la restauration n'est pas incluse dans le prix.
Par ailleurs, pour préparer leurs déplacements estivaux - tout en maîtrisant leur budget -, les voyageurs peuvent payer jusqu'à quatre fois sans frais via Paypal. Ils peuvent aussi utiliser les Chèques-Vacances Connect, acceptés en billetterie et par téléphone.
Autre coup de pouce pour le pouvoir d’achat, en ces temps rendus difficiles par l'envolée du prix des carburants : l’offre parrainage.
Elle permet d'obtenir 10% de réduction pour soi et 10% de réduction pour ses proches parrainés. L’occasion, insiste Trenitalia, "de faire découvrir à sa famille ou ses amis un voyage à bord de la Frecciarossa et de bénéficier d’un avantage en retour."
En Classe "Executive", la restauration (petit-déjeuner et déjeuner servis à la place et à volonté) est incluse dans le prix du billet. Compter à partir de 305 € l'aller simple.
Pour les professionnels qui seraient dans l'obligation de changer leur voyage en raison d'une réunion annulée ou retardée, l'offre "Serenità Pro" permet de modifier le billet sans ajustement tarifaire, quelque soit le motif. Le billet est également remboursable jusqu'à l'heure du départ prévue.
Les billets et les horaires seront disponibles sur trenitalia.fr, via l’application Trenitalia France, dans les billetteries physiques en gare ainsi que sur les bornes en libre-service.
Trenitalia entend cependant s'adresser à tous les publics. En classe "Standard", l'aller simple Paris - Milan peut se trouver à partir de 35€. Et à partir de 49 €, en classe "Business". Dans ces deux cas, la restauration n'est pas incluse dans le prix.
Par ailleurs, pour préparer leurs déplacements estivaux - tout en maîtrisant leur budget -, les voyageurs peuvent payer jusqu'à quatre fois sans frais via Paypal. Ils peuvent aussi utiliser les Chèques-Vacances Connect, acceptés en billetterie et par téléphone.
Autre coup de pouce pour le pouvoir d’achat, en ces temps rendus difficiles par l'envolée du prix des carburants : l’offre parrainage.
Elle permet d'obtenir 10% de réduction pour soi et 10% de réduction pour ses proches parrainés. L’occasion, insiste Trenitalia, "de faire découvrir à sa famille ou ses amis un voyage à bord de la Frecciarossa et de bénéficier d’un avantage en retour."
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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