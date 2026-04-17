Paris - Milan : j'ai testé la classe "Executive" de Trenitalia

Concrètement, la Classe "Executive" de cette liaison directe qui met Milan à seulement quelque 7 heures de Paris, permet de voyager confortablement, sans stress ni correspondance. Elle est bien adaptée pour les hommes d'affaires comme pour un public haut de gamme qui requiert confort et attention.



En Classe "Executive", la restauration (petit-déjeuner et déjeuner servis à la place et à volonté) est incluse dans le prix du billet. Compter à partir de 305 € l'aller simple.



Pour les professionnels qui seraient dans l'obligation de changer leur voyage en raison d'une réunion annulée ou retardée, l'offre "Serenità Pro" permet de modifier le billet sans ajustement tarifaire, quelque soit le motif. Le billet est également remboursable jusqu'à l'heure du départ prévue.



Les billets et les horaires seront disponibles sur trenitalia.fr, via l’application Trenitalia France, dans les billetteries physiques en gare ainsi que sur les bornes en libre-service.



Trenitalia entend cependant s'adresser à tous les publics. En classe "Standard", l'aller simple Paris - Milan peut se trouver à partir de 35€. Et à partir de 49 €, en classe "Business". Dans ces deux cas, la restauration n'est pas incluse dans le prix.



Par ailleurs, pour préparer leurs déplacements estivaux - tout en maîtrisant leur budget -, les voyageurs peuvent payer jusqu'à quatre fois sans frais via Paypal. Ils peuvent aussi utiliser les Chèques-Vacances Connect, acceptés en billetterie et par téléphone.



Autre coup de pouce pour le pouvoir d’achat, en ces temps rendus difficiles par l'envolée du prix des carburants : l’offre parrainage.



Elle permet d'obtenir 10% de réduction pour soi et 10% de réduction pour ses proches parrainés. L’occasion, insiste Trenitalia, "de faire découvrir à sa famille ou ses amis un voyage à bord de la Frecciarossa et de bénéficier d’un avantage en retour."