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Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong : un concentré d’énergie urbaine, de traditions vivantes et de nature insoupçonnée. Offrez à vos clients une expérience unique où skyline futuriste, temples ancestraux et paysages verdoyants se mêlent harmonieusement !


Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la Chine continentale, Hong Kong constitue également une extension idéale pour enrichir un itinéraire en Asie et proposer un séjour aux multiples facettes.


Rédigé par Climats du Monde le Lundi 16 Mars 2026 à 06:00

© Hong Kong Tourism Board
© Hong Kong Tourism Board
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Hong Kong séduit par sa richesse culturelle et ses coutumes ancestrales. Ses temples préservés, ses marchés nocturnes, ses salons de thé et les grandes célébrations comme le Nouvel An chinois ou les courses de Bateaux-Dragons offrent à vos clients des spectacles inoubliables.

Vos clients découvriront également une destination cosmopolite, internationale et moderne, entre rooftops panoramiques, bars récompensés, boutiques de créateurs et gastronomie allant de la street-food authentique aux 74 tables étoilées… cette diversité offre une palette d’expériences inégalée et à tous les budgets !

Avec ses 1 106 km² et ses 261 îles, le territoire réserve aussi de belles surprises : plages de sable blanc, forêts et sentiers de randonnée rapidement accessibles depuis le centre-ville qui permettent de mêler culture et nature lors de votre voyage. A Hong Kong, on peut randonner ou faire du kayak le matin, et profiter des musées et du shopping l’après-midi.

Chez Climats du Monde, nous avons décidé de proposer à notre clientèle des combinés de pays avec Hong Kong afin d’offrir des voyages de découverte exceptionnels.

Notre idée : associer l’énergie cosmopolite, la richesse multiculturelle et les traditions vivantes de Hong Kong à la diversité et aux paysages d’autres destinations emblématiques d’Asie.

Vous pouvez ainsi associer Hong Kong à la Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines, à l’Indonésie ou bien en Chine continentale pour des séjours à la carte mêlant culture, traditions et paysages exceptionnels. Hong Kong se visite toute l’année, ce qui offre un large choix de combinés possibles.

Ci-dessous quelques exemples…

Combiné de Hong Kong à Phuket 4/5*
Un voyage qui unit l’énergie vibrante de Hong Kong et l’évasion tropicale de Phuket : entre gratte-ciel futuristes et temples traditionnels, puis plages de sable fin et eaux turquoise, vivez un circuit aux contrastes fascinants. Entre découvertes culturelles et farniente au paradis, chaque étape promet émerveillement et dépaysement.
A découvrir ici

Combiné de Hong Kong à Bohol 4*
Partez pour une aventure inoubliable entre effervescence urbaine et évasion tropicale : découvrez Hong Kong, territoire vibrant aux mille contrastes, puis laissez-vous séduire par les paysages de carte postale et la douceur de vivre de Bohol, aux Philippines. Un circuit qui marie harmonieusement découverte, détente et émerveillement.
A découvrir ici

Combiné de Hong Kong à la Découverte du Vietnam
Partez pour un voyage inoubliable entre modernité et traditions, des gratte-ciels étincelants de Hong Kong aux trésors culturels et naturels du Vietnam. Entre croisière magique dans la baie d’Halong, citadelles impériales, vieilles villes au charme colonial et découvertes culinaires uniques, chaque étape vous transporte dans un univers fascinant. Un itinéraire riche en émotions, parfait équilibre entre découvertes et authenticité.
A découvrir ici

Combiné de Hong Kong à la Jungle de Bali
Entre effervescence urbaine et havres de paix, ce circuit vous emmène de l’énergie vibrante de Hong Kong aux charmes envoûtants de Bali. Des gratte-ciels illuminés aux rizières verdoyantes, des marchés animés aux plages paradisiaques, vivez un voyage unique, riche en contrastes et en émotions.
A découvrir ici

Circuit des Trois Royaumes de Chine à Hong Kong
Partez à la découverte des grands classiques incontournables de la Chine de la vibrante Shanghai à l'intemporelle Pékin en passant par Xi'an et son armée de soldats en terre cuite, sans oublier le charmant village de Zhujiajiao silloné de canaux et ponts. Terminez par un séjour à Hong Kong.
A découvrir ici

N'attendez plus ! C’est le moment de réserver et de découvrir la diversité et les richesses de Hong Kong.
Bon à savoir : Avec un passeport européen valable plus d’un mois après le retour de Hong Kong, les visiteurs français n'ont pas besoin de visa pour séjourner jusqu’à 90 jours sur place à titre touristique.

Retrouvez tous nos circuits, séjours et voyages sur mesure sur https://www.climatsdumonde.fr/accueil

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Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Nous restons à votre disposition :

Réservation : 04 91 15 70 20 + TAPEZ 1
Pour les packages / produits brochure : TAPEZ 1
Pour le sur-mesure : TAPEZ 2
Pour confirmer un dossier : TAPEZ 3

Devis : devis@climat-du-monde.fr

Service commercial : commercial@climat-du-monde.fr

Suivi de dossiers : suiviresa@climat-du-monde.fr

Groupes (pour les demandes supérieures à 10 personnes) : groupes@climat-du-monde.fr

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Tags : Climats du Monde
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