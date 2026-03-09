Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong séduit par sa richesse culturelle et ses coutumes ancestrales. Ses temples préservés, ses marchés nocturnes, ses salons de thé et les grandes célébrations comme le Nouvel An chinois ou les courses de Bateaux-Dragons offrent à vos clients des spectacles inoubliables.



Vos clients découvriront également une destination cosmopolite, internationale et moderne, entre rooftops panoramiques, bars récompensés, boutiques de créateurs et gastronomie allant de la street-food authentique aux 74 tables étoilées… cette diversité offre une palette d’expériences inégalée et à tous les budgets !



Avec ses 1 106 km² et ses 261 îles, le territoire réserve aussi de belles surprises : plages de sable blanc, forêts et sentiers de randonnée rapidement accessibles depuis le centre-ville qui permettent de mêler culture et nature lors de votre voyage. A Hong Kong, on peut randonner ou faire du kayak le matin, et profiter des musées et du shopping l’après-midi.