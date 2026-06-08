Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Longtemps confidentielle sur le marché français, Sainte-Lucie gagne aujourd’hui en visibilité. Portée par une dynamique encourageante, avec +17 % de voyageurs français sur la période janvier-mars par rapport à janvier-mars 2025, la destination confirme son attractivité auprès des voyageurs hexagonaux. Grâce à une meilleure accessibilité aérienne, à une offre touristique diversifiée et à une stratégie active menée par la Saint Lucia Tourism Authority, Sainte-Lucie poursuit son rapprochement avec le marché français. Cet été, la destination sera accessible grâce à Air Caraïbes avec des liaisons internationales optimisées via les Antilles françaises en code-share avec Caribbean Airlines.
Une offre adaptée à plusieurs segments de clientèle
Plages, nature, aventure, bien-être, romance : l’île offre une diversité d’expériences qui en fait un produit complet et attractif.
Sainte-Lucie peut séduire aussi bien les voyageurs en quête de détente que les clients plus actifs, à la recherche d’expériences et de découvertes. Randonnées, forêt tropicale, paysages volcaniques, sources chaudes, bains de boue naturels, excursions en bateau ou activités nautiques permettent de construire des séjours riches, loin d’une approche uniquement balnéaire des Caraïbes.
Sainte-Lucie c’est également une destination primée pour la qualité d’offres et d’organisation de séjours romantiques. Ses plages, ses spas, ses hébergements de charme exclusifs et l’accueil des Saint-luciens offrent un cadre idéal pour des lunes de miel, célébrations joyeuses en famille et découvertes à deux. Pour une clientèle premium, Sainte-Lucie dispose aussi d’une belle sélection d’adresses haut de gamme, de villas et d’expériences sur mesure.
Avec une offre hôtelière variée, de sa « collection de pépites » à son offre d’établissements de luxe, Sainte-Lucie donne aux professionnels les moyens de créer des propositions personnalisées pour différents budgets.
Sainte-Lucie peut séduire aussi bien les voyageurs en quête de détente que les clients plus actifs, à la recherche d’expériences et de découvertes. Randonnées, forêt tropicale, paysages volcaniques, sources chaudes, bains de boue naturels, excursions en bateau ou activités nautiques permettent de construire des séjours riches, loin d’une approche uniquement balnéaire des Caraïbes.
Sainte-Lucie c’est également une destination primée pour la qualité d’offres et d’organisation de séjours romantiques. Ses plages, ses spas, ses hébergements de charme exclusifs et l’accueil des Saint-luciens offrent un cadre idéal pour des lunes de miel, célébrations joyeuses en famille et découvertes à deux. Pour une clientèle premium, Sainte-Lucie dispose aussi d’une belle sélection d’adresses haut de gamme, de villas et d’expériences sur mesure.
Avec une offre hôtelière variée, de sa « collection de pépites » à son offre d’établissements de luxe, Sainte-Lucie donne aux professionnels les moyens de créer des propositions personnalisées pour différents budgets.
Une destination soutenue par une stratégie BtoB active
La Saint Lucia Tourism Authority met en place une démarche active auprès du marché français. L’objectif est de renforcer la connaissance de la destination, créer davantage de proximité avec les professionnels et faciliter sa commercialisation.
Un fam trip est actuellement organisé sur place afin de permettre aux acteurs du tourisme français de découvrir l’île, ses hébergements, ses expériences et ses atouts. Ce type d’opération est essentiel pour accompagner le développement de produits et la montée en compétence des vendeurs.
La destination déploie également Saint Lucia Advisor Months – SLAM, un programme immersif et avantageux destiné aux conseillers en voyages. La destination souhiate offrir la possibilité aux professionnels de découvrir Sainte-Lucie à leur rythme, à travers des excursions, des expériences culturelles et gastronomiques, ainsi que des visites d’hôtels et d’hébergements. En vivant la destination comme leurs clients, les professionnels renforcent leur connaissance du produit, gagnent en confiance dans leurs recommandations et disposent d’arguments concrets pour stimuler les réservations.
Pour renforcer le nombre de professionnels expérimentés, lance son programme « Sainte-Lucie Expert », disponible en e-learning : https://slex.recommend.com/saint-lucia-expert-program-slex/, des modules à découvrir pour appréhender clairement les atouts de la destination.
La destination reste présente auprès des professionnels toute à l’année. En septembre, le Showcase International aura lieu pour la première fois à Sainte-Lucie permettant aux professionnels de rencontrer les acteurs locaux sur place lors de journées de workshop et de découvrir la destination en excursions. Les experts du luxe pourront approfondir les discussions et faire le point des nouveautés lors du workshop luxe en octobre.
Un fam trip est actuellement organisé sur place afin de permettre aux acteurs du tourisme français de découvrir l’île, ses hébergements, ses expériences et ses atouts. Ce type d’opération est essentiel pour accompagner le développement de produits et la montée en compétence des vendeurs.
La destination déploie également Saint Lucia Advisor Months – SLAM, un programme immersif et avantageux destiné aux conseillers en voyages. La destination souhiate offrir la possibilité aux professionnels de découvrir Sainte-Lucie à leur rythme, à travers des excursions, des expériences culturelles et gastronomiques, ainsi que des visites d’hôtels et d’hébergements. En vivant la destination comme leurs clients, les professionnels renforcent leur connaissance du produit, gagnent en confiance dans leurs recommandations et disposent d’arguments concrets pour stimuler les réservations.
Pour renforcer le nombre de professionnels expérimentés, lance son programme « Sainte-Lucie Expert », disponible en e-learning : https://slex.recommend.com/saint-lucia-expert-program-slex/, des modules à découvrir pour appréhender clairement les atouts de la destination.
La destination reste présente auprès des professionnels toute à l’année. En septembre, le Showcase International aura lieu pour la première fois à Sainte-Lucie permettant aux professionnels de rencontrer les acteurs locaux sur place lors de journées de workshop et de découvrir la destination en excursions. Les experts du luxe pourront approfondir les discussions et faire le point des nouveautés lors du workshop luxe en octobre.
Des tour-opérateurs déjà engagés sur la destination
La montée en visibilité de Sainte-Lucie s’appuie également sur la programmation de plusieurs tour-opérateurs BtoB. Des acteurs tels qu’Amerigo, Exotismes, Kuoni, Thalasso n°1, Turquoise TO… proposent la destination, permettant aux agences de voyages de s’appuyer sur des offres structurées et adaptées au marché français.
Cette présence chez des partenaires reconnus contribue aussi à rassurer les professionnels qui souhaitent développer leurs ventes vers Sainte-Lucie, en s’appuyant sur des produits existants, des conseils experts et des circuits de réservation identifiés.
Pour les agences, Sainte-Lucie représente ainsi une destination à fort potentiel, à la fois inspirante pour les clients et pertinente d’un point de vue commercial. Son positionnement permet de répondre à la demande croissante pour des voyages plus expérientiels, plus authentiques et plus qualitatifs.
Cette présence chez des partenaires reconnus contribue aussi à rassurer les professionnels qui souhaitent développer leurs ventes vers Sainte-Lucie, en s’appuyant sur des produits existants, des conseils experts et des circuits de réservation identifiés.
Pour les agences, Sainte-Lucie représente ainsi une destination à fort potentiel, à la fois inspirante pour les clients et pertinente d’un point de vue commercial. Son positionnement permet de répondre à la demande croissante pour des voyages plus expérientiels, plus authentiques et plus qualitatifs.
Une campagne de communication adaptée au marché français
Pour accompagner sa montée en visibilité en France, Sainte-Lucie renforce également sa communication avec la campagne estivale « Quel été vous ressemble ? », déclinée et adaptée au marché français. Cette campagne met en avant les différentes façons de vivre la destination selon les envies des voyageurs : détente, aventure, romance, gastronomie ou bien-être.
Saint Lucia Tourism Authority affirme là sa volonté d’investir davantage sur le marché français et de donner plus de visibilité à l’île auprès des voyageurs comme des professionnels. Sainte-Lucie soutient les tour-opérateurs dans le développement et accompagne la visibilité des produits tout au long de l’année pour inspirer agences et clients.
Saint Lucia Tourism Authority affirme là sa volonté d’investir davantage sur le marché français et de donner plus de visibilité à l’île auprès des voyageurs comme des professionnels. Sainte-Lucie soutient les tour-opérateurs dans le développement et accompagne la visibilité des produits tout au long de l’année pour inspirer agences et clients.
Sainte-Lucie, un joyau inspirant à proposer aux voyageurs
Encore préservée, l’île s’impose comme une destination montante des Caraïbes, capable de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs en quête d’expériences authentiques : une ambiance caribéenne chaleureuse, un art de vivre tourné vers la nature et la mer, des plages préservées, des expériences autour du cacao et du chocolat, ainsi qu’un large choix d’activités nautiques, de la plongée aux sorties en bateau. L’arrivée face aux Pitons par la mer reste l’un des moments forts d’un voyage sur l’île.
La destination se renouvelle aussi avec de nouvelles adresses, comme le resort A’ila, qui viennent enrichir l’offre et ouvrir de nouvelles perspectives de séjour bien-être.
Sainte-Lucie se propose idéalement sur une semaine ou plus, avec plusieurs possibilités de découverte : séjourner dans le nord avec des excursions par la terre ou par la mer, ou combiner le nord et le sud afin de profiter pleinement de chaque lieu.
Entre tyrolienne, découverte des forêts tropicales, randonnées vers des points de vue spectaculaires et expériences en bord de mer, l’île offre une grande diversité de rythmes et d’ambiances. Une destination inspirante et encore confidentielle, qui a tout pour séduire les voyageurs en quête de Caraïbes authentiques.
La destination se renouvelle aussi avec de nouvelles adresses, comme le resort A’ila, qui viennent enrichir l’offre et ouvrir de nouvelles perspectives de séjour bien-être.
Sainte-Lucie se propose idéalement sur une semaine ou plus, avec plusieurs possibilités de découverte : séjourner dans le nord avec des excursions par la terre ou par la mer, ou combiner le nord et le sud afin de profiter pleinement de chaque lieu.
Entre tyrolienne, découverte des forêts tropicales, randonnées vers des points de vue spectaculaires et expériences en bord de mer, l’île offre une grande diversité de rythmes et d’ambiances. Une destination inspirante et encore confidentielle, qui a tout pour séduire les voyageurs en quête de Caraïbes authentiques.
Contactez-nous
Contact professionnels du tourisme
Leslie RIGAL
saintelucie.pro@groupexpression.fr
Contact Relations Presse
Margaux GELLERSTEDT
saintelucie-rp@groupexpression.fr
Site web : https://www.stlucia.org/fr/
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