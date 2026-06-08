TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français


Entre nature spectaculaire et art de vivre caribéen, Sainte-Lucie s’impose comme une destination à fort potentiel pour les professionnels du tourisme français. Située au cœur des Caraïbes, l’île séduit par ses paysages volcaniques, ses plages paradisiaques, sa forêt luxuriante et ses célèbres Pitons classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui en font une destination complète capable de répondre à de nombreuses attentes clients.


Rédigé par Saint Lucia Tourism Authority le Lundi 15 Juin 2026 à 06:25

© Ollie Jones – Saint Lucia Tourism Authority
© Ollie Jones – Saint Lucia Tourism Authority
Top of Travel
Longtemps confidentielle sur le marché français, Sainte-Lucie gagne aujourd’hui en visibilité. Portée par une dynamique encourageante, avec +17 % de voyageurs français sur la période janvier-mars par rapport à janvier-mars 2025, la destination confirme son attractivité auprès des voyageurs hexagonaux. Grâce à une meilleure accessibilité aérienne, à une offre touristique diversifiée et à une stratégie active menée par la Saint Lucia Tourism Authority, Sainte-Lucie poursuit son rapprochement avec le marché français. Cet été, la destination sera accessible grâce à Air Caraïbes avec des liaisons internationales optimisées via les Antilles françaises en code-share avec Caribbean Airlines.

© Ollie Jones – Saint Lucia Tourism Authority
© Ollie Jones – Saint Lucia Tourism Authority

Une offre adaptée à plusieurs segments de clientèle

Plages, nature, aventure, bien-être, romance : l’île offre une diversité d’expériences qui en fait un produit complet et attractif.

Sainte-Lucie peut séduire aussi bien les voyageurs en quête de détente que les clients plus actifs, à la recherche d’expériences et de découvertes. Randonnées, forêt tropicale, paysages volcaniques, sources chaudes, bains de boue naturels, excursions en bateau ou activités nautiques permettent de construire des séjours riches, loin d’une approche uniquement balnéaire des Caraïbes.

Sainte-Lucie c’est également une destination primée pour la qualité d’offres et d’organisation de séjours romantiques. Ses plages, ses spas, ses hébergements de charme exclusifs et l’accueil des Saint-luciens offrent un cadre idéal pour des lunes de miel, célébrations joyeuses en famille et découvertes à deux. Pour une clientèle premium, Sainte-Lucie dispose aussi d’une belle sélection d’adresses haut de gamme, de villas et d’expériences sur mesure.

Avec une offre hôtelière variée, de sa « collection de pépites » à son offre d’établissements de luxe, Sainte-Lucie donne aux professionnels les moyens de créer des propositions personnalisées pour différents budgets.
© Saint Lucia Tourism Authority
© Saint Lucia Tourism Authority

Une destination soutenue par une stratégie BtoB active

La Saint Lucia Tourism Authority met en place une démarche active auprès du marché français. L’objectif est de renforcer la connaissance de la destination, créer davantage de proximité avec les professionnels et faciliter sa commercialisation.
Un fam trip est actuellement organisé sur place afin de permettre aux acteurs du tourisme français de découvrir l’île, ses hébergements, ses expériences et ses atouts. Ce type d’opération est essentiel pour accompagner le développement de produits et la montée en compétence des vendeurs.

La destination déploie également Saint Lucia Advisor Months – SLAM, un programme immersif et avantageux destiné aux conseillers en voyages. La destination souhiate offrir la possibilité aux professionnels de découvrir Sainte-Lucie à leur rythme, à travers des excursions, des expériences culturelles et gastronomiques, ainsi que des visites d’hôtels et d’hébergements. En vivant la destination comme leurs clients, les professionnels renforcent leur connaissance du produit, gagnent en confiance dans leurs recommandations et disposent d’arguments concrets pour stimuler les réservations.

Pour renforcer le nombre de professionnels expérimentés, lance son programme « Sainte-Lucie Expert », disponible en e-learning : https://slex.recommend.com/saint-lucia-expert-program-slex/, des modules à découvrir pour appréhender clairement les atouts de la destination.
La destination reste présente auprès des professionnels toute à l’année. En septembre, le Showcase International aura lieu pour la première fois à Sainte-Lucie permettant aux professionnels de rencontrer les acteurs locaux sur place lors de journées de workshop et de découvrir la destination en excursions. Les experts du luxe pourront approfondir les discussions et faire le point des nouveautés lors du workshop luxe en octobre.
© Dani Devaux – Saint Lucia Tourism Authority
© Dani Devaux – Saint Lucia Tourism Authority

Des tour-opérateurs déjà engagés sur la destination

La montée en visibilité de Sainte-Lucie s’appuie également sur la programmation de plusieurs tour-opérateurs BtoB. Des acteurs tels qu’Amerigo, Exotismes, Kuoni, Thalasso n°1, Turquoise TO… proposent la destination, permettant aux agences de voyages de s’appuyer sur des offres structurées et adaptées au marché français.

Cette présence chez des partenaires reconnus contribue aussi à rassurer les professionnels qui souhaitent développer leurs ventes vers Sainte-Lucie, en s’appuyant sur des produits existants, des conseils experts et des circuits de réservation identifiés.

Pour les agences, Sainte-Lucie représente ainsi une destination à fort potentiel, à la fois inspirante pour les clients et pertinente d’un point de vue commercial. Son positionnement permet de répondre à la demande croissante pour des voyages plus expérientiels, plus authentiques et plus qualitatifs.
© Saint Lucia Tourism Authority
© Saint Lucia Tourism Authority

Une campagne de communication adaptée au marché français

Pour accompagner sa montée en visibilité en France, Sainte-Lucie renforce également sa communication avec la campagne estivale « Quel été vous ressemble ? », déclinée et adaptée au marché français. Cette campagne met en avant les différentes façons de vivre la destination selon les envies des voyageurs : détente, aventure, romance, gastronomie ou bien-être.

Saint Lucia Tourism Authority affirme là sa volonté d’investir davantage sur le marché français et de donner plus de visibilité à l’île auprès des voyageurs comme des professionnels. Sainte-Lucie soutient les tour-opérateurs dans le développement et accompagne la visibilité des produits tout au long de l’année pour inspirer agences et clients.
© Ollie Jones – Saint Lucia Tourism Authority
© Ollie Jones – Saint Lucia Tourism Authority

Sainte-Lucie, un joyau inspirant à proposer aux voyageurs

Encore préservée, l’île s’impose comme une destination montante des Caraïbes, capable de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs en quête d’expériences authentiques : une ambiance caribéenne chaleureuse, un art de vivre tourné vers la nature et la mer, des plages préservées, des expériences autour du cacao et du chocolat, ainsi qu’un large choix d’activités nautiques, de la plongée aux sorties en bateau. L’arrivée face aux Pitons par la mer reste l’un des moments forts d’un voyage sur l’île.

La destination se renouvelle aussi avec de nouvelles adresses, comme le resort A’ila, qui viennent enrichir l’offre et ouvrir de nouvelles perspectives de séjour bien-être.

Sainte-Lucie se propose idéalement sur une semaine ou plus, avec plusieurs possibilités de découverte : séjourner dans le nord avec des excursions par la terre ou par la mer, ou combiner le nord et le sud afin de profiter pleinement de chaque lieu.

Entre tyrolienne, découverte des forêts tropicales, randonnées vers des points de vue spectaculaires et expériences en bord de mer, l’île offre une grande diversité de rythmes et d’ambiances. Une destination inspirante et encore confidentielle, qui a tout pour séduire les voyageurs en quête de Caraïbes authentiques.

Contactez-nous

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français
Contact professionnels du tourisme
Leslie RIGAL
saintelucie.pro@groupexpression.fr

Contact Relations Presse
Margaux GELLERSTEDT
saintelucie-rp@groupexpression.fr

Site web : https://www.stlucia.org/fr/

facebook instagram



Lu 278 fois

Tags : Saint Lucia Tourism Authority
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Juin 2026 - 06:20 Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Lundi 8 Juin 2026 - 06:10 IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

Casablanca
Dernière heure

TAP Air Portugal célèbre 60 ans de liaisons avec le Brésil

Nouvelle attraction immersive, futur hôtel 5 étoiles : Niagara Parks voit grand

RSE et emploi dans le tourisme : comment attirer et fidéliser les talents en 2026 ? [ABO]

Tourisme fluvial : on vous embarque pour un roman fleuve !

Paris Air Forum : le transport aérien veut desserrer l’étau des réglementations

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Aurillac (15))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !
Distribution

Distribution

Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin

Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin
Partez en France

Partez en France

Campings, bivouacs, IA et hôtels : immersion dans l'univers Huttopia

Campings, bivouacs, IA et hôtels : immersion dans l'univers Huttopia
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle attraction immersive, futur hôtel 5 étoiles : Niagara Parks voit grand

Nouvelle attraction immersive, futur hôtel 5 étoiles : Niagara Parks voit grand
Production

Production

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027

Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal célèbre 60 ans de liaisons avec le Brésil

TAP Air Portugal célèbre 60 ans de liaisons avec le Brésil
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !

Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !
HotelMaG

Hébergement

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !

Trophées Horizons 2026 : les candidatures sont ouvertes !
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard : l’élégance du voyage maritime, une opportunité pour les agences de voyages françaises

Cunard : l’élégance du voyage maritime, une opportunité pour les agences de voyages françaises
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais

Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias