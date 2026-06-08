Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Encore préservée, l’île s’impose comme une destination montante des Caraïbes, capable de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs en quête d’expériences authentiques : une ambiance caribéenne chaleureuse, un art de vivre tourné vers la nature et la mer, des plages préservées, des expériences autour du cacao et du chocolat, ainsi qu’un large choix d’activités nautiques, de la plongée aux sorties en bateau. L’arrivée face aux Pitons par la mer reste l’un des moments forts d’un voyage sur l’île.



La destination se renouvelle aussi avec de nouvelles adresses, comme le resort A’ila, qui viennent enrichir l’offre et ouvrir de nouvelles perspectives de séjour bien-être.



Sainte-Lucie se propose idéalement sur une semaine ou plus, avec plusieurs possibilités de découverte : séjourner dans le nord avec des excursions par la terre ou par la mer, ou combiner le nord et le sud afin de profiter pleinement de chaque lieu.



Entre tyrolienne, découverte des forêts tropicales, randonnées vers des points de vue spectaculaires et expériences en bord de mer, l’île offre une grande diversité de rythmes et d’ambiances. Une destination inspirante et encore confidentielle, qui a tout pour séduire les voyageurs en quête de Caraïbes authentiques.