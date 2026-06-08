Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Rédigé par Climats du Monde le Lundi 15 Juin 2026 à 06:10



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Japon, Inde et Chine répondent chacun à une aspiration différente du voyageur moderne : Le Japon est la destination du raffinement, l'Inde celle de l'émotion et la Chine celle de la découverte. Ce qui explique leur formidable dynamique aujourd'hui.



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