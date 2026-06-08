Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Et pour ceux qui préfèrent anticiper leurs prochaines vacances 2027, les offres Avant Première 2027 permettent déjà de réserver les plus beaux circuits en Asie dans les meilleures conditions. Une opportunité idéale pour profiter de tarifs avantageux tout en sécurisant sa place sur des itinéraires très demandés.
Japon, Inde et Chine répondent chacun à une aspiration différente du voyageur moderne : Le Japon est la destination du raffinement, l'Inde celle de l'émotion et la Chine celle de la découverte. Ce qui explique leur formidable dynamique aujourd'hui.
Chine : immersion au cœur des grandes dynasties
Destination fascinante mêlant histoire millénaire, traditions ancestrales et modernité spectaculaire, la Chine séduit les voyageurs en quête de dépaysement et de découverte !
Parmi les circuits actuellement disponibles, Les Trois Royaumes de Chine invite à découvrir les incontournables du pays : Pékin et sa Cité Interdite, la Grande Muraille, Xi’an et sa célèbre armée de terre cuite, sans oublier Shanghai, vitrine de la Chine contemporaine. Un itinéraire complet qui permet d’appréhender toute la richesse culturelle et historique de l’Empire du Milieu.
Découvrez le circuit Les 3 Royaumes de Chine 9 jours / 7 nuits à partir de 1635 € TTC
Pour les passionnés de culture et de spiritualité, le circuit Sur les Pas des Moines Shaolin propose une immersion au cœur de la Chine traditionnelle. Entre temples bouddhistes, sites historiques majeurs et découverte de l’univers légendaire des moines Shaolin, ce voyage offre une approche originale de la destination.
Découvrez le circuit Sur les Pas des Moines Shaolin 12 jours / 10 nuits à partir de 2669 € TTC
Les amateurs de grands espaces seront quant à eux séduits par Reliefs de la Chine Impériale, Monts d’Avatar et Pics de la Rivière Li, un itinéraire exceptionnel à travers les paysages les plus emblématiques du pays. Des montagnes spectaculaires de Zhangjiajie, qui ont inspiré le film Avatar, aux formations karstiques de Guilin et Yangshuo, ce circuit dévoile une Chine plus confidentielle.
Découvrez le circuit Reliefs de la Chine Impériale, Monts d'Avatar et Pics de la Rivière Li 18 jours / 15 nuits à partir de 3272 € TTC
Enfin pourquoi ne pas visiter la Chine à son rythme et en toute liberté grâce au programme Cité Impériales 11 jours /9 nuits à partir de 1669 € TTC
……… ou profiter de ce voyage pour visiter également Hong Kong et Macao Cités Lumineuses et Rêves dorés 8 jours / 6 nuits à partir de 2184 € TTC
Parmi les circuits actuellement disponibles, Les Trois Royaumes de Chine invite à découvrir les incontournables du pays : Pékin et sa Cité Interdite, la Grande Muraille, Xi’an et sa célèbre armée de terre cuite, sans oublier Shanghai, vitrine de la Chine contemporaine. Un itinéraire complet qui permet d’appréhender toute la richesse culturelle et historique de l’Empire du Milieu.
Découvrez le circuit Les 3 Royaumes de Chine 9 jours / 7 nuits à partir de 1635 € TTC
Pour les passionnés de culture et de spiritualité, le circuit Sur les Pas des Moines Shaolin propose une immersion au cœur de la Chine traditionnelle. Entre temples bouddhistes, sites historiques majeurs et découverte de l’univers légendaire des moines Shaolin, ce voyage offre une approche originale de la destination.
Découvrez le circuit Sur les Pas des Moines Shaolin 12 jours / 10 nuits à partir de 2669 € TTC
Les amateurs de grands espaces seront quant à eux séduits par Reliefs de la Chine Impériale, Monts d’Avatar et Pics de la Rivière Li, un itinéraire exceptionnel à travers les paysages les plus emblématiques du pays. Des montagnes spectaculaires de Zhangjiajie, qui ont inspiré le film Avatar, aux formations karstiques de Guilin et Yangshuo, ce circuit dévoile une Chine plus confidentielle.
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Enfin pourquoi ne pas visiter la Chine à son rythme et en toute liberté grâce au programme Cité Impériales 11 jours /9 nuits à partir de 1669 € TTC
……… ou profiter de ce voyage pour visiter également Hong Kong et Macao Cités Lumineuses et Rêves dorés 8 jours / 6 nuits à partir de 2184 € TTC
Japon : Sur les traces des Samouraïs et des traditions nippones
Le Japon continue de séduire les voyageurs français par son équilibre unique entre traditions ancestrales et innovations futuristes. Des temples de Kyoto aux quartiers animés de Tokyo, en passant par le majestueux Mont Fuji, chaque étape offre son lot d’émotions.
Le circuit Sur les Pas des Samouraïs propose une première découverte des grands classiques japonais : Kyoto, Nara, Himeji, Miyajima et Tokyo. Un voyage idéal pour comprendre l’histoire et l’âme du pays du Soleil-Levant.
Découvrez le circuit Sur les pas des Samouraïs 8 jours /6 nuits à partir de 2799 € TTC
Profitez d’une offre estivale Exclusive avec les entrées Offertes au Parc de de Disneyland ou Disney Sea Tokyo lors de votre extension à Tokyo !
Pour une immersion plus approfondie, le circuit Héritage du Japon, sur les pas des Samouraïs enrichit l’expérience avec davantage d’étapes et de découvertes culturelles notamment Hiroshima, Moyajima et Himeji. Un itinéraire complet qui permet de prendre toute la mesure du patrimoine japonais.
Découvrez le circuit Héritage du Japon, sur les pas des Samouraïs 12 jours /9 nuits à partir de 3499 € TTC
Les passionnés de culture contemporaine apprécieront également Mangas et Capitales : Osaka, Kyoto et Tokyo, un circuit qui associe les grands incontournables du Japon à l'univers fascinant de la pop culture japonaise. Entre quartiers emblématiques dédiés aux mangas et à l’animation, temples historiques, gastronomie locale et effervescence urbaine, ce voyage offre un regard différent sur le Japon d’aujourd’hui.
Découvrez le circuit Mangas et Capitales, Osaka, Kyoto et Tokyo 11 jours / 9 nuits à partir de 2449 €TTC
Le circuit Sur les Pas des Samouraïs propose une première découverte des grands classiques japonais : Kyoto, Nara, Himeji, Miyajima et Tokyo. Un voyage idéal pour comprendre l’histoire et l’âme du pays du Soleil-Levant.
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Pour une immersion plus approfondie, le circuit Héritage du Japon, sur les pas des Samouraïs enrichit l’expérience avec davantage d’étapes et de découvertes culturelles notamment Hiroshima, Moyajima et Himeji. Un itinéraire complet qui permet de prendre toute la mesure du patrimoine japonais.
Découvrez le circuit Héritage du Japon, sur les pas des Samouraïs 12 jours /9 nuits à partir de 3499 € TTC
Les passionnés de culture contemporaine apprécieront également Mangas et Capitales : Osaka, Kyoto et Tokyo, un circuit qui associe les grands incontournables du Japon à l'univers fascinant de la pop culture japonaise. Entre quartiers emblématiques dédiés aux mangas et à l’animation, temples historiques, gastronomie locale et effervescence urbaine, ce voyage offre un regard différent sur le Japon d’aujourd’hui.
Découvrez le circuit Mangas et Capitales, Osaka, Kyoto et Tokyo 11 jours / 9 nuits à partir de 2449 €TTC
Inde : entre palais, safaris et voyages au féminin
L’Inde demeure l’une des destinations les plus riches et les plus dépaysantes au monde. Climats du Monde propose plusieurs circuits permettant de découvrir différentes facettes de ce pays fascinant.
Le circuit Sur la Route du Taj Mahal entraîne les voyageurs à travers les villes emblématiques du Rajasthan, entre palais somptueux, forteresses légendaires et marchés colorés. Une immersion au cœur de l’Inde royale.
Découvrez le circuit Sur la Route du Taj Mahal 10 jours / 8 nuits à partir de 1080 € TTC
Pour les amoureux de nature et de faune sauvage, Le Livre de la Jungle : entre oiseaux et tigres, en privatif offre une expérience originale au sein des plus beaux parcs nationaux du pays, à la recherche des célèbres tigres du Bengale.
Découvrez le circuit Le livre de la Jungle, entre oiseaux et tigres, en privatif 10 jours /8 nuits à partir de 1536 € TTC
L’Inde est immense et regorge de paysages différents …. Partez à l’aventure à travers le Sud de l’Inde et découvrez les palais de Mysore, les plages de Goar en passant par l’Inde secret et sauvage du Karnataka et les plantations du Kerala …
Découvrez le Circuit Collection Prestige, l’Inde secrète : entre rizières, backwaters et plages sauvages 14 jours /11 nuits à partir de 2659 € TTC
Enfin, Climat du Monde propose une expérience unique avec Sur la Route de Shakti, L’Inde for Women Only, un voyage spécialement conçu pour les femmes souhaitant découvrir l’Inde dans un cadre privilégié, sécurisant et enrichissant.
Découvrez le circuit Sur la Route de Shakti, L’Inde for Women Only 11 jours / 9 nuits à partir de 1806 € TTC en demi double
Entre patrimoine exceptionnel, rencontres authentiques et dépaysement garanti, l’Asie reste l’une des destinations les plus inspirantes pour les voyageurs.
Pour découvrir l’ensemble des offres et disponibilités, rendez-vous sur www.climatsdumonde.fr.
Retrouvez tous nos circuits, séjours et voyages sur mesure sur https://www.climatsdumonde.fr/
Le circuit Sur la Route du Taj Mahal entraîne les voyageurs à travers les villes emblématiques du Rajasthan, entre palais somptueux, forteresses légendaires et marchés colorés. Une immersion au cœur de l’Inde royale.
Découvrez le circuit Sur la Route du Taj Mahal 10 jours / 8 nuits à partir de 1080 € TTC
Pour les amoureux de nature et de faune sauvage, Le Livre de la Jungle : entre oiseaux et tigres, en privatif offre une expérience originale au sein des plus beaux parcs nationaux du pays, à la recherche des célèbres tigres du Bengale.
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L’Inde est immense et regorge de paysages différents …. Partez à l’aventure à travers le Sud de l’Inde et découvrez les palais de Mysore, les plages de Goar en passant par l’Inde secret et sauvage du Karnataka et les plantations du Kerala …
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Enfin, Climat du Monde propose une expérience unique avec Sur la Route de Shakti, L’Inde for Women Only, un voyage spécialement conçu pour les femmes souhaitant découvrir l’Inde dans un cadre privilégié, sécurisant et enrichissant.
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Entre patrimoine exceptionnel, rencontres authentiques et dépaysement garanti, l’Asie reste l’une des destinations les plus inspirantes pour les voyageurs.
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Rappel de nos contacts
Nous restons à votre disposition :
Réservation : 04 91 15 70 20 + TAPEZ 1
Pour les packages / produits brochure : TAPEZ 1
Pour le sur-mesure : TAPEZ 2
Pour confirmer un dossier : TAPEZ 3
Devis : devis@climat-du-monde.fr
Service commercial : commercial@climat-du-monde.fr
Suivi de dossiers : suiviresa@climat-du-monde.fr
Groupes (pour les demandes supérieures à 10 personnes) : groupes@climat-du-monde.fr
SAV : Afin de mieux gérer les éventuelles réclamations et d'assurer un traitement plus rapide, celles-ci doivent désormais être soumises exclusivement via notre formulaire en ligne dédié :
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