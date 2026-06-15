Paris Air Forum : le transport aérien veut desserrer l’étau des réglementations

À l’échelle européenne, on grogne aussi.



Ben Smith, le PDG d’Air France–KLM, présent également au Forum, a dénoncé de son côté des réglementations européennes incompatibles avec une concurrence équitable.



Là aussi, le principe général d’une taxation n’est pas remis en cause pourvu qu’elle ne soit pas au détriment des seuls Européens.



« Nous n’avons pas de problème avec la compétition et la concurrence. Nous ne cherchons pas non plus de protections, mais nous sommes dans un business global et nous attendons que les juridictions nous assurent une compétition équitable. »



L’exemple qu’il a mis en avant pour démontrer une concurrence faussée par le législateur européen est imparable.



Depuis 2012, l’Europe a mis en place un système de taxe ETS (Emissions Trading System), une taxe carbone européenne appliquée aux vols intraeuropéens.



Le passager niçois qui veut aller à Tokyo, s’il veut passer par Paris, devra payer une taxe sur le vol entre Nice et CDG. S’il choisit de passer par Dubaï, il n’aura pas à payer de taxe ETS.



« Cela nous coûte beaucoup d’argent, des sommes que n’ont pas à débourser nos concurrents. »



Autre réglementation qui fait débat, celle qui fait l'objet d'un bras de fer actuel entre les eurodéputés du Parlement européen et les États membres concernant l’indemnisation des passagers en cas de vols retardés et la gratuité des bagages à main.



Concernant les retards, les compagnies aériennes poussent pour revoir la réglementation adoptée il y a vingt ans prévoyant jusqu’à 600 euros d’indemnisation quand un vol est retardé de plus de trois heures.



L’année dernière, les 27 États membres avaient à la majorité voté en faveur d’un allègement des montants et plus de souplesse, prévoyant d’indemniser les retards dépassant cette fois-ci quatre heures pour les vols jusqu’à 3 500 kilomètres et six heures au-delà, avec une indemnisation abaissée à 500 euros maximum.



Une réforme rejetée par le Parlement et une situation toujours dans l’impasse à l’heure actuelle, entraînant des heures interminables de débat non seulement sur ce sujet, mais aussi sur le souhait des eurodéputés d’inclure dans le prix du billet un bagage cabine de 7 kilos ainsi qu’un petit sac, et d’interdire également de faire payer des parents pour être assis à côté de leurs enfants.



Pour les compagnies aériennes, la réglementation en vigueur génère une facture salée de 8,1 milliards d’euros par an.



Là aussi, elles plaident pour plus de bon sens. Avec ce délai de trois heures, elles n’ont souvent d’autre solution que d’annuler des vols plutôt que de les retarder, par crainte de voir tous les vols suivants effectués par l’appareil être en retard et tomber sous le coup de la réglementation.



De même, et toujours concernant les indemnisations, la définition du cas de force majeure, qui peut dispenser les compagnies de payer des indemnisations, est encore, en droit des passagers, une notion variable.



À propos du dernier cyclone majeur, Garance, ayant ravagé l’île de La Réunion (5 morts, 250 millions d’euros de dégâts), le cas de force majeure n’a été reconnu que sur le premier jour alors que la tempête a perturbé les opérations aériennes de l’île cinq jours durant.



Hugues Marchessaux, le PDG d’Air Austral, présent dans le débat, s’est agacé :

« Je me dis vraiment que l’enfer est pavé de bonnes intentions parce que plus ça va, plus on est en train de construire une usine à gaz dont tout le monde perd le contrôle. On vit un enfer, et si je prends l’exemple de ma compagnie, on a entre 3 et 4 % de chiffre d'affaires qui part chaque année en indemnisation au client.



C'est autant qu'il manque en résultat net, c'est autant qu'il manque à la compagnie pour améliorer sa profitabilité. »



Les débats se poursuivent à Bruxelles, mais Maître Emmanuelle Llop, avocate au barreau de Paris, experte en droits du tourisme, aérien, et loisirs, et fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats, intervenante lors de ce Paris Air Forum, n’a pas vraiment rassuré les compagnies aériennes sur l’issue des discussions :



« J'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on a donné des droits aux consommateurs — ça marche aussi en droit français, en droit commun — les droits acquis, on ne reviendra pas dessus . »