Pouvoir d'achat, canicule, réservations : quelle saison 2026 pour les campings ?

TourMaG - Vous avez récemment déposé des propositions au Sénat concernant l'adaptation au changement climatique. Vous y pointez du doigt la rigidité de la loi Littoral et des Plans de Prévention des Risques (PPR) qui freinent vos actions. De quels aménagements réglementaires les campings ont-ils besoin ?



Nicolas Dayot : L'enjeu est vital : il faut éviter que le parc de campings français ne disparaisse sous l'effet de l'intensification des risques naturels (incendies, submersions marines, érosion côtière, inondations). Le problème est que la réglementation française actuelle a été pensée pour figer les situations, et non pour accompagner l'adaptation.



La loi Littoral, par exemple, a été rédigée à la fin des années 80 pour bloquer l’urbanisation sauvage et empêcher la construction de villas dans les espaces vierges. Elle n'a jamais intégré les dynamiques du changement climatique.



Pour réduire la vulnérabilité de nos établissements, nous devons impérativement réaménager l'intérieur de nos parcelles. Cela signifie pouvoir reconstruire des bâtiments d'accueil plus résilients, loger le personnel saisonnier à l'étage pour le protéger des crues, ou encore déplacer des hébergements situés en zone inondable en bord de rivière pour y installer une aire de jeux, tout en repositionnant les couchages sur les hauteurs du terrain.



Or, pour réaliser ces modifications de bon sens, il faut obtenir des permis d'aménager ou de construire. Dans la majorité des cas, le droit de l'urbanisme et les règles strictes de protection de l'environnement nous opposent un refus systématique.



Dans les situations les plus critiques d'érosion côtière, il faudra aller jusqu'à déplacer entièrement des campings à un ou deux kilomètres à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, l'empilement des textes législatifs (Loi Climat et Résilience, règlements des PPR, etc.) bloque complètement ces transferts de foncier.



Nous ne demandons pas d'assouplir la protection de la nature, mais de compléter les lois pour permettre ces relocalisations indispensables. Si nous ne faisons rien, l'accès à des vacances abordables pour les familles populaires aura disparu à la fin du XXIe siècle.



TourMaG - Pourriez-vous résumer les principales contraintes que la loi Littoral fait peser sur l'hôtellerie de plein air ?



Nicolas Dayot : La loi Littoral protège efficacement le domaine public maritime en interdisant toute construction dans la bande des 100 mètres. Le problème réside dans son application aux « espaces proches du rivage », qui englobent une part considérable des communes côtières.



Le principe fondamental de cette loi est l'obligation de construire en continuité avec l’urbanisation existante (les agglomérations et les villages). Or, par définition, les deux tiers des campings littoraux sont implantés en pleine nature, à l'écart des zones urbanisées.



De ce fait, nous sommes dans une impasse juridique totale : la loi nous assimile à de l'urbanisation nouvelle et nous interdit d'effectuer la moindre modification ou reconstruction sur nos terrains, alors même que ces travaux visent à rendre le camping plus résilient, plus écologique et mieux adapté aux risques climatiques.



TourMaG - Selon vous, entre l'urgence climatique et la crise du pouvoir d'achat, à quoi ressemblera le camping idéal dans 5 ou 10 ans ?



Nicolas Dayot : Le camping est intrinsèquement le mode d'hébergement le plus agile de l'industrie touristique. Contrairement à l'hôtellerie traditionnelle en dur, nous pouvons faire évoluer nos structures et nos configurations très rapidement.



Dans les dix ans à venir, le camping idéal proposera une offre d'hébergement profondément renouvelée. Il conjuguera un haut niveau de confort, une connectivité numérique optimale pour faciliter la découverte des territoires, et une exemplarité environnementale absolue.



Nous allons réduire drastiquement notre consommation d'eau sans pour autant sacrifier nos espaces aquatiques, optimiser la biodiversité sur nos parcelles et structurer des passerelles fortes avec les filières locales pour valoriser le terroir.



Enfin, notre modèle va intégrer un défi démographique majeur : le vieillissement de la population et le développement de la silver économie. Les seniors de demain voyageront beaucoup à travers la France et exprimeront des attentes très fortes en matière de bien-être, de confort et d'accompagnement.



Nous allons voir se développer des infrastructures de soins et de détente complémentaires, comme des spas ou des saunas de haute qualité. Le camping de demain sera à la fois un refuge de fraîcheur, un modèle d'éco-responsabilité et le garant de la mixité sociale des vacances.