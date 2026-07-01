Le camping, nouveau champion du tourisme français ?

En quelques années, le glamping et les campings ont capté une clientèle métropolitaine CSP+ traditionnellement orientée vers l'hôtellerie - DepositPhotos.com, bondvit
Quid de l'évolution des campings depuis 2020 et la pandémie de Covid ?
Yvan Arnold Tegui, docteur en économie du tourisme à l'Université de Perpignan, a étudié les données concernant l'hôtellerie de plein air des 96 départements français métropolitains entre 2020 et 2025*.
Contrairement à l'hôtellerie classique, les campings et hébergements de plein air ont massivement bénéficié du Covid dans tous les types de territoires.
En 2024, les métropoles atteignent 111,8% de leur niveau attendu, les zones rurales 110,2%, les urbaines 105,5%.
En 2025, l'explosion continue avec certains départements qui dépassent 180% de leur niveau de référence (la Marne à 180%, le Nord et la Loire à plus de 160%). Cette même année, 82 départements (parmi les 96 métropolitains) atteignent ou dépassent leur référence pré-COVID.
On observe également une inversion progressive entre les métropoles et les zones rurales. En 2020, les zones rurales (66,4%) récupéraient nettement mieux que les métropoles (55,9%) et zones urbaines (54,2%).
En 2021, l'avantage rural s’est maintenu (rurales 86,0%, métropoles 78,3%, urbaines 70,2%) ; mais le point de bascule a été l’année 2022 avec une égalité parfaite à 105,5% entre rurales et métropoles.
Celle-ci s’est poursuivi en 2024 avec des niveaux de reprise à 112% pour les métropoles et 110% pour les zones rurales. En 2025, l’écart entre ces deux territoires se creuse, les métropoles atteignant 121% devant les zones rurales (118%) et urbaines (114,4%).
* en mobilisant la typologie territoriale de Fadic et al. (2019) détaillée dans la publication scientifique Région et Développement (Tegui, 2025).
Yvan Arnold Tegui, docteur en économie du tourisme à l'Université de Perpignan, a étudié les données concernant l'hôtellerie de plein air des 96 départements français métropolitains entre 2020 et 2025*.
Contrairement à l'hôtellerie classique, les campings et hébergements de plein air ont massivement bénéficié du Covid dans tous les types de territoires.
En 2024, les métropoles atteignent 111,8% de leur niveau attendu, les zones rurales 110,2%, les urbaines 105,5%.
En 2025, l'explosion continue avec certains départements qui dépassent 180% de leur niveau de référence (la Marne à 180%, le Nord et la Loire à plus de 160%). Cette même année, 82 départements (parmi les 96 métropolitains) atteignent ou dépassent leur référence pré-COVID.
On observe également une inversion progressive entre les métropoles et les zones rurales. En 2020, les zones rurales (66,4%) récupéraient nettement mieux que les métropoles (55,9%) et zones urbaines (54,2%).
En 2021, l'avantage rural s’est maintenu (rurales 86,0%, métropoles 78,3%, urbaines 70,2%) ; mais le point de bascule a été l’année 2022 avec une égalité parfaite à 105,5% entre rurales et métropoles.
Celle-ci s’est poursuivi en 2024 avec des niveaux de reprise à 112% pour les métropoles et 110% pour les zones rurales. En 2025, l’écart entre ces deux territoires se creuse, les métropoles atteignant 121% devant les zones rurales (118%) et urbaines (114,4%).
* en mobilisant la typologie territoriale de Fadic et al. (2019) détaillée dans la publication scientifique Région et Développement (Tegui, 2025).
La révolution du camping péri-urbain
Etat de la reprise dans l'hôtellerie de plein air en 2025 dans les 30 plus grandes villes de France (cliquez sur l'image pour l'agrandir) - Illustration : Yvan Tegui
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L'analyse du Top 10 des départements les plus performants en camping révèle une révolution du camping péri-urbain.
En 2020 et 2021, 8 départements sur 10 étaient ruraux. En 2022, on observe néanmoins un équilibre entre les territoires ruraux et métropolitains qui s’est maintenu jusqu’en 2025.
En 2023, les métropoles occupent 4 places sur 10. En 2025, le Top 10 campings est dominé par des métropoles comme la Marne (180%), le Nord (164%), la Loire (163%).
Le Cantal, territoire classé rural, complète le podium avec une activité supérieure à 51% de son niveau de référence. La Moselle, seul territoire urbain dans le Top 10 des reprises touristiques, affiche un niveau de reprise à 131%.
Cette explosion du camping métropolitain pourrait s’expliquer par plusieurs phénomènes sous-jacents :
- d’abord, un développement massif du camping péri-urbain. Autour des grandes métropoles, des campings péri-urbains accessibles à moins d’une heure en voiture, captent une clientèle métropolitaine en quête d'évasion courte-durée sans contrainte logistique (Brooker et Joppe, 2013).
- par ailleurs, l'essor du camping-car avec un marché français qui a notamment progressé de +10% en 2024 par rapport à 2023 soutient cette tendance (UNIVDL, 2024).
- puis, une diversification de l'offre camping vers des segments premium. Le glamping et les campings ont notamment capté une clientèle métropolitaine CSP+ traditionnellement orientée vers l'hôtellerie, mais recherchant désormais une expérience nature avec confort (Brochado & Brochado, 2019).
Face aux tensions sur le marché locatif classique, certains campings ont également développé des offres résidentielles longue durée (supérieures à un mois), accueillant notamment des travailleurs saisonniers ou des ménages en transition (Lion, 2025).
Ce segment, en pleine expansion, représente une part importante de l'activité de certains campings péri-urbains, contribuant à la surperformance du segment (source : Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air, 2023).
En 2020 et 2021, 8 départements sur 10 étaient ruraux. En 2022, on observe néanmoins un équilibre entre les territoires ruraux et métropolitains qui s’est maintenu jusqu’en 2025.
En 2023, les métropoles occupent 4 places sur 10. En 2025, le Top 10 campings est dominé par des métropoles comme la Marne (180%), le Nord (164%), la Loire (163%).
Le Cantal, territoire classé rural, complète le podium avec une activité supérieure à 51% de son niveau de référence. La Moselle, seul territoire urbain dans le Top 10 des reprises touristiques, affiche un niveau de reprise à 131%.
Cette explosion du camping métropolitain pourrait s’expliquer par plusieurs phénomènes sous-jacents :
- d’abord, un développement massif du camping péri-urbain. Autour des grandes métropoles, des campings péri-urbains accessibles à moins d’une heure en voiture, captent une clientèle métropolitaine en quête d'évasion courte-durée sans contrainte logistique (Brooker et Joppe, 2013).
- par ailleurs, l'essor du camping-car avec un marché français qui a notamment progressé de +10% en 2024 par rapport à 2023 soutient cette tendance (UNIVDL, 2024).
- puis, une diversification de l'offre camping vers des segments premium. Le glamping et les campings ont notamment capté une clientèle métropolitaine CSP+ traditionnellement orientée vers l'hôtellerie, mais recherchant désormais une expérience nature avec confort (Brochado & Brochado, 2019).
Face aux tensions sur le marché locatif classique, certains campings ont également développé des offres résidentielles longue durée (supérieures à un mois), accueillant notamment des travailleurs saisonniers ou des ménages en transition (Lion, 2025).
Ce segment, en pleine expansion, représente une part importante de l'activité de certains campings péri-urbains, contribuant à la surperformance du segment (source : Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air, 2023).
Des stratégies à différencier selon les profils
Si le segment camping s'affirme comme structurellement porteur dans tous les territoires, les stratégies doivent être différenciées selon les profils :
- Pour les campings ruraux, la différenciation devient impérative. La surperformance métropolitaine constitue un risque concurrentiel. Il leur faut donc miser sur l'authenticité du cadre naturel préservé, développer une offre d’activités nature (randonnée, VTT, observation de la faune et de la flore), cibler les séjours longs (supérieurs à 5 jours) et fidéliser une clientèle recherchant une déconnexion réelle plutôt qu'une simple évasion week-end.
- Pour les campings métropolitains et péri-urbains, l'opportunité d'investissement est majeure. Le segment connaît une forte croissance (+121% en 2025 pour les métropoles), porté par des tendances de long terme. Toutefois, la montée en gamme rapide est, elle aussi, impérative. Les équipements haut de gamme, les services additionnels, une digitalisation complète seraient nécessaires pour positionner durablement ces acteurs. La concurrence s'intensifie rapidement, et seuls les établissements professionnalisés capteront durablement cette clientèle CSP+ exigeante.
- Pour les campings ruraux, la différenciation devient impérative. La surperformance métropolitaine constitue un risque concurrentiel. Il leur faut donc miser sur l'authenticité du cadre naturel préservé, développer une offre d’activités nature (randonnée, VTT, observation de la faune et de la flore), cibler les séjours longs (supérieurs à 5 jours) et fidéliser une clientèle recherchant une déconnexion réelle plutôt qu'une simple évasion week-end.
- Pour les campings métropolitains et péri-urbains, l'opportunité d'investissement est majeure. Le segment connaît une forte croissance (+121% en 2025 pour les métropoles), porté par des tendances de long terme. Toutefois, la montée en gamme rapide est, elle aussi, impérative. Les équipements haut de gamme, les services additionnels, une digitalisation complète seraient nécessaires pour positionner durablement ces acteurs. La concurrence s'intensifie rapidement, et seuls les établissements professionnalisés capteront durablement cette clientèle CSP+ exigeante.
Etat de la reprise dans l'hôtellerie de plein air en 2020 dans les 30 plus grandes villes de France (cliquez sur l'image pour l'agrandir) - Illustration : Yvan Tegui
Face à l'hôtellerie ou même aux hébergements collaboratifs, le camping est le grand gagnant, tous territoires confondus.
Les opportunités d'investissement sont majeures, particulièrement en péri-urbain métropolitain pour capter les courts séjours.
L’essor de nouvelles pratiques comme le glamping renforce l’attrait pour ce type d’hébergement. Le segment bénéficie de tendances structurelles (nature, plein air, courts séjours) qui devraient perdurer.
Les opportunités d'investissement sont majeures, particulièrement en péri-urbain métropolitain pour capter les courts séjours.
L’essor de nouvelles pratiques comme le glamping renforce l’attrait pour ce type d’hébergement. Le segment bénéficie de tendances structurelles (nature, plein air, courts séjours) qui devraient perdurer.
Références bibliographiques
- Brochado, A., & Brochado, F. (2019). What makes a glamping experience great?. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(1), 15-27
- Lion, G. (2025). Du rêve de la propriété privée à la précarité résidentielle. Le cas du camping résidentiel en France. Regards croisés sur l'économie, 37(2), 135-146.
- Tegui, Y. (2025). "Typologie territoriale et résilience touristique post-COVID en France", Région et Développement, n°61.
- Lion, G. (2025). Du rêve de la propriété privée à la précarité résidentielle. Le cas du camping résidentiel en France. Regards croisés sur l'économie, 37(2), 135-146.
- Tegui, Y. (2025). "Typologie territoriale et résilience touristique post-COVID en France", Région et Développement, n°61.
Méthodologie
L'indice de reprise compare la fréquentation observée chaque année (2020-2025) à un niveau de référence calculé à partir des tendances de croissance 2016-2019.
Un indice de 100 signifie un retour au niveau attendu en 2020, sans crise COVID. Au-dessus de 100, on observe une surperformance des territoires, quand en-dessous on parlera de sous-performance.
Un indice de 100 signifie un retour au niveau attendu en 2020, sans crise COVID. Au-dessus de 100, on observe une surperformance des territoires, quand en-dessous on parlera de sous-performance.
Présentation de l'auteur
Yvan Tegui - Photo : YT
Yvan Arnold TEGUI est Docteur en Economie du tourisme au laboratoire CRESEM de l'Université de Perpignan Via Domitia.
Ses recherches portent sur l'économie publique, la compétitivité et la résilience des destinations touristiques infranationales.
Ses recherches portent sur l'économie publique, la compétitivité et la résilience des destinations touristiques infranationales.