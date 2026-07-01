Le camping, nouveau champion du tourisme français ?

Si le segment camping s'affirme comme structurellement porteur dans tous les territoires, les stratégies doivent être différenciées selon les profils :



- Pour les campings ruraux, la différenciation devient impérative. La surperformance métropolitaine constitue un risque concurrentiel. Il leur faut donc miser sur l'authenticité du cadre naturel préservé, développer une offre d’activités nature (randonnée, VTT, observation de la faune et de la flore), cibler les séjours longs (supérieurs à 5 jours) et fidéliser une clientèle recherchant une déconnexion réelle plutôt qu'une simple évasion week-end.



- Pour les campings métropolitains et péri-urbains, l'opportunité d'investissement est majeure. Le segment connaît une forte croissance (+121% en 2025 pour les métropoles), porté par des tendances de long terme. Toutefois, la montée en gamme rapide est, elle aussi, impérative. Les équipements haut de gamme, les services additionnels, une digitalisation complète seraient nécessaires pour positionner durablement ces acteurs. La concurrence s'intensifie rapidement, et seuls les établissements professionnalisés capteront durablement cette clientèle CSP+ exigeante.