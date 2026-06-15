Tourisme fluvial : on vous embarque pour un roman fleuve !

Longtemps considéré comme une alternative, le tourisme fluvial est en train de devenir une évidence - DepositPhotos.com, vadim.rodnev
Bien sûr, il y a les croisières fluviales, qui demeurent la vitrine la plus visible du secteur.
Des produits capables de séduire des clientèles variées, des amateurs de patrimoine aux passionnés de gastronomie, en passant par les voyageurs en quête de confort et de déconnexion.
La France, l’Europe, mais aussi l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique du Sud offrent aujourd’hui un terrain de jeu presque infini aux professionnels du voyage.
Mais le fleuve ne se résume plus à ses seuls bateaux de croisière.
Il y a les péniches-hôtels, qui permettent une découverte plus intimiste des territoires. Les bateaux sans permis, qui offrent aux vacanciers le plaisir de devenir capitaine de leur propre aventure. Les bateaux-promenades qui animent les quais de Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lyon.
Les nouvelles générations de petites unités électriques qui réinventent les usages du fleuve. Il y a aussi les navettes fluviales, les bacs historiques et toutes ces activités qui replacent les voies d’eau au cœur des mobilités et des loisirs.
Des produits capables de séduire des clientèles variées, des amateurs de patrimoine aux passionnés de gastronomie, en passant par les voyageurs en quête de confort et de déconnexion.
La France, l’Europe, mais aussi l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique du Sud offrent aujourd’hui un terrain de jeu presque infini aux professionnels du voyage.
Mais le fleuve ne se résume plus à ses seuls bateaux de croisière.
Il y a les péniches-hôtels, qui permettent une découverte plus intimiste des territoires. Les bateaux sans permis, qui offrent aux vacanciers le plaisir de devenir capitaine de leur propre aventure. Les bateaux-promenades qui animent les quais de Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lyon.
Les nouvelles générations de petites unités électriques qui réinventent les usages du fleuve. Il y a aussi les navettes fluviales, les bacs historiques et toutes ces activités qui replacent les voies d’eau au cœur des mobilités et des loisirs.
Il y a le tourisme fluvial... et puis il y a le « fluvestre »
Le tourisme fluvial, ce sont ainsi plus de 10,7 millions de passagers transportés en France en 2025, toutes activités confondues, hors transport public et bacs.
Une fréquentation en hausse de 10% qui confirme le retour à une dynamique de croissance.
Les croisières avec hébergement n’en constituent finalement qu’une partie, certes essentielle, mais loin d’être la seule.
Et puis il y a le « fluvestre », ce terme encore peu connu qui désigne tout ce qui se vit autour du fleuve.
Les véloroutes aménagées le long des voies d’eau, les chemins de halage reconvertis en itinéraires cyclables ou pédestres, les haltes nautiques, les expériences de pleine nature et les découvertes patrimoniales qui prolongent le voyage bien au-delà du bateau.
Une fréquentation en hausse de 10% qui confirme le retour à une dynamique de croissance.
Les croisières avec hébergement n’en constituent finalement qu’une partie, certes essentielle, mais loin d’être la seule.
Et puis il y a le « fluvestre », ce terme encore peu connu qui désigne tout ce qui se vit autour du fleuve.
Les véloroutes aménagées le long des voies d’eau, les chemins de halage reconvertis en itinéraires cyclables ou pédestres, les haltes nautiques, les expériences de pleine nature et les découvertes patrimoniales qui prolongent le voyage bien au-delà du bateau.
A la recherche d’un tourisme plus durable
Cette montée en puissance du fluvial s’inscrit également dans une tendance de fond : la recherche d’un tourisme plus durable.
Longtemps perçues comme de simples axes de navigation ou de transport, les voies d’eau s’affirment désormais comme des espaces de développement touristique à part entière.
Elles offrent une pression environnementale souvent moindre que celle des littoraux les plus fréquentés, favorisent les mobilités douces et contribuent à la revitalisation économique des villes et villages riverains.
Le symbole est fort : pour la première fois cette année, le label Pavillon Bleu a choisi un site fluvial, le port de Saverne, pour dévoiler son palmarès national. Une reconnaissance qui illustre l’importance croissante des voies d’eau dans les stratégies de diversification touristique et d’adaptation climatique des territoires.
Cette richesse ne serait rien sans ceux qui rendent ces aventures possibles. Derrière chaque croisière, chaque location ou chaque promenade, il y a le travail quotidien de Voies Navigables de France, de la Compagnie Nationale du Rhône et des nombreux gestionnaires qui veillent à la navigabilité des fleuves et canaux, y compris lors d’étés parfois marqués par des épisodes de sécheresse.
Longtemps perçues comme de simples axes de navigation ou de transport, les voies d’eau s’affirment désormais comme des espaces de développement touristique à part entière.
Elles offrent une pression environnementale souvent moindre que celle des littoraux les plus fréquentés, favorisent les mobilités douces et contribuent à la revitalisation économique des villes et villages riverains.
Le symbole est fort : pour la première fois cette année, le label Pavillon Bleu a choisi un site fluvial, le port de Saverne, pour dévoiler son palmarès national. Une reconnaissance qui illustre l’importance croissante des voies d’eau dans les stratégies de diversification touristique et d’adaptation climatique des territoires.
Cette richesse ne serait rien sans ceux qui rendent ces aventures possibles. Derrière chaque croisière, chaque location ou chaque promenade, il y a le travail quotidien de Voies Navigables de France, de la Compagnie Nationale du Rhône et des nombreux gestionnaires qui veillent à la navigabilité des fleuves et canaux, y compris lors d’étés parfois marqués par des épisodes de sécheresse.
Le tourisme fluvial, une évidence ?
Le secteur évolue également en profondeur. Modernisation des flottes, propulsion hybride ou électrique, amélioration de la performance énergétique des navires : le fluvial avance, lui aussi, vers un modèle plus durable.
Une transformation soutenue par des investissements importants, puisque 97% des entreprises du secteur prévoient d’investir à court terme.
Cette montée en puissance trouve aujourd’hui un symbole : le salon Sloww!, qui franchira une nouvelle étape en 2027 en s’installant au CNIT Forest de Paris-La Défense avec une ambition résolument internationale.
Le choix de Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde, pour présider cette édition témoigne de l’intérêt croissant que porte l’ensemble de l’industrie touristique à cette filière longtemps restée discrète.
Longtemps considéré comme une alternative, le tourisme fluvial est en train de devenir une évidence.
Alors embarquez avec nous ! Au fil des prochaines semaines, nous vous proposons de remonter le courant et de découvrir ses acteurs, ses métiers, ses opportunités et ses tendances.
Une transformation soutenue par des investissements importants, puisque 97% des entreprises du secteur prévoient d’investir à court terme.
Cette montée en puissance trouve aujourd’hui un symbole : le salon Sloww!, qui franchira une nouvelle étape en 2027 en s’installant au CNIT Forest de Paris-La Défense avec une ambition résolument internationale.
Le choix de Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde, pour présider cette édition témoigne de l’intérêt croissant que porte l’ensemble de l’industrie touristique à cette filière longtemps restée discrète.
Longtemps considéré comme une alternative, le tourisme fluvial est en train de devenir une évidence.
Alors embarquez avec nous ! Au fil des prochaines semaines, nous vous proposons de remonter le courant et de découvrir ses acteurs, ses métiers, ses opportunités et ses tendances.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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