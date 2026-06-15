Tourisme fluvial : on vous embarque pour un roman fleuve !

Bien sûr, il y a les croisières fluviales, qui demeurent la vitrine la plus visible du secteur.



Des produits capables de séduire des clientèles variées, des amateurs de patrimoine aux passionnés de gastronomie, en passant par les voyageurs en quête de confort et de déconnexion.



La France, l’Europe, mais aussi l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique du Sud offrent aujourd’hui un terrain de jeu presque infini aux professionnels du voyage.



Mais le fleuve ne se résume plus à ses seuls bateaux de croisière.



Il y a les péniches-hôtels, qui permettent une découverte plus intimiste des territoires. Les bateaux sans permis, qui offrent aux vacanciers le plaisir de devenir capitaine de leur propre aventure. Les bateaux-promenades qui animent les quais de Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lyon.



Les nouvelles générations de petites unités électriques qui réinventent les usages du fleuve. Il y a aussi les navettes fluviales, les bacs historiques et toutes ces activités qui replacent les voies d’eau au cœur des mobilités et des loisirs.