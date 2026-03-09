RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Situés à Nungwi, au nord de l’île et à une cinquantaine de kilomètres de Stone Town, les trois hôtels offrent un accès direct à la plage et des chambres avec vue panoramique sur l’océan Indien.

Tous proposent une formule tout compris 24h/24, incluant bars, buffets thématiques plusieurs fois par semaine avec show cooking, restaurants à thème et snacks disponibles tout au long de la journée.



Riu Palace Swahili : la nouvelle référence Adults Only

Grande nouveauté de 2026, le Riu Palace Swahili a ouvert ses portes le 30 janvier. Destiné exclusivement aux adultes, cet établissement Palace offre un confort élevé et une atmosphère intimiste, idéale pour les couples ou les voyageurs en quête de tranquillité.