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RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar


L’archipel de Zanzibar, avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et sa culture swahilie, continue d’attirer des voyageurs du monde entier. C’est dans ce cadre idyllique que RIU Hotels & Resorts renforce sa présence dans l’océan Indien avec trois hôtels situés côte à côte, chacun conçu pour un type de clientèle différent. Cette implantation permet au groupe espagnol d’offrir une expérience complète, allant de l’animation familiale au confort d’un palace et à la tranquillité d’un hôtel réservé aux adultes, tout en mettant en valeur l’intégration locale et la qualité des services signés RIU.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 06:20

Une situation privilégiée sur les rivages de Zanzibar

Riu Palace Swahili © RIU Hotels & Resorts
Riu Palace Swahili © RIU Hotels & Resorts
CroisiEurope
Situés à Nungwi, au nord de l’île et à une cinquantaine de kilomètres de Stone Town, les trois hôtels offrent un accès direct à la plage et des chambres avec vue panoramique sur l’océan Indien.
Tous proposent une formule tout compris 24h/24, incluant bars, buffets thématiques plusieurs fois par semaine avec show cooking, restaurants à thème et snacks disponibles tout au long de la journée.

Riu Palace Swahili : la nouvelle référence Adults Only


Grande nouveauté de 2026, le Riu Palace Swahili a ouvert ses portes le 30 janvier. Destiné exclusivement aux adultes, cet établissement Palace offre un confort élevé et une atmosphère intimiste, idéale pour les couples ou les voyageurs en quête de tranquillité.

Le Riu Palace Swahili dispose de 500 suites élégantes réparties en différentes catégories. L’hôtel propose 3 piscines à débordement, 5 restaurants, 6 bars ainsi que des infrastructures complètes de bien-être et de fitness, pour un séjour placé sous le signe de la détente et du confort.

L’établissement propose également la catégorie Elite Club, garantissant une expérience encore plus exclusive. Les clients Elite Club bénéficient d’un accès à des restaurants et zones réservés, d’une sélection de boissons premium servies dans les bars et en chambre, ainsi que d’attentions personnalisées telles que l’aromathérapie et un cadeau de bienvenue. Cette segmentation permet à RIU de répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, en quête de services premium et d’un séjour adults only dans un cadre raffiné.

Riu Jambo : l’adresse conviviale et animée pour les familles

Riu Jambo © RIU Hotels & Resorts
Riu Jambo © RIU Hotels & Resorts
Ouvert en 2023, le Riu Jambo s’adresse principalement aux familles et aux voyageurs à la recherche d’une ambiance conviviale et animée. L’un de ses atouts majeurs est la jetée avancée sur la mer, qui accueille un bar et deux restaurants thématiques avec une vue imprenable sur l’océan.

L’établissement se distingue par son ambiance animée, son programme d’activités varié pensés pour tous les âges.

Depuis février, les célèbres RIU Party y sont organisées : des soirées thématiques hebdomadaires mêlant musique, animations et performances artistiques. Tous les clients RIU peuvent y participer. Ces événements rassemblent les hôtes des trois hôtels, créant des moments festifs et conviviaux qui incarnent pleinement l’expérience RIU.

Riu Palace Zanzibar : élégance tropicale et raffinement

Plage de Nungwi © RIU Hotels & Resorts
Plage de Nungwi © RIU Hotels & Resorts
À quelques pas du Riu Jambo, le Riu Palace Zanzibar propose un cadre raffiné et un standing supérieur. Ouvert à tous : familles, couples ou voyageurs solo. L’hôtel séduit par ses jardins luxuriants, ses palmiers majestueux et sa végétation tropicale soigneusement entretenue. Les allées ombragées, les piscines élégantes et les terrasses face à la mer offrent une atmosphère de détente et d’intimité, idéale pour un séjour premium accessible à une large clientèle.

La restauration y est variée et de grande qualité, avec plusieurs restaurants à la carte et des buffets à thème régulièrement renouvelés. Dans le cadre de la formule all inclusive 24h/24, cette expérience gastronomique fait pleinement partie des vacances.

Une offre all inclusive enrichie

Riu Jambo © RIU Hotels & Resorts
Riu Jambo © RIU Hotels & Resorts
Les trois établissements partagent une offre all inclusive 24h/24, comprenant plusieurs restaurants à la carte et des buffets à thème. La diversité gastronomique est un atout majeur pour séduire une clientèle internationale, permettant d’alterner entre spécialités locales, cuisine internationale et expériences culinaires plus élaborées.

L’organisation des RIU Party hebdomadaires au Riu Jambo constitue un autre élément distinctif. Ces soirées à thème réunissent les clients des trois hôtels RIU, favorisant les échanges et créant une atmosphère festive et conviviale qui complète l’offre de loisirs.

Sports nautiques et bien-être : des partenaires pour enrichir l’expérience

RIU s’appuie sur des partenaires spécialisés et de confiance pour enrichir l’expérience client et compléter les prestations incluses dans la formule all inclusive. Scuba Caribe propose une large palette d’activités nautiques, comme la plongée sous-marine, le snorkeling ou encore différentes expériences aquatiques, tandis que le Renova Spa propose des soins et massages pour une détente optimale, avec supplément.

Une stratégie de segmentation et de complémentarité

Avec trois hôtels contigus, RIU déploie à Zanzibar une stratégie de segmentation claire et efficace. Le Riu Jambo répond aux attentes d’une clientèle familiale et dynamique, le Riu Palace Zanzibar offre un séjour premium accessible à tous et le Riu Palace Swahili cible exclusivement les adultes en quête d’exclusivité.
Cette complémentarité, associée à une implantation en bord de mer, à une offre all inclusive enrichie, à des services de qualité et à des hôtels modernes, illustre la capacité du groupe à proposer une expérience client satisfaisante tout en répondant aux attentes de différents types de voyageurs.

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar
Retrouvez les fiches techniques des hôtels sur le RIU Brand Center


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Tags : RIU Hotels & Resorts
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