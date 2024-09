Réouverture du Riu Palace Bavaro à Punta Cana

Parmi les 32 bars et restaurants de l’établissement, le concept inédit de "food court" se démarque. Ce nouvel espace culinaire propose une grande variété de spécialités internationales, allant de la pizzeria au stand de wok-poke, du poulet grillé à une crêperie et une taquería.



Ce concept, unique au sein des 100 hôtels RIU dans le monde, offre aux clients une expérience gastronomique cosmopolite.



À cela s’ajoutent des restaurants thématiques, tels qu’un steakhouse, un restaurant asiatique, un restaurant italien, et une grande nouveauté : le restaurant American Country, qui propose des plats de la cuisine américaine.



Pour les voyageurs à la recherche d’une expérience haut de gamme, le Riu Palace Bavaro introduit l’Elite Club, un service exclusif offrant des prestations et des avantages.



Les 108 chambres Elite Club, situées dans des emplacements privilégiés avec " vue imprenable " et, pour certaines, piscine privée. Les clients bénéficient de nombreux avantages tels qu’un check-in prioritaire, un accès à une piscine privée avec bar, un minibar garni de snacks et de boissons premium, et des réservations prioritaires dans les restaurants thématiques.