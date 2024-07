Arajet lance des liaisons de Punta Cana à Toronto et Montréal

Chez Arajet, nous nous engageons à faire de la République dominicaine la nouvelle plaque tournante aérienne du continent et nous ajouterons très bientôt d'autres destinations au départ de Punta Cana, telles comme Buenos Aires, Quito, Guayaquil, Bogota, Medellin and Cartagena avec les prix les plus compétitifs du marché

Notre objectif est d’offrir à tous les passagers d’Arajet le plus grand nombre possible d’options et de destinations. Au Mexique ou en Colombie, par exemple, nous desservirons ces destinations depuis les deux aéroports et mettrons en place un service de bus quotidien pour faciliter les connexions terrestres et maximiser les possibilités de correspondances

Les vols entre Punta Cana et Toronto ainsi que Montréal pour cet hiver sont. Ces liaisons commenceront lede cette année et incluront des correspondances vers d'autres destinations sur le continent, comme Sao Paulo, le Chili, etc.Le Victor Pacheco Mendez , a souligné que la compagnie aérienne continue de renforcer sa croissance et son expansion en établissant Punta Cana comme sa deuxième plateforme, connectée à son réseau de destinations solide.», explique Pacheco Mendez.De plus, Pacheco Mendez a précisé que la, près de Saint-Domingue, continuera à fonctionner normalement. Il a ajouté que de», a ajouté Pacheco Méndez.L'aéroport de Punta Cana devient la troisième destination d'Arajet en République dominicaine. En plus de l'aéroport international Las Americas (LAIA), la compagnie aérienne opère deset envisage d'ajouter des vols au départ de l'aéroport international de Puerto Plata.