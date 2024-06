T’as-tu visité Toronto ?

C’est la plus grande ville du Canada, la plus peuplée, la plus multiculturelle, c’est c’est… c’est Toronto évidemment ! Déjantée et créative, la capitale de la province de l’Ontario vous tend les bras.Connaissez-vous ses incontournables et ses secrets bien gardés ? On vous prend par l’oreille pour vous faire découvrir le meilleur de la ville !Tentaculaire mais posée au bord d’un lac (immense) où l’on farniente sur des îles, connue pour la tour CN ou ses restaurants étoilés, pour ses équipes de sport souvent distinguées ou les Chutes du Niagara et les vignobles de la vallée d’à côté, Toronto a plus d’un tour dans son sac !Dans ce nouvel épisode, on se donne rendez-vous dans la capitale provinciale de l’Ontario, direction le sud de la province, à 8h15 de vol direct et 6h de décalage horaire de Paris.Pour connaître les pépites de Toronto, on a rencontré le créateur de contenus Rémi Ougier , un Français installé là-bas depuis 2022 : il nous confie ses bons plans comme seuls les locaux en ont le secret.On retrouve aussi notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, Vice-Président de l’ Association touristique autochtone du Canada en fin d’épisode pour parler des liens entre Toronto et les communautés autochtones !Rendez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube ) pour retrouver le premier épisode de la 3e saison de notre podcast Tire-toi une bûche !Auteures et animatrices : Cyrielle Bon & Maryse Normandeau pour l’office de tourisme du Canada en France ( MyCanada.fr Réalisation : Studio Aller-Retour Toutes les expériences en français au Canada sur SalutCanada.ca