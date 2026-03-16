Au rythme des terres irlandaises : Choisissez la sérénité avec nos circuits à départs garantis, Abbey - The Destination Experts

Le Groupe Abbey offre depuis plus de 45 ans une gamme complète de séjours au Royaume-Uni et en Irlande au travers de prestations adaptées aussi bien pour les voyageurs individuels que pour les groupes.
Nous nous adaptons aux envies de chaque voyageur, qu’il s’agisse de FIT (Fully Independent Traveller – clients individuels) ou de Comités d’Entreprise, d’associations ou amicales etc... Nos équipes expertes conçoivent des programmes répondant aux besoins et aux aspirations de vos clients grâce â nos nombreux formats partant de l’escapade de fin de semaine à l’itinéraire exclusif entièrement sur mesure.
Les premiers voyages de nos départs garantis arrivent très prochainement. Réservez dès aujourd’hui afin de proposer à vos clients une expérience irlandaise inoubliable !
Nous nous adaptons aux envies de chaque voyageur, qu’il s’agisse de FIT (Fully Independent Traveller – clients individuels) ou de Comités d’Entreprise, d’associations ou amicales etc... Nos équipes expertes conçoivent des programmes répondant aux besoins et aux aspirations de vos clients grâce â nos nombreux formats partant de l’escapade de fin de semaine à l’itinéraire exclusif entièrement sur mesure.
Les premiers voyages de nos départs garantis arrivent très prochainement. Réservez dès aujourd’hui afin de proposer à vos clients une expérience irlandaise inoubliable !
L’Irlande et l’Irlande du Nord vous attendent, mais attention, les dernières places sur nos circuits en départs garantis partent rapidement ! Nous proposons des circuits complets qui permettront à vos clients de découvrir le meilleur de ces deux destinations incontournables, avec des départs entre mai et septembre 2026.
Du Connemara, de l’Anneau du Kerry, des Falaises de Moher aux paysages légendaires de la Chaussée des Géants, ou encore de Dublin à Belfast, chaque itinéraire est pensé pour garantir une véritable immersion dans l’histoire irlandaise, sa culture et ses paysages spectaculaires et divers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord.
Du Connemara, de l’Anneau du Kerry, des Falaises de Moher aux paysages légendaires de la Chaussée des Géants, ou encore de Dublin à Belfast, chaque itinéraire est pensé pour garantir une véritable immersion dans l’histoire irlandaise, sa culture et ses paysages spectaculaires et divers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord.
🔑 Pourquoi choisir nos circuits garantis ?
● Tout d’abord, tous nos départs sont garantis ! Cela permet de garantir en toute sérénité nos séjours à vos clients et donc d’oublier le stress lié à d’éventuelles annulations.
● Expériences incontournables : Falaises de Moher, la Chaussée des Géants, la route côtière de Causeway, l’Anneau du Kerry ou encore le Connemara sont parmi les régions et sites iconiques et exceptionnels inclus dans nos circuits.
● Des rencontres locales : nos circuits offrent l’occasion soit d’échanger avec le fermier Jamese et d’assister à une démonstration de ses chiens de bergers et de découvrir son travail passionné autour de la tonte de moutons, ou encore de d’apprendre des techniques de fabrication du cidre grâce a la visite d’une cidrerie familiale.
● Un choix d’hébergement adapté aux attentes des clients incluant des hôtels au standard 3* et 4* (norme locale) sur l’ensemble des circuits et un emplacement centre/proche-centre à Dublin, Limerick, Belfast pour plus de liberté lors de ces étapes.
● Des plats locaux : un déjeuner de spécialité irlandaise, dégustation de cidre artisanaux et tarte aux pommes, « traybakes », dégustation de whiskey.
● Des itinéraires balancés intégrant des moments de temps libres pour apprécier encore plus le voyage à son rythme et selon ses envies, et pour profiter de l’opportunité de diner en toute liberté dans les nombreux pubs et restaurants des 2 capitales, Dublin et Belfast.
● Accompagnement francophone sur place pour enrichir votre expérience.
● Flexibilité et qualité : Nous nous occupons de tout pour que vos clients profitent pleinement de leur séjour.
● Une équipe d’experts francophones à destination, dédiée et passionnée, pour anticiper vos besoins, vous conseiller, et vous assurer un service sur mesure en toute tranquillité.
● Expériences incontournables : Falaises de Moher, la Chaussée des Géants, la route côtière de Causeway, l’Anneau du Kerry ou encore le Connemara sont parmi les régions et sites iconiques et exceptionnels inclus dans nos circuits.
● Des rencontres locales : nos circuits offrent l’occasion soit d’échanger avec le fermier Jamese et d’assister à une démonstration de ses chiens de bergers et de découvrir son travail passionné autour de la tonte de moutons, ou encore de d’apprendre des techniques de fabrication du cidre grâce a la visite d’une cidrerie familiale.
● Un choix d’hébergement adapté aux attentes des clients incluant des hôtels au standard 3* et 4* (norme locale) sur l’ensemble des circuits et un emplacement centre/proche-centre à Dublin, Limerick, Belfast pour plus de liberté lors de ces étapes.
● Des plats locaux : un déjeuner de spécialité irlandaise, dégustation de cidre artisanaux et tarte aux pommes, « traybakes », dégustation de whiskey.
● Des itinéraires balancés intégrant des moments de temps libres pour apprécier encore plus le voyage à son rythme et selon ses envies, et pour profiter de l’opportunité de diner en toute liberté dans les nombreux pubs et restaurants des 2 capitales, Dublin et Belfast.
● Accompagnement francophone sur place pour enrichir votre expérience.
● Flexibilité et qualité : Nous nous occupons de tout pour que vos clients profitent pleinement de leur séjour.
● Une équipe d’experts francophones à destination, dédiée et passionnée, pour anticiper vos besoins, vous conseiller, et vous assurer un service sur mesure en toute tranquillité.
🔑 Nos circuits
● L’Essence du Nord – 5 jours :
Un circuit authentique et original de 5 jours en Irlande du Nord. Explorez les trésors cachés de ce pays, terre de mythes et de légendes, ses montagnes et sentiers côtiers, ainsi que son site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Chaussée des Géants. De la magnifique côte d’Antrim aux vergers d’Armagh, en passant par les villes emblématiques de Belfast et Derry, entre dégustation de produits locaux et rencontre avec l’habitant, échappez-vous lors de ce circuit complet hors des sentiers battus. Certains sites se visitent ; d’autres se ressentent, se vivent et se partagent. Les visiteurs recevront un accueil chaleureux de la part des locaux et vivront des expériences géantes !
Nouveauté pour 2026 ; Pour donner suite à une forte demande pour des voyages en plus petit groupes, et souhaitant garder l’esprit authentique de ce circuit, nous sommes ravis de vous informer que nos 4 départs sur ce circuit se feront avec un maximum de 20 personnes.
● La Belle Emeraude – 8 jours :
Ce circuit classique et intemporel de 8 jours est notre best-seller depuis de nombreuses années. Il est le circuit idéal pour une première exploration de l'Irlande, mélangeant nature, culture et saveurs locales. L’itinéraire parcourt les lieux emblématiques du pays, de Dublin au Kerry, en traversant le renommé Connemara et en admirant les majestueuses Falaises de Moher – un pays riche en diversité.
Nouveauté pour 2026 : suite au fort succès de ce circuit, et afin d’assurer une meilleure expérience pour chaque participant, Abbey offre à tous les passagers de « la Belle Emeraude » la location gratuite de récepteurs audio, pour chaque départ.
● Le Grand Tour – 12 jours :
Ce circuit combinant l’Irlande et l’Irlande du Nord vous offre le meilleur de l’Irlande en 12 jours pour une découverte alliant sites emblématiques et expériences locales! Entre paysages à couper le souffle, dégustations, rencontres et immersion culturelle, toutes vos envies seront comblées.
● Nous proposons également la possibilité de combiner ces circuits avec notre départ garantit « l’Ecosse Terres Mythiques ». L'Écosse est un pays de légendes, de culture et de nature. Si vous avez envie de vivre une aventure inoubliable, ce circuit en Ecosse est fait pour vous.
Pour 2026, voici quelques points clés à considérer pour ce circuit écossais :
- Dernière minute : nous avons encore quelques places de disponibles pour les départs d’Avril, Juin ou encore Septembre ce qui vous permets de répondre positivement à toutes vos demandes clients last-minute !
- Nouvelles dates de circuit : grâce au succès du circuit, nous avons ajouté 2 dates supplémentaires (1 en mai et 1 en Juin) pour offrir un plus grand éventail de dates disponibles sur des mois toujours très demandés comme le départ du mardi 23 juin 2026.
- Flexibilité : nous pouvons nous adapter aux dates de voyage de vos clients, avec possibilité d’ajouter des nuitées avant ou après les dates fixes des circuits, ou encore de réserver des solutions de transferts arrivée et départ en fonction des préférences et budget des participants.
👉 Téléchargez notre brochure
Un circuit authentique et original de 5 jours en Irlande du Nord. Explorez les trésors cachés de ce pays, terre de mythes et de légendes, ses montagnes et sentiers côtiers, ainsi que son site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Chaussée des Géants. De la magnifique côte d’Antrim aux vergers d’Armagh, en passant par les villes emblématiques de Belfast et Derry, entre dégustation de produits locaux et rencontre avec l’habitant, échappez-vous lors de ce circuit complet hors des sentiers battus. Certains sites se visitent ; d’autres se ressentent, se vivent et se partagent. Les visiteurs recevront un accueil chaleureux de la part des locaux et vivront des expériences géantes !
Nouveauté pour 2026 ; Pour donner suite à une forte demande pour des voyages en plus petit groupes, et souhaitant garder l’esprit authentique de ce circuit, nous sommes ravis de vous informer que nos 4 départs sur ce circuit se feront avec un maximum de 20 personnes.
● La Belle Emeraude – 8 jours :
Ce circuit classique et intemporel de 8 jours est notre best-seller depuis de nombreuses années. Il est le circuit idéal pour une première exploration de l'Irlande, mélangeant nature, culture et saveurs locales. L’itinéraire parcourt les lieux emblématiques du pays, de Dublin au Kerry, en traversant le renommé Connemara et en admirant les majestueuses Falaises de Moher – un pays riche en diversité.
Nouveauté pour 2026 : suite au fort succès de ce circuit, et afin d’assurer une meilleure expérience pour chaque participant, Abbey offre à tous les passagers de « la Belle Emeraude » la location gratuite de récepteurs audio, pour chaque départ.
● Le Grand Tour – 12 jours :
Ce circuit combinant l’Irlande et l’Irlande du Nord vous offre le meilleur de l’Irlande en 12 jours pour une découverte alliant sites emblématiques et expériences locales! Entre paysages à couper le souffle, dégustations, rencontres et immersion culturelle, toutes vos envies seront comblées.
● Nous proposons également la possibilité de combiner ces circuits avec notre départ garantit « l’Ecosse Terres Mythiques ». L'Écosse est un pays de légendes, de culture et de nature. Si vous avez envie de vivre une aventure inoubliable, ce circuit en Ecosse est fait pour vous.
Pour 2026, voici quelques points clés à considérer pour ce circuit écossais :
- Dernière minute : nous avons encore quelques places de disponibles pour les départs d’Avril, Juin ou encore Septembre ce qui vous permets de répondre positivement à toutes vos demandes clients last-minute !
- Nouvelles dates de circuit : grâce au succès du circuit, nous avons ajouté 2 dates supplémentaires (1 en mai et 1 en Juin) pour offrir un plus grand éventail de dates disponibles sur des mois toujours très demandés comme le départ du mardi 23 juin 2026.
- Flexibilité : nous pouvons nous adapter aux dates de voyage de vos clients, avec possibilité d’ajouter des nuitées avant ou après les dates fixes des circuits, ou encore de réserver des solutions de transferts arrivée et départ en fonction des préférences et budget des participants.
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Contacts
Contactez nos équipes dès aujourd’hui pour créer une expérience unique en Irlande et au Royaume-Uni.
Pour toute demande de tarifs, contingents et tout renseignement complémentaire sur les circuits, merci de contacter : francebusdev@abbey.ie
Tel: 00353 1 648 6100
Pour toute réservation de participants sur les circuits Irlande & Irlande du Nord, merci de contacter : departsgarantisirlande@abbey.ie
Tel: 00353 1 648 6100
Pour toute question, veuillez contacter
Sébastien Lacroix
Directeur commerciale France
Téléphone : +353 86 826 8413
Email : sebastienl@abbeyuk.com
Pour toute demande de circuit individuel en Irlande, envoyez un mail à martinac@abbey.ie
Le saviez-vous ? Nous venons de mettre à jour notre site internet avec plus d'informations sur nos initiatives en matière de développement durable, des conseils de voyage et des directives pour nos clients.
Suivez-nous pour plus de nouvelles et de mises à jour d'Abbey sur nos réseaux sociaux :
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