Au rythme des terres irlandaises : Choisissez la sérénité avec nos circuits à départs garantis, Abbey - The Destination Experts

Un circuit authentique et original de 5 jours en Irlande du Nord. Explorez les trésors cachés de ce pays, terre de mythes et de légendes, ses montagnes et sentiers côtiers, ainsi que son site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Chaussée des Géants. De la magnifique côte d’Antrim aux vergers d’Armagh, en passant par les villes emblématiques de Belfast et Derry, entre dégustation de produits locaux et rencontre avec l’habitant, échappez-vous lors de ce circuit complet hors des sentiers battus. Certains sites se visitent ; d’autres se ressentent, se vivent et se partagent. Les visiteurs recevront un accueil chaleureux de la part des locaux et vivront des expériences géantes !Nouveauté pour 2026 ; Pour donner suite à une forte demande pour des voyages en plus petit groupes, et souhaitant garder l’esprit authentique de ce circuit, nous sommes ravis de vous informer que nos 4 départs sur ce circuit se feront avec un maximum de 20 personnes.Ce circuit classique et intemporel de 8 jours est notre best-seller depuis de nombreuses années. Il est le circuit idéal pour une première exploration de l'Irlande, mélangeant nature, culture et saveurs locales. L’itinéraire parcourt les lieux emblématiques du pays, de Dublin au Kerry, en traversant le renommé Connemara et en admirant les majestueuses Falaises de Moher – un pays riche en diversité.Nouveauté pour 2026 : suite au fort succès de ce circuit, et afin d’assurer une meilleure expérience pour chaque participant, Abbey offre à tous les passagers de « la Belle Emeraude » la location gratuite de récepteurs audio, pour chaque départ.Ce circuit combinant l’Irlande et l’Irlande du Nord vous offre le meilleur de l’Irlande en 12 jours pour une découverte alliant sites emblématiques et expériences locales! Entre paysages à couper le souffle, dégustations, rencontres et immersion culturelle, toutes vos envies seront comblées.● Nous proposons également la possibilité de combiner ces circuits avec notre départ garantit « l’Ecosse Terres Mythiques ». L'Écosse est un pays de légendes, de culture et de nature. Si vous avez envie de vivre une aventure inoubliable, ce circuit en Ecosse est fait pour vous.Pour 2026, voici quelques points clés à considérer pour ce circuit écossais :nous avons encore quelques places de disponibles pour les départs d’Avril, Juin ou encore Septembre ce qui vous permets de répondre positivement à toutes vos demandes clients last-minute !grâce au succès du circuit, nous avons ajouté 2 dates supplémentaires (1 en mai et 1 en Juin) pour offrir un plus grand éventail de dates disponibles sur des mois toujours très demandés comme le départ du mardi 23 juin 2026.nous pouvons nous adapter aux dates de voyage de vos clients, avec possibilité d’ajouter des nuitées avant ou après les dates fixes des circuits, ou encore de réserver des solutions de transferts arrivée et départ en fonction des préférences et budget des participants.