Nouvelle attraction immersive, futur hôtel 5 étoiles : Niagara Parks voit grand

Installés dans des fauteuils mobiles devant un écran géant, les pieds dans le vide, les spectateurs survolent les chutes du Niagara, comme « en vrai ». Des effets sensoriels – vent, brumes, parfums – ajoutent à l’expérience. Effet waouh garanti !
Baptisée Niagara Takes Flight, cette nouvelle attraction (déclinée également dans des parcs de loisirs comme Disneyland aux Etats-Unis ou Europa-Park en Allemagne, avec d’autres paysages) a été inaugurée en août dernier, sur la rive canadienne des célèbres chutes du Niagara.
D’un coût de 25 millions de dollars canadiens (15,5 M€) et située dans le Centre Table Rock qui borde les chutes, elle est précédée d’une « chute d’eau » numérique et de quatre salles audiovisuelles.
Baptisée Niagara Takes Flight, cette nouvelle attraction (déclinée également dans des parcs de loisirs comme Disneyland aux Etats-Unis ou Europa-Park en Allemagne, avec d’autres paysages) a été inaugurée en août dernier, sur la rive canadienne des célèbres chutes du Niagara.
D’un coût de 25 millions de dollars canadiens (15,5 M€) et située dans le Centre Table Rock qui borde les chutes, elle est précédée d’une « chute d’eau » numérique et de quatre salles audiovisuelles.
Une représentation en France, avec mN’Organisation
Cette nouvelle expérience, proposée à 29 $ (environ 18 €), complète l’offre de loisirs de Niagara Parks. Créée en 1885, cette structure du gouvernement de l’Ontario a pour mission de protéger la zone encerclant la rivière Niagara sur 56 kilomètres et les chutes.
Représentée en France par mN’Organisation, elle gère également de nombreux sites naturels, patrimoniaux, visites et attractions touristiques, qui contribuent au succès de la destination.
« La région accueille 12 à 13 millions de visiteurs par an, à 60% durant l’été » précise Chris Giles, directeur marketing et ventes de Niagara Parks. Et parmi eux de nombreux Français, qui constituent la troisième clientèle internationale, derrière les Américains et les Britanniques.
Lire aussi : Année record pour le plus grand salon touristique du Canada
Représentée en France par mN’Organisation, elle gère également de nombreux sites naturels, patrimoniaux, visites et attractions touristiques, qui contribuent au succès de la destination.
« La région accueille 12 à 13 millions de visiteurs par an, à 60% durant l’été » précise Chris Giles, directeur marketing et ventes de Niagara Parks. Et parmi eux de nombreux Français, qui constituent la troisième clientèle internationale, derrière les Américains et les Britanniques.
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Le marché français en forte croissance
« La croissance des revenus sur le marché français atteint 20% par an, depuis deux ans » se félicite-t-il.
Pour accompagner cette progression, Chris Giles a fait le déplacement à Paris le 11 juin, avec d’autres acteurs de la région de Niagara (office de tourisme, hôteliers, compagnie d’hélicoptères…), afin de présenter la diversité de l’offre à une cinquantaine d’agences et tour-opérateurs français.
Outre le nouveau Niagara Takes Flight, le Centre Table Rock a été récemment réaménagé. Accroché à la falaise, ce site historique dévoile un panorama spectaculaire sur Horseshoe Falls (la partie la plus impressionnante des chutes) et englobe divers restaurants et boutiques.
Parmi eux, le Table Rock House Restaurant (avec vue sur les chutes) propose une carte de produits locaux élaborée par le chef Chris Totah. Alors que le Table Rock Bistro + Wine Bar est le nouveau restaurant haut de gamme et décontracté.
Pour accompagner cette progression, Chris Giles a fait le déplacement à Paris le 11 juin, avec d’autres acteurs de la région de Niagara (office de tourisme, hôteliers, compagnie d’hélicoptères…), afin de présenter la diversité de l’offre à une cinquantaine d’agences et tour-opérateurs français.
Outre le nouveau Niagara Takes Flight, le Centre Table Rock a été récemment réaménagé. Accroché à la falaise, ce site historique dévoile un panorama spectaculaire sur Horseshoe Falls (la partie la plus impressionnante des chutes) et englobe divers restaurants et boutiques.
Parmi eux, le Table Rock House Restaurant (avec vue sur les chutes) propose une carte de produits locaux élaborée par le chef Chris Totah. Alors que le Table Rock Bistro + Wine Bar est le nouveau restaurant haut de gamme et décontracté.
Dans les airs ou au plus près des chutes
Autres expériences emblématiques, Journey Behind the Falls propose aux visiteurs d’explorer un réseau de tunnels creusés dans la roche il y a plus d’un siècle, jusqu’à une plateforme d’observation pour ressentir la force des éléments, dans un vacarme étourdissant.
Pour inciter les visiteurs à rester sur place une ou deux nuits (12 000 chambres d’hôtels sur le site), Niagara Parks met également en avant d’autres expériences permettant de multiplier les points de vue inattendus et remonter le temps.
Construit en 1916, Whirlpool Aero Car permet de traverser la gorge du Niagara dans un téléphérique, suspendu au-dessus des rapides tourbillonnants. Tandis que la Niagara Parks Power Station est une ancienne centrale électrique transformée en espace d’exploration, à découvrir de jour ou de nuit.
Et pour les amateurs de nature, Niagara Parks a aménagé des sentiers longeant la rivière Niagara ou descendant jusque dans la gorge. L’organisme gère également le Butterfly Conservatory qui abrite plus de 2 000 papillons tropicaux, ainsi que plusieurs parcours de golf.
Pour inciter les visiteurs à rester sur place une ou deux nuits (12 000 chambres d’hôtels sur le site), Niagara Parks met également en avant d’autres expériences permettant de multiplier les points de vue inattendus et remonter le temps.
Construit en 1916, Whirlpool Aero Car permet de traverser la gorge du Niagara dans un téléphérique, suspendu au-dessus des rapides tourbillonnants. Tandis que la Niagara Parks Power Station est une ancienne centrale électrique transformée en espace d’exploration, à découvrir de jour ou de nuit.
Et pour les amateurs de nature, Niagara Parks a aménagé des sentiers longeant la rivière Niagara ou descendant jusque dans la gorge. L’organisme gère également le Butterfly Conservatory qui abrite plus de 2 000 papillons tropicaux, ainsi que plusieurs parcours de golf.
Un hôtel dans une ancienne centrale électrique
Enfin, des sites historiques (comme Old Fort Erie ou McFarland House) proposent de découvrir l’histoire de la région : la guerre de 1812, les routes de l’Underground Railroad ou les communautés autochtones qui vivent sur le territoire depuis des siècles.
Autant d’offres que les professionnels peuvent proposer à travers plusieurs pass, qu'il est possible de combiner avec des activités commercialisées par d’autres opérateurs partenaires : croisière « humide » au plus près des chutes avec Niagara City Cruises, survol en hélicoptère…
Niagara Parks regarde désormais vers le futur avec l’ouverture, à l’horizon 2030, d’un boutique-hôtel 5*. De quoi renouveler l’offre, pour l’heure constituée essentiellement d’hôtels de chaîne.
Aménagé dans l’ancienne centrale électrique construite en 1906 dans un style Beaux-Arts classée « site national historique », en surplomb des chutes, le projet prévoit 200 chambres luxueuses, plusieurs restaurants, un espace événementiel et un spa.
Autant d’offres que les professionnels peuvent proposer à travers plusieurs pass, qu'il est possible de combiner avec des activités commercialisées par d’autres opérateurs partenaires : croisière « humide » au plus près des chutes avec Niagara City Cruises, survol en hélicoptère…
Niagara Parks regarde désormais vers le futur avec l’ouverture, à l’horizon 2030, d’un boutique-hôtel 5*. De quoi renouveler l’offre, pour l’heure constituée essentiellement d’hôtels de chaîne.
Aménagé dans l’ancienne centrale électrique construite en 1906 dans un style Beaux-Arts classée « site national historique », en surplomb des chutes, le projet prévoit 200 chambres luxueuses, plusieurs restaurants, un espace événementiel et un spa.