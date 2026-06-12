Nouvelle attraction immersive, futur hôtel 5 étoiles : Niagara Parks voit grand

Autres expériences emblématiques, Journey Behind the Falls propose aux visiteurs d’explorer un réseau de tunnels creusés dans la roche il y a plus d’un siècle, jusqu’à une plateforme d’observation pour ressentir la force des éléments, dans un vacarme étourdissant.



Pour inciter les visiteurs à rester sur place une ou deux nuits (12 000 chambres d’hôtels sur le site), Niagara Parks met également en avant d’autres expériences permettant de multiplier les points de vue inattendus et remonter le temps.



Construit en 1916, Whirlpool Aero Car permet de traverser la gorge du Niagara dans un téléphérique, suspendu au-dessus des rapides tourbillonnants. Tandis que la Niagara Parks Power Station est une ancienne centrale électrique transformée en espace d’exploration, à découvrir de jour ou de nuit.



Et pour les amateurs de nature, Niagara Parks a aménagé des sentiers longeant la rivière Niagara ou descendant jusque dans la gorge. L’organisme gère également le Butterfly Conservatory qui abrite plus de 2 000 papillons tropicaux, ainsi que plusieurs parcours de golf.