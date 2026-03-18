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Moyen-Orient : Celestyal annule deux nouvelles croisières en Méditerranée

Le Celestyal Discovery en attente d'un repositionnement en Méditerranée


Alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit, et en étroite coordination avec les autorités compétentes, Celestyal Cruises a dû retarder le repositionnement du Celestyal Discovery avant le début de son programme en Méditerranée.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 12:16

Deux nouvelle croisières opérées par le Celestyal Discovery doivent être annulées en raison du conflit au Moyen-Orient - Photo : Celestyal
Deux nouvelle croisières opérées par le Celestyal Discovery doivent être annulées en raison du conflit au Moyen-Orient - Photo : Celestyal
CroisiEurope
Celestyal, dont les deux bateaux sont toujours immobilisés à Dubaï et à Doha, doit annuler deux nouvelles croisières.

Les croisières du 27 mars 2026 (Emblématiques îles grecques de 3 nuits) et du 30 mars (Emblématiques îles grecques de 4 nuits) opérées par le Celestyal Discovery ont été annulées, tandis que le croisiériste finalise les arrangements pour le repositionnement du navire vers la Méditerranée avant la saison estivale.

Les passagers ayant réservé ces départs se verront proposer soit un remboursement total, soit un crédit pour une prochaine croisière.

Les passagers débarqués en toute sécurité

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Celestyal continue de suivre de près l’évolution de la situation et reste concentrée sur la reprise de ses itinéraires dès que possible.

La compagnie indique par ailleurs que tous les passagers ont débarqué en toute sécurité et que les deux navires sont pleinement opérationnels, leur départ de la région se fera conformément aux directives des autorités compétentes.

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Tags : celestyal, croisieres, moyen-orient
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