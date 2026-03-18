"Sur les rappariements, au début, l’État a eu des difficultés à préciser les moyens qu’il comptait déployer ainsi que les destinations concernées.



Le principal enseignement que j’en tire c'est que même si nous entretenons de bonnes relations dans le cadre de la cellule de crise du Quai d'Orsay, une véritable crise nécessite une coordination beaucoup plus aboutie entre l’État et nous. Cela reste encore à améliorer."

"Il y a notamment eu des évacuations par voie terrestre.



La question était de savoir si nous devions prendre la responsabilité d’organiser ces départs, notamment en affrétant un autocar. Cette décision engage directement notre responsabilité. J'ai organisé une visioconférence avec le directeur de cabinet du ministre du Quai d’Orsay, en lien avec le SETO, afin d’obtenir une position claire. Nous étions à un moment particulièrement critique. L’objectif était simple : savoir si, selon eux, il était pertinent d’organiser un tel déplacement.



La réponse a été positive mais je souhaitais obtenir une trace écrite. Cela a pris du temps et nous avons finalement reçu une confirmation par sms."

Si les EDV et le SETO sont reliés à la cellule de crise du Quai d'Orsay, Valérie Boned regrettePour gérer le retour des clients, certains opérateurs ont dû organiser des transferts sur Oman qui auraient pu se révéler sensibles :