Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Cet événement s’inscrit dans la stratégie de promotion internationale de Taïwan, visant à renforcer sa visibilité en Europe et à développer les partenariats avec les professionnels du tourisme.



Un workshop pour renforcer les liens avec le marché français

Le workshop a rassemblé plus de 40 professionnels du tourisme français, incluant tour-opérateurs, agences de voyages et partenaires du secteur.

Les participants ont pu découvrir l’offre touristique taïwanaise à travers des présentations, des échanges B2B et des rencontres directes avec les membres de la délégation. Ils ont aussi pu participer à des ateliers de confection de lanternes et de peinture de lions emblématiques.



L’objectif :

● renforcer les relations commerciales avec les acteurs français

● présenter les nouveautés et expériences touristiques

● encourager le développement de nouvelles collaborations



Le TTIC Paris joue un rôle clé dans le développement de la destination sur le marché français, en assurant la promotion de Taïwan auprès des professionnels du tourisme et du grand public.