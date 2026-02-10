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Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin


La Taiwan Tourism Administration, en collaboration avec le Taiwan Tourism Information Center (TTIC) à Paris, a organisé un workshop professionnel dédié au marché français le lundi 2 mars à Paris, réunissant une délégation taïwanaise et des acteurs clés du tourisme français.


Rédigé par Taiwan Tourism le Mercredi 18 Mars 2026 à 16:11

CroisiEurope
Cet événement s’inscrit dans la stratégie de promotion internationale de Taïwan, visant à renforcer sa visibilité en Europe et à développer les partenariats avec les professionnels du tourisme.

Un workshop pour renforcer les liens avec le marché français


Le workshop a rassemblé plus de 40 professionnels du tourisme français, incluant tour-opérateurs, agences de voyages et partenaires du secteur.
Les participants ont pu découvrir l’offre touristique taïwanaise à travers des présentations, des échanges B2B et des rencontres directes avec les membres de la délégation. Ils ont aussi pu participer à des ateliers de confection de lanternes et de peinture de lions emblématiques.

L’objectif :
● renforcer les relations commerciales avec les acteurs français
● présenter les nouveautés et expériences touristiques
● encourager le développement de nouvelles collaborations

Le TTIC Paris joue un rôle clé dans le développement de la destination sur le marché français, en assurant la promotion de Taïwan auprès des professionnels du tourisme et du grand public.

© Taiwan Tourism
© Taiwan Tourism

Taïwan : une destination en forte croissance sur le marché français

La France représente un marché stratégique pour Taïwan, avec une fréquentation en hausse et un intérêt croissant pour la destination.
Les voyageurs français sont particulièrement attirés par :
● la richesse culturelle et les traditions locales
● la gastronomie reconnue internationalement
● les activités outdoor (randonnée, vélo, nature)
● la diversité des paysages, entre montagnes, littoral et villes modernes

Taïwan se positionne également comme une destination accessible toute l’année et reconnue pour sa sécurité, des atouts clés dans le contexte actuel.

Une destination aux multiples expériences

À travers sa stratégie internationale, Taïwan met en avant une offre touristique diversifiée, combinant :
● expériences culturelles authentiques
● gastronomie et street food
● nature et tourisme durable
● villes dynamiques et innovation

Cette richesse permet de répondre aux attentes variées des voyageurs européens, notamment les clientèles individuelles et les petits groupes, très présents sur le marché français.

Une présence renforcée en Europe avec l’ITB Berlin

À l’issue de cette étape parisienne, la délégation taïwanaise s’est rendue à ITB Berlin, l’un des principaux salons internationaux du tourisme, afin de poursuivre ses actions de promotion en Europe et rencontrer des partenaires internationaux.
Cette participation s’inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité de Taïwan et de développer de nouvelles opportunités commerciales sur les marchés européens.

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

À propos de la Taiwan Tourism Administration


La Taiwan Tourism Administration œuvre au développement et à la promotion de Taïwan en tant que destination touristique internationale, en valorisant ses atouts culturels, naturels et gastronomiques.

À propos du Taiwan Tourism Information Center (TTIC) – Paris


Le Taiwan Tourism Information Center (TTIC) à Paris est chargé de promouvoir Taïwan sur le marché français et européen. Il accompagne les professionnels du tourisme, développe les partenariats et met en œuvre des actions de communication et de promotion auprès du grand public.

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