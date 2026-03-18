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Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Un prix organisé par l'Association pour le Retournement des Entreprises


Asia fait partie des trois entreprises nommées pour le Prix Ulysse 2026, qui récompense les plus beaux retournements d’entreprises.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 10:31

CroisiEurope
Asia fait partie des 3 entreprises nommées pour le Prix Ulysse 2026, aux côtés de Sigmaphi (systèmes magnétiques pour accélerateurs de particules) et Supratech (ingénierie industrielle pour l'aéronautique et l'électronique).

Organisé par l'Association pour le Retournement des Entreprises, il récompense les meilleurs restructuring d'entreprises.

Si c'est Supratech qui a remporté le 1er prix, Guillaume Linton Président d'Asia ne cache pas sa satisfaction d'être arrivé dans le trio de tête : "Même si nous n'avons pas remporté le 1er prix de cette 16e édition, Asia et à travers nous la forte résilience de l'industrie du tourisme pendant la pandémie, ont été largement mis à l'honneur aux côtés des 2 autres finalistes 2026 !

Une sacrée fierté pour nous tous chez Asia et une très belle reconnaissance de la part de l'ARE (Association pour le Retournement des Entreprises) pour tous les professionnels français du tourisme"

L’entreprise passe d’un CA de 17M€ en 2022 à près de 75 M€ en 2024

L'équipe dirigeante d'Asia entourée de ses actionnaires et conseils - Photo Asia
L'équipe dirigeante d'Asia entourée de ses actionnaires et conseils - Photo Asia
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Rappelez vous mars 2020, la pandémie de covid-19 paralyse le monde, et les entreprises du voyage et du tourisme se retrouvent à gérer les rapatriements des clients dans un contexte où les frontières se referment. Les chiffre d'affaires tombent subitement à zéro.

Asia ne fait pas exception. Pour ce spécialiste de l’Asie dont les frontières restent fermées pour deux ans, la peine est rallongée. Pour éviter la crise de trésorerie, la direction de l’entreprise, menée par Guillaume Linton et Julien Beaufreton (DAF et DRH), va prendre des mesures drastiques.

"S’appuyant sur les aides proposées aux entreprises pendant la pandémie, ASIA mène un restructuring social et financier : la réduction des coûts de personnel grâce à des départs, du chômage partiel, et la baisse de rémunération des dirigeants, ainsi que celle des coûts de fonctionnement, s’accompagne d’une renégociation de la dette (dont le PGE) dans le cadre d’une conciliation puis d’un mandat ad hoc." indique un communiqué.

Dans le même temps, elle engage sa transformation. "L’opportunité est saisie d’accélérer la digitalisation des process et de mettre en place des « best practices » pour améliorer son efficacité".

D’un point de vue marketing et commercial, ASIA développe une nouvelle offre à destination de la France et de l’Europe tant que l’Asie reste fermée et relance la marque Equatoriales en 2022 pour élargir son portefeuille et se développer vers l’Océan Indien et l’Afrique australe.

"L’amélioration rapide du CA et de la rentabilité opérationnelle permettent d’accélérer le désendettement et de retrouver rapidement une meilleure santé financière. L’entreprise passe d’un CA de 17M€ (2022) à près de 75 M€ (2024)."

Fort de ce retournement réussi, Asia vient de finaliser fin Janvier son d’un second LBO,, associant l’équipe de management à de nouveaux partenaires financiers.

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Tags : asia
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