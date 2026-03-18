Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

"S’appuyant sur les aides proposées aux entreprises pendant la pandémie, ASIA mène un restructuring social et financier : la réduction des coûts de personnel grâce à des départs, du chômage partiel, et la baisse de rémunération des dirigeants, ainsi que celle des coûts de fonctionnement, s’accompagne d’une renégociation de la dette (dont le PGE) dans le cadre d’une conciliation puis d’un mandat ad hoc."

"L’opportunité est saisie d’accélérer la digitalisation des process et de mettre en place des « best practices » pour améliorer son efficacité".

"L’amélioration rapide du CA et de la rentabilité opérationnelle permettent d’accélérer le désendettement et de retrouver rapidement une meilleure santé financière. L’entreprise passe d’un CA de 17M€ (2022) à près de 75 M€ (2024)."