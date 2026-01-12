Asia : vers un second LBO pour accélérer sa croissance

Guillaume Linton, président, et Virginie Gerbault, directrice de la production d'Asia - Photo : T. Beaurepère
Une nouvelle opération capitalistique se prépare chez Asia, qui "marque une étape structurante" dans son développement et "renforce ses moyens au service d’une stratégie de croissance durable", annonce le tour-opérateur spécialiste du voyage sur-mesure vers l’Asie-Pacifique dans un communiqué, ce 12 janvier 2026.
Alors que, depuis 2018, le Groupe est contrôlé par ses dirigeants, la famille Chantraine et plusieurs fonds d’investissement (Adaxtra Capital, UI Investissement et NCI), dans le cadre d’une première opération de capital-transmission via un LBO, le voyagiste indique "être entré en négociation exclusive en vue de la réalisation d’un second LBO, associant l’équipe de management à de nouveaux partenaires financiers.
L’opération est structurée par Axio Capital, qui embarque à ses côtés Siparex, en association avec Guillaume Linton, Président, l’équipe de direction composée également de Julien Beaufreton, Directeur financier, et de Virginie Gerbault, Directrice de la production, ainsi que la famille Chantraine, qui demeurerait actionnaire".
Alors que, depuis 2018, le Groupe est contrôlé par ses dirigeants, la famille Chantraine et plusieurs fonds d’investissement (Adaxtra Capital, UI Investissement et NCI), dans le cadre d’une première opération de capital-transmission via un LBO, le voyagiste indique "être entré en négociation exclusive en vue de la réalisation d’un second LBO, associant l’équipe de management à de nouveaux partenaires financiers.
L’opération est structurée par Axio Capital, qui embarque à ses côtés Siparex, en association avec Guillaume Linton, Président, l’équipe de direction composée également de Julien Beaufreton, Directeur financier, et de Virginie Gerbault, Directrice de la production, ainsi que la famille Chantraine, qui demeurerait actionnaire".
Une opération soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence
L’opération, soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence*, "porterait sur l’acquisition de l’intégralité du capital du Groupe, les investisseurs financiers historiques ayant vocation à céder leur participation à l’issue de la transaction", poursuit Asia.
Pour le TO, "cette opération s’inscrit dans une logique de continuité stratégique.
Elle vise à accompagner la poursuite du développement d’ASIA, dont le positionnement différenciant, la notoriété de marque sur le segment du voyage sur-mesure et en petits groupes vers l’Asie-Pacifique et la solidité de l’équipe dirigeante constituent des atouts majeurs".
Lire aussi : Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !
* notifiée le 6 janvier 2026, conformément à la réglementation en vigueur
Pour le TO, "cette opération s’inscrit dans une logique de continuité stratégique.
Elle vise à accompagner la poursuite du développement d’ASIA, dont le positionnement différenciant, la notoriété de marque sur le segment du voyage sur-mesure et en petits groupes vers l’Asie-Pacifique et la solidité de l’équipe dirigeante constituent des atouts majeurs".
Lire aussi : Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !
* notifiée le 6 janvier 2026, conformément à la réglementation en vigueur