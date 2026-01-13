TourMaG - Souhaitez-vous vous ouvrir aussi à d'autres zones géographiques ?



Guillaume Linton : Nous nous concentrons déjà sur notre terrain de jeu historique. Notre ambition est de proposer l’offre la plus exhaustive du marché en ciblant tous les profils de voyageurs : familles, couples, solos, actifs ou retraités. En répondant précisément aux attentes de nos partenaires agents de voyages, nous consolidons notre expertise de spécialiste sur nos deux piliers géographiques. D'une part, l'Asie-Pacifique avec plus de 40 destinations.



D'autre part, l'Afrique australe via notre marque Équatoriales. Déclinée en circuits dans notre brochure Tentations, cette marque s’est enrichie il y a trois mois de "Voyages Signatures" en individuel privatif que l'on retrouve dans la gamme "Collection". Nous entendons poursuivre ce développement pour faire d'Équatoriales une référence incontournable sur ce territoire. Nous avons encore beaucoup à faire sur l'Afrique Australe avant de regarder d'autres zones géographiques.



Nous ne nous interdisons rien, bien sûr à ce stade, mais la priorité est de muscler encore davantage notre jeu sur les zones que nous connaissons déjà.



Notre ambitions est aussi de redonner ses lettres de noblesse au voyage individuel en simplifiant considérablement la vente de séjours privatifs. Nous voulons offrir à nos partenaires distributeurs une solution à forte valeur ajoutée, alliant le conseil d'expert et la qualité de service d'Asia, tout en garantissant une tarification et une commercialisation simples et fluides.



Cet enjeu repose sur notre gamme "Collection" : un recueil de nos 60 plus beaux itinéraires, entièrement modulables en durée et qui s'adaptent aux dates de départ choisies par le client.