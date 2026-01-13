TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Guillaume Linton (ASIA) : "Ce LBO s'inscrit dans une logique de continuité" [ABO]

l'interview exclusive de Guillaume Linton, Président d'Asia pour les abonnés Premium de TourMaG


Guillaume Linton, Président d'ASIA revient pour TourMaG sur la réalisation d’un second LBO associant l’équipe de management à de nouveaux partenaires financiers. Pour l'entreprise, cette opération s'inscrit dans la continuité du premier LBO et du business plan élaboré en 2018.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

La famille Chantraine reste actionnaire. Guillaume Linton (Asia) : "Nous sommes honorés car c'est une preuve de confiance. C'est très apprécié des équipes car c'est aussi l'esprit de Jean-Paul Chantraine (fondateur ndlr) et l'ADN d'Asia qui se perpétuent au travers de leur présence au tour de table." - Photo ASIA
La famille Chantraine reste actionnaire. Guillaume Linton (Asia) : "Nous sommes honorés car c'est une preuve de confiance. C'est très apprécié des équipes car c'est aussi l'esprit de Jean-Paul Chantraine (fondateur ndlr) et l'ADN d'Asia qui se perpétuent au travers de leur présence au tour de table." - Photo ASIA
TourMaG - Les fêtes de Noël n'ont pas du être de tout repos pour préparer ce 2e LBO ?

Guillaume Linton : En effet (rires). Mais nous sommes très heureux de cette opération qui s'inscrit dans une logique de continuité. Nous ne prenons pas un virage à 180°. Nous restons en droite ligne de notre business plan élaboré en 2018.

L’enjeu de cette opération et de ce nouveau tour de table est de pérenniser notre feuille de route ainsi que l’élan amorcé dès la fin de la crise sanitaire.

La pandémie nous a contraints à ajuster notre calendrier d'exécution. Ce contexte exceptionnel explique pourquoi les fonds présents au capital d'Asia ont prolongé leur engagement à sept ans, dépassant ainsi le cycle d'investissement classique de cinq ans.

Cette nouvelle étape nous permet de poursuivre la dynamique engagée en sortie de crise, en restant fidèles à nos objectifs initiaux. Le groupe Axio, témoin du redressement rapide d'Asia après le Covid, a choisi de nous accompagner.

Cette opération est aussi l'occasion de saluer l'engagement de nos trois partenaires historiques - Adaxtra, UI Investissement et NCI - qui nous ont accompagnés avec succès pendant sept ans. Leur soutien notamment durant les périodes complexes, a été déterminant pour nos équipes. C’est précisément la qualité de cette collaboration qui nous a poussés à engager ce LBO 2.


Management d'Asia : "En renforçant notre poids au capital, nous garantissons l'indépendance de l'entreprise"

TourMaG - Comment va se répartir le capital avec cette opération ?

Guillaume Linton : Ce que je peux vous dire c'est que cette opération marque une étape clé pour le management d'Asia : elle nous permet de porter activement le projet tout en procédant à une relution substantielle.

En renforçant notre poids au capital, nous garantissons l'indépendance de l'entreprise, un point essentiel de notre stratégie.

C’est une grande fierté pour moi d’embarquer dans ce deuxième tour avec Julien Beaufreton, directeur financier et Virginie Gerbault, directrice de production. De nouveaux managers pourraient d'ailleurs nous rejoindre dans les mois prochains.

Pour nous accompagner, nous avons choisi des partenaires complémentaires : Axio, spécialiste des opérations de transmission pour les PME, et Siparex. Ce dernier, acteur majeur du capital-investissement, apporte une expertise métier précieuse grâce à son historique dans le secteur du tourisme (notamment chez Marietton Développement et NG Travel).

Au-delà du soutien financier, l'apport de ces fonds réside dans leur capacité à nous offrir un regard extérieur et expert. Cette collaboration est particulièrement précieuse pour nous accompagner sur des enjeux technologiques, comme par exemple l'intelligence artificielle (IA).

La famille Chantraine actionnaire : "Nous sommes honorés car c'est une preuve de confiance"

TourMaG - La famille Chantraine reste au capital, est ce que cela était important pour vous ?

Guillaume Linton : Nous sommes honorés car c'est une preuve de confiance. C'est très apprécié des équipes car c'est aussi l'esprit de Jean-Paul Chantraine (fondateur ndlr) et l'ADN d'Asia qui se perpétuent au travers de leur présence au tour de table.

Ils sont un peu les gardiens de cette philosophie et des valeurs du tour-opérateur. C'est aussi très apprécié par nos investisseurs.

TourMaG - Le communiqué diffusé lundi soir mentionne une "stratégie de croissance durable". ASIA est spécialiste de l'Asie-Pacifique. Ce LBO est-il le levier pour réaliser des opérations de croissance externe, et pour s'ouvrir à d'autres zones géographiques ou approfondir des segments spécifiques ?

Guillaume Linton : Ce nouvel apport de capital est avant tout un levier de financement destiné à accélérer notre croissance organique. Nous restons aussi attentifs aux opportunités de croissance externe même si aucune cible n’est encore précisément identifiée à ce jour.

Nous souhaitons continuer à croître, d'abord, sur le cœur de notre métier, qu'est l'Asie Pacifique, à la fois en déclinant nos différentes lignes de produit, le voyage sur mesure et le voyage en petit groupe mais aussi sur des thématiques nouvelles et notamment autour de la thématique aventure.

Vélo, rando, activités sportives... nous avons la volonté de travailler sur un nouveau segment de clientèle, et une nouvelle thématique de produit.

Parallèlement à cela, nous souhaitons faire émerger une offre digne de ce nom autour de la marque Equatoriales sur la partie Afrique Australe.

A lire aussi : Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

TourMaG - Souhaitez-vous vous ouvrir aussi à d'autres zones géographiques ?

Guillaume Linton : Nous nous concentrons déjà sur notre terrain de jeu historique. Notre ambition est de proposer l’offre la plus exhaustive du marché en ciblant tous les profils de voyageurs : familles, couples, solos, actifs ou retraités. En répondant précisément aux attentes de nos partenaires agents de voyages, nous consolidons notre expertise de spécialiste sur nos deux piliers géographiques. D'une part, l'Asie-Pacifique avec plus de 40 destinations.

D'autre part, l'Afrique australe via notre marque Équatoriales. Déclinée en circuits dans notre brochure Tentations, cette marque s’est enrichie il y a trois mois de "Voyages Signatures" en individuel privatif que l'on retrouve dans la gamme "Collection". Nous entendons poursuivre ce développement pour faire d'Équatoriales une référence incontournable sur ce territoire. Nous avons encore beaucoup à faire sur l'Afrique Australe avant de regarder d'autres zones géographiques.

Nous ne nous interdisons rien, bien sûr à ce stade, mais la priorité est de muscler encore davantage notre jeu sur les zones que nous connaissons déjà.

Notre ambitions est aussi de redonner ses lettres de noblesse au voyage individuel en simplifiant considérablement la vente de séjours privatifs. Nous voulons offrir à nos partenaires distributeurs une solution à forte valeur ajoutée, alliant le conseil d'expert et la qualité de service d'Asia, tout en garantissant une tarification et une commercialisation simples et fluides.

Cet enjeu repose sur notre gamme "Collection" : un recueil de nos 60 plus beaux itinéraires, entièrement modulables en durée et qui s'adaptent aux dates de départ choisies par le client.

Des investissements dans la technologie et les outils digitaux

TourMaG - Rendre plus fluide et plus simple la vente des séjours privatifs, cela passe aussi par le développement des outils digitaux ?

Guillaume Linton : Nous sommes actuellement en pleine migration de notre logiciel métier. Nous sommes en train de passer à VIAXEO, le logiciel développé par l'éditeur VIAXOFT. La migration devrait être aboutie début 2026.

L'objectif est d'uniformiser l'ensemble des contenus de la production Asia pour fluidifier leur exploitation, tant en interne qu'en externe. Cette modernisation permettra de simplifier la création de devis, l'édition des carnets de voyages et l'alimentation des sites web, tout en garantissant une commercialisation beaucoup plus agile.

La digitalisation de nos outils passe aussi par une refonte de nos sites B2B et B2C. Pour mener à bien ce chantier, nous avons accueilli Anne-Laure Chamorrand il y a quatre mois au poste de Directrice Marketing.

Elle travaille étroitement avec la direction sur la modernisation de nos interfaces, avec une volonté de montée en gamme et une attention particulière portée à l’ergonomie. L'objectif est de proposer aux agents de voyages un portail professionnel bien plus fonctionnel et intuitif.

TourMaG - Comment anticipez-vous 2026 ?

Guillaume Linton : L'exercice 2025 qui s'est clôt le 31 octobre 2025 s'inscrit dans celui de 2024. Le Japon n'a pas réalisé sa meilleure année, avec l'exposition universelle d'Osaka qui a fait grimper les prix de l'aérien et du terrestre.

A l'inverse, des destinations comme la Thaïlande et le Vietnam ont porté l'activité en 2025. Sur 2026, c'est exactement l'inverse. Le Japon se rattrape. Ce sera, je pense une très belle année pour la destination.

D'autres destinations souffrent, à l'image de la Thaïlande, peut-être en raison des tensions à la frontière avec le Cambodge. Le démarrage du Vietnam est aussi plus poussif. Beaucoup d'acteurs se sont repositionnés sur le Vietnam et forcément, le gâteau n'est pas extensible...

Les destinations comme la Corée, l'Australie, l'Indonésie font plutôt un bon démarrage aussi. L'Asie reste parmi les zones les plus porteuses dans le monde.

TourMaG - Si le B2B représente la grande partie des ventes, comptez-vous accélérer sur le B2C ?

Guillaume Linton : Le B2C chez Asia représente 30% de l'activité. Ce ratio est très stable depuis une bonne trentaine d'années.

Pour autant, nous avons ouvert un point de vente à Biarritz, une agence en étage justement pour rester dans un maillage cohérent vis à vis de notre distribution intermédiée. Ce point de vente connaît d'ailleurs un excellent démarrage.

Développer de nouvelles agences, c'est aussi faire vivre la marque Asia, la faire connaître et mettre cette notoriété au service de l'ensemble du marché. Que ce soit sur le digital ou sur des ouvertures de points de vente, continuer à faire croître la distribution directe, cela a beaucoup de sens sans pour autant faire de l'ombre au B2B. L'un et l'autre s'alimentent et se nourrissent.

