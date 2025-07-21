TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Alain Dapon-Pigatto (Asia) nous a quittés

Il a notamment été directeur commercial d’Asia


Alain Dapon-Pigatto a été l’un des tout premiers à rejoindre l’aventure Asia, en 1985. Celui qui a terminé sa carrière en 2007 comme directeur commercial est décédé le 3 septembre 2025, dans sa maison en Corse. Son tour-opérateur de toujours et Georges Sans, son ami, lui rendent hommage.


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

Alain Dapon-Pigatto (Asia) nous a quittés - DR
Il fait partie de ceux qui ont marqué l’histoire du tour-opérating, en étant pionnier d’une industrie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Alain Dapon-Pigatto est décédé dans son sommeil, des suites d’une longue maladie, mercredi 3 septembre 2025, dans sa maison en Corse, où il passait une retraite paisible.

Il était âgé de 76 ans.

C’est son ami de toujours, Georges Sans, qui nous a appris la triste nouvelle, la voix tremblante.

"Il a été le directeur commercial d’Asia pendant un long moment, mais surtout, c’était une personne appréciée de tous.

Nous nous sommes connus à Nice, je travaillais pour Malaysia Airlines, il s’occupait du service réservation d’Asia qui, à l’époque, se trouvait dans la Cité des Anges. Nous étions alors à la fin des années 1980.

Très rapidement, nous avons sympathisé et nous sommes devenus amis," se souvient le directeur du développement France de Civitatis.

La cérémonie doit se tenir le 8 septembre 2025, sur l’île de Beauté.

L’équipe d’Asia, à commencer par son président-directeur général, lui a rendu hommage.

Alain Dapon-Pigatto : "homme de convictions, chaleureux et rassembleur"

"C’est avec une immense tristesse que nous avons appris hier la disparition de notre ami et ancien collègue, Alain Dapon-Pigatto, figure emblématique de l’histoire d’Asia.

Âgé de 76 ans, Alain s’est éteint entouré de ses proches et de son épouse Marie-Eve, bien connue elle aussi des professionnels du tourisme.

Embarqué à bord de la jonque Asia dès 1985 — année de lancement de nos toutes premières brochures à Deauville — Alain avait rejoint l’aventure à l’invitation de Jean-Paul Chantraine.

Il a d’abord dirigé les équipes de réservation basées à Nice jusqu’en 1997, avant de prendre les rênes de la direction des ventes aux côtés de Pierre Martinez, puis de la direction commerciale du TO jusqu’à son départ à la retraite en 2007.

Homme de convictions, chaleureux et rassembleur, il a marqué toute une génération de collaborateurs, de partenaires et d’agents de voyages par sa bienveillance, son écoute et son humour souvent teinté d’ironie affectueuse," a communiqué l’équipe d’Asia.

Alain Dapon-Pigatto "aimait les gens et ne se fâchait jamais"

Alain Dapon-Pigatto et Jean-Paul Chantraine lors d'un voyage en Asie - DR
Il avait décidé de s'installer sur les hauteurs de Bastia, pour passer sa retraite, là où sa femme était originaire.

"Depuis son village adoré de Poggio-Mezzana, en Corse, Alain restait un fidèle observateur de notre profession, qu’il continuait de suivre avec son regard aiguisé et de commenter avec sa gouaille légendaire.

Voyageur passionné, il rêvait d’emmener ses enfants et petits-enfants en Indonésie cet été — un projet qu’il nourrissait comme une ultime pirouette face à la maladie.

Tous chez Asia garderont le souvenir d’un homme charismatique et profondément humain, dont la parole savait toujours trouver le ton juste : légère, profonde, réconfortante ou complice selon les moments," poursuit le communiqué.

Il est possible de témoigner votre affection aux proches d'Alain Dapon-Pigatto, en adressant un [e-mail à son épouse Marie-Eve (cliquez ici).]mailblank:mevethnic@hotmail.fr

Pour Georges Sans, la profession ne perd pas seulement un pionnier du secteur, mais aussi une belle personne.

"Il aimait les gens, il ne se fâchait jamais. Je ne dis pas qu’il disait oui à tout, mais il était calme et chaleureux.

Il avait un humour taquin, n’hésitant pas à y aller de sa petite phrase pour faire rire. C’était un grand travailleur, contribuant au succès d’Asia, le TO spécialiste de l’Asie.

Il a donné beaucoup de sa personne pour sa grande aventure professionnelle, il était aussi très proche de Jean-Paul Chantraine," nous partage son ami.

