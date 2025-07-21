Alain Dapon-Pigatto (Asia) nous a quittés

Il avait décidé de s'installer sur les hauteurs de Bastia, pour passer sa retraite, là où sa femme était originaire.



" Depuis son village adoré de Poggio-Mezzana, en Corse, Alain restait un fidèle observateur de notre profession, qu’il continuait de suivre avec son regard aiguisé et de commenter avec sa gouaille légendaire.



Voyageur passionné, il rêvait d’emmener ses enfants et petits-enfants en Indonésie cet été — un projet qu’il nourrissait comme une ultime pirouette face à la maladie.



Tous chez Asia garderont le souvenir d’un homme charismatique et profondément humain, dont la parole savait toujours trouver le ton juste : légère, profonde, réconfortante ou complice selon les moments, " poursuit le communiqué.



Il est possible de témoigner votre affection aux proches d'Alain Dapon-Pigatto, en adressant un [e-mail à son épouse Marie-Eve (cliquez ici).]mailblank:mevethnic@hotmail.fr



Pour Georges Sans, la profession ne perd pas seulement un pionnier du secteur, mais aussi une belle personne.



" Il aimait les gens, il ne se fâchait jamais. Je ne dis pas qu’il disait oui à tout, mais il était calme et chaleureux.



Il avait un humour taquin, n’hésitant pas à y aller de sa petite phrase pour faire rire. C’était un grand travailleur, contribuant au succès d’Asia, le TO spécialiste de l’Asie.



Il a donné beaucoup de sa personne pour sa grande aventure professionnelle, il était aussi très proche de Jean-Paul Chantraine, " nous partage son ami.