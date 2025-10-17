TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Protourisme : François Clair nous a quittés

Le tourisme français perd une figure emblématique


Co-fondateur et ancien gérant de Protourisme, François Clair s’est éteint à 78 ans. Pionnier de l’hôtellerie économique et expert reconnu, il a marqué de son empreinte le secteur touristique français.


Rédigé par le Vendredi 31 Octobre 2025

François Clair s’est éteint à 78 ans - ©Protourisme
Protourisme a annoncé le décès de François Clair, survenu à l’âge de 78 ans.

Co-fondateur du cabinet et associé-gérant de 1986 à 2016, la société de conseils spécialisé dans le tourisme lui a rendu hommage.

François Clair "a guidé, inspiré, formé la plupart des consultants au sein de notre cabinet avec le professionnalisme, la rigueur, l’exigence qui le caractérisait."

Avant de rejoindre Protourisme, François Clair a été l’un des pionniers de l’hôtellerie économique française. Il est aussi à l’origine "de nombreux concepts et outils dans le domaine des démarches qualité, des études de clientèle, des études d’impact économique. "

François Clair : un parcours au service du tourisme et des territoires

Il a été également l’un des instigateurs de l’AFIT, créée avec Philippe Moisset à la Direction du Tourisme, structure qui évoluera ensuite en ODIT France avant d’intégrer Atout France.

Son engagement s’est également exprimé dans les instances professionnelles : président du GéFIL (syndicat des bureaux d’études spécialisés en tourisme) de 1991 à 1996, expert auprès de l’Organisation mondiale du tourisme et du ministère de la Coopération, François Clair a toujours mis ses compétences au service des acteurs et des territoires.

"Nous avons énormément travaillé, nous nous sommes bien amusés en partageant cette passion bien française pour nos terroirs et ses plaisirs. Il avait cette exigence du travail bien fait, du respect des autres et de la nature. Une belle âme qui a tant fait pour notre secteur et notre Pays." a confié Didier Arino sur son Linkedin.

Retraité à Berck-sur-Mer, il s’était consacré à l’une de ses autres passions : la musique. Trésorier du Club Musical Berckois, il y jouait de la clarinette.

TourMaG adresse ses sincères condoléances à ses proches, et sa famille.


