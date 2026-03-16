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"70 ans de Tourisme Spatial", le nouveau livre de Michel Messager

L’histoire du tourisme spatial de 1955 à 2025


Figure reconnue du secteur, Michel Messager publie "70 ans de Tourisme Spatial", un ouvrage de 500 pages qui retrace l’essor d’un marché encore émergent, de ses origines en 1955 à ses perspectives futures. Nourri de quinze années d’observation et d’analyses, le livre passe au crible l’ensemble des enjeux : acteurs, infrastructures, marché, contraintes juridiques, sanitaires et environnementales. À la fois référence exhaustive et riche en anecdotes inédites, ce livre s’impose comme un décryptage pour comprendre les mutations et les promesses du tourisme spatial.


Rédigé par le Mardi 17 Mars 2026 à 13:04

Michel Messager aborde, dans son dernier ouvrage, l’histoire du tourisme spatial de 1955 à 2025, soit 70 ans d'une extraordinaire épopée - DepositPhotos.com, alonesdj
Michel Messager aborde, dans son dernier ouvrage, l’histoire du tourisme spatial de 1955 à 2025, soit 70 ans d'une extraordinaire épopée - DepositPhotos.com, alonesdj
CroisiEurope
Michel Messager, bien connu de la profession, observe depuis maintenant une quinzaine d’année l’évolution du tourisme spatial.

Spécialiste du sujet, il a déjà publié plusieurs ouvrages comme "Tourisme Spatial et Droit", "Tourisme Spatial et Ecologie" ou "Tourisme Spatial et Santé".

En ce début d’année 2026, il nous propose un nouvel ouvrage : "70 ans de Tourisme Spatial".

Sur 500 pages, et en s’appuyant sur une observation quasi journalière depuis une quinzaine d’années du "phénomène" qu’est aujourd’hui le tourisme spatial, l’ouvrage aborde toutes les thématiques liées au tourisme spatial. Et ce, depuis son avènement en 1955, date à laquelle le général et ingénieur Walter Robert Dornberger présenta le premier projet réellement scientifique de transport de passagers dans l’espace.

Parmi les différentes thématiques abordées : les acteurs du tourisme spatial, la course aux spaceports, les hôtels spatiaux, les stations spatiales, le marché et le marché potentiel du voyage spatial, le rôle économique et notamment induit du tourisme spatial, les contraintes sécuritaires et médicales, la problématique écologique et assurantielle, les règles de droit, etc.

Des analyses, des témoignages et des anecdotes !

Autres articles
L'ouvrage, extrêmement documenté, est l’un des plus complets sur le sujet et sans doute une "référence" pour qui s’intéresse ou souhaite s’intéresser au tourisme spatial.

Il est aussi plein de surprises ! Par exemple, saviez-vous que l’entreprise de construction japonaise Obayashi travaille actuellement sur un projet "d’ascenseur de l’espace", d’une longueur de 96 000 kilomètres et qui pourrait voir le jour d’ici 2050 ?

Ou encore que, le 5 octobre 2021, le réalisateur Klim Chipenko et l'actrice Ioulia Peressid, tous les deux russes, ont tourné "The Challenge", le premier film dans l’espace, à l’intérieur de l’ISS ?

Ou bien qu’en 2001, Pizza Hut s'est offert une belle promotion en devenant la première entreprise à livrer une pizza à l'ISS. L'opération avait coûté environ un million de dollars (environ 800 000 euros)...

De même, si vous avez déjà dû passer une IRM, vous pouvez en partie remercier les ingénieurs du programme Apollo qui, dans les années 60, avaient besoin d’améliorer la qualité des photographies de la surface lunaire en vue de mieux préparer les atterrissages des futures missions et ont mis au point, à cet effet, ce que l’on appelle l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Ce livre apporte aussi de nombreuses analyses et des témoignages des acteurs ou de journalistes spécialisés.

Crédit couverture : Michel Messager
Crédit couverture : Michel Messager
Cet ouvrage est en vente sur Amazon au prix de 15,82 euros.

Dans la rubrique livres, taper "Michel Messager 70 ans de Tourisme Spatial"

Liste des ouvrages déjà publiés par Michel Messager

- Tourisme Spatial, publié à La Documentation Française
- Le Tourisme Spatial 1954 - 2020, publié chez Amazon
- Tourisme Spatial & Écologie, publié chez Amazon
- Le Tourisme Spatial, 1954 - 2022 publié chez Amazon
- Tourisme Spatial & Santé, publié chez Amazon
- Tourisme Spatial & Assurances, publié chez Amazon
- Tourisme spatial & Droit, publié chez Amazon.

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Tags : michel messager, tourisme spatial
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