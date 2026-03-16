"70 ans de Tourisme Spatial", le nouveau livre de Michel Messager

L'ouvrage, extrêmement documenté, est l’un des plus complets sur le sujet et sans doute une "référence" pour qui s’intéresse ou souhaite s’intéresser au tourisme spatial.



Il est aussi plein de surprises ! Par exemple, saviez-vous que l’entreprise de construction japonaise Obayashi travaille actuellement sur un projet "d’ascenseur de l’espace", d’une longueur de 96 000 kilomètres et qui pourrait voir le jour d’ici 2050 ?



Ou encore que, le 5 octobre 2021, le réalisateur Klim Chipenko et l'actrice Ioulia Peressid, tous les deux russes, ont tourné "The Challenge", le premier film dans l’espace, à l’intérieur de l’ISS ?



Ou bien qu’en 2001, Pizza Hut s'est offert une belle promotion en devenant la première entreprise à livrer une pizza à l'ISS. L'opération avait coûté environ un million de dollars (environ 800 000 euros)...



De même, si vous avez déjà dû passer une IRM, vous pouvez en partie remercier les ingénieurs du programme Apollo qui, dans les années 60, avaient besoin d’améliorer la qualité des photographies de la surface lunaire en vue de mieux préparer les atterrissages des futures missions et ont mis au point, à cet effet, ce que l’on appelle l’imagerie par résonance magnétique (IRM).



Ce livre apporte aussi de nombreuses analyses et des témoignages des acteurs ou de journalistes spécialisés.