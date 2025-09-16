Nouveau livre de Michel Messager : "Tourisme Spatial & Droit" en vente sur Amazon

Michel Messager publie son septième ouvrage, Tourisme Spatial & Droit, une analyse inédite des enjeux juridiques entourant les voyages spatiaux.



Jeudi 18 Septembre 2025

"Tourisme Spatial & Droit" .



Dans ce dernier ouvrage, il met en exergue le fait que "sans règles bien définies, le touriste spatial ne peut s’engager à entreprendre un tel voyage dont l’environnement juridique n’est pas clairement défini."



Dans son nouveau livre, après ceux consacrés au Tourisme Spatial (Tourisme Spatial & Écologie, Tourisme Spatial & Santé, Tourisme Spatial & Assurances…), l’auteur aborde un sujet que peu d’ouvrages ont traité et qui pourtant conditionne les voyages des futurs touristes spatiaux à tenter l’aventure.



Au travers 270 pages, Michel Messager traite des textes basiques et fondamentaux du droit dans l’espace ainsi que du statut juridique du Touriste spatial. Il aborde également le droit spatial sur des secteurs bien spécifiques comme : l’écologie, les assurances ou la propriété intellectuelle.

Michel Messager : "Tourisme Spatial et Droit" de replacer ceux-ci dans leurs contextes, expliquant le pourquoi et le comment de l’application ou non, de telle ou telle règle de droit.



A noter enfin, que le livre est tout à fait dans l’actualité. Son auteur aborde plusieurs aspects : le problème de l’influence des Etats-Unis sur les "Bases" du droit spatial et notamment le rôle que jouera Trump en ce domaine, le droit spatial et l’écologie ou le "Space Act" du 25 juin 2025 proposé par la Commission européenne.



Une chose est en tout cas certaine, comme le dit en conclusion Michel Messager, faisant pendant à son ouvrage précédent sur le "Tourisme Spatial & les Assurances" : "Dans une société où les notions d’assistance et de rassurance sont privilégiées, les futurs touristes de l’espace, même s’ils possèdent un esprit "aventurier", souhaitent également, au cas où… connaître leur droit et leur devoir."



Cet ouvrage est en vente sur le site Amazon au prix de 10 euros.

