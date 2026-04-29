L'UCPA vise l'équilibre pour fin 2026 !

"Le modèle non lucratif de l’UCPA ressort renforcé de l’année 2025" a déclaré Guillaume Légaut, Directeur général de l'UCPA qui vient de présenter ses chiffres 2025.
Le chiffre d’affaires s'établit à 350 M€, en hausse de plus de 2 % par rapport à 2024. L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s'élève à 32 M€, soit 9% du chiffre d'affaires, en progression de 8 M€ par rapport à l'exercice précédent.
"Comme l’UCPA n’a pas d’actionnaire à rémunérer, le groupe associatif investit la totalité de son EBE pour ses missions sociales" précise un communiqué de presse.
Le résultat net dans le rouge à - 1,8 M€, s’améliore de 7,5 M€ sur un an, avec un objectif d'équilibre prévu pour fin 2026.
Le chiffre d’affaires s'établit à 350 M€, en hausse de plus de 2 % par rapport à 2024. L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s'élève à 32 M€, soit 9% du chiffre d'affaires, en progression de 8 M€ par rapport à l'exercice précédent.
"Comme l’UCPA n’a pas d’actionnaire à rémunérer, le groupe associatif investit la totalité de son EBE pour ses missions sociales" précise un communiqué de presse.
Le résultat net dans le rouge à - 1,8 M€, s’améliore de 7,5 M€ sur un an, avec un objectif d'équilibre prévu pour fin 2026.
L’UCPA acquiert Padel Horizon
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Le bilan financier de l’UCPA s’appuie sur 201 M€ de fonds propres. Avec un ratio d’endettement de 0,5 et la fin du remboursement des PGE liés à la période Covid.
L’UCPA, qui finalise actuellement une levée obligataire et de titres associatifs vient d'acquérir "Padel Horizon". Il s'agit d'un complexe sportif dédié aux sports de raquette, situé à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en région parisienne.
En 2025, l'activité de séjours sportifs a accueilli près de 250 000 personnes (colonies de vacances et jeunes adultes). L'activité de loisirs sportifs enregistre 15 millions d'entrées (aquatique, équestre, fitness, escalade, raquettes).
A noter que plus de 55 % des publics accueillis en vacances ont bénéficié d'une aide au départ à caractère social. 106 000 jeunes en situation de vulnérabilité, éloignés de la pratique sportive et des vacances, ont bénéficié dans de nombreux territoires de projets de solidarité en inclusion avec d’autres (+25 % vs 2024) ajoute le groupe qui précise qu'il a embauché 9 213 jeunes de moins de 25 ans et formé 1 697 jeunes aux métiers du sport et de l'animation dont 932 apprentis.
L’UCPA, qui finalise actuellement une levée obligataire et de titres associatifs vient d'acquérir "Padel Horizon". Il s'agit d'un complexe sportif dédié aux sports de raquette, situé à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en région parisienne.
En 2025, l'activité de séjours sportifs a accueilli près de 250 000 personnes (colonies de vacances et jeunes adultes). L'activité de loisirs sportifs enregistre 15 millions d'entrées (aquatique, équestre, fitness, escalade, raquettes).
A noter que plus de 55 % des publics accueillis en vacances ont bénéficié d'une aide au départ à caractère social. 106 000 jeunes en situation de vulnérabilité, éloignés de la pratique sportive et des vacances, ont bénéficié dans de nombreux territoires de projets de solidarité en inclusion avec d’autres (+25 % vs 2024) ajoute le groupe qui précise qu'il a embauché 9 213 jeunes de moins de 25 ans et formé 1 697 jeunes aux métiers du sport et de l'animation dont 932 apprentis.