L'UCPA vise l'équilibre pour fin 2026 !

Le bilan financier de l’UCPA s’appuie sur 201 M€ de fonds propres. Avec un ratio d’endettement de 0,5 et la fin du remboursement des PGE liés à la période Covid.



L’UCPA, qui finalise actuellement une levée obligataire et de titres associatifs vient d'acquérir "Padel Horizon". Il s'agit d'un complexe sportif dédié aux sports de raquette, situé à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en région parisienne.



En 2025, l'activité de séjours sportifs a accueilli près de 250 000 personnes (colonies de vacances et jeunes adultes). L'activité de loisirs sportifs enregistre 15 millions d'entrées (aquatique, équestre, fitness, escalade, raquettes).



A noter que plus de 55 % des publics accueillis en vacances ont bénéficié d'une aide au départ à caractère social. 106 000 jeunes en situation de vulnérabilité, éloignés de la pratique sportive et des vacances, ont bénéficié dans de nombreux territoires de projets de solidarité en inclusion avec d’autres (+25 % vs 2024) ajoute le groupe qui précise qu'il a embauché 9 213 jeunes de moins de 25 ans et formé 1 697 jeunes aux métiers du sport et de l'animation dont 932 apprentis.