L'UCPA lance un plan d’investissement de 240 M€ sur 5 ans ! [ABO]

Oui, le bénéficiaire de ces aides, c'est celui qui part. L'UCPA étant une association, elle n’a pas d'actionnaires et vit à 100% des activités qu'elle réalise. Nous percevons moins de 1% de subventions, c'est moins que la plupart des entreprises commerciales classiques.



TourMaG - Vous avez dévoilé début mai les contours d’un nouveau plan stratégique pour les cinq prochaines années. Comment s’articule-t-il ?



Guillaume Légaut : Ce plan a été élaboré autour de trois axes prioritaires : la transition écologique, l'inclusion et le développement de nouvelles destinations.



Dans ce cadre, nous prévoyons à peu près 240 millions d’euros d'investissements, dont environ la moitié porteront sur la transition écologique, 30% sur l'ouverture de nouvelles destinations et 20% sur les sujets autour de l'inclusion.



TourMaG - Comment comptez-vous financer ce plan ?



Guillaume Légaut : Une bonne partie sera assurée par la capacité d'autofinancement de l'UCPA, soit un peu plus de 150 millions d’euros.



Puis, pour une petite partie, nous allons lever de la dette bancaire : 37 millions d’euros via un prêt de la Banque de développement du Conseil de l’Europe et un autre prêt de la Caisse des Dépôts de 40 millions d’euros, dont une partie a financé des projets déjà réalisés.



Enfin, nous avons besoin de renforcer les fonds propres de l’association, et dans ce cadre-là, nous avons lancé un programme obligataire avec un objectif de 50 millions d'euros au minimum sur 5 ans, et jusqu'à éventuellement une centaine de millions d'euros.



Je précise qu’il ne s’agit pas juste d’un programme obligataire, il comprend aussi des obligations écologiques et sociales, ce qu'on appelle techniquement un « framework ESG ». C'est-à-dire que nous allons identifier les qualités des projets que nous allons financer en termes d'impact écologique et social, et nous engager à mesurer cet impact afin d’en rendre compte aux investisseurs.



Il ne s’agit donc pas uniquement d’une levée de financement. Les investisseurs à qui nous nous adressons sont intéressés par soutenir la transition écologique et l'impact social et vont pouvoir valoriser ça dans leur portefeuille d'investissement.



Ils savent aussi que le fait qu’il soit émis par une association et non par des collectivités locales ou une entreprise commerciale, prouve qu'il n'y aura pas de recherche de profit dans la démarche d'investissement.