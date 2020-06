Colonies de vacances, vacances apprenantes... certains opérateurs spécialisés se sentent oubliés !

Et sur les vacances apprenantes, l'association française a déjà annoncé l'ouverture de 40000 places dédiées au public des vacances apprenantes dont 10 000 à proximité des grandes villes, 10000 dans des centres dédiés aux adultes qui ont dû fermer et qui seront rouverts à la montagne et sur le littoral et 20 000 pour des jeunes en décrochage.



Guillaume Légaut répond à ceux qui pourraient critiquer le dispositif : "Les enfants ont payé cher cette crise avec l'arrêt de l'école et un impact très lourd pour les plus fragiles. Et l'Etat se mobilise.



Nous nous sommes préparés, nous sommes en lien avec l'UNAT et le ministère. Nous suivons le dossier depuis le départ. Le cahier des charges non définitif circulaient sur le web, sur des sites dédiés aux moniteurs depuis déjà le 20 avril 2020.



Nous avons commencé à travailler en amont, et nous nous sommes énormément mobilisés pour former les équipes et mettre en oeuvre tous les protocoles.



Nous avons travaillé 24h sur 24 et 7 jours sur 7, peut-être que certains se réveillent un peu tard."



Reste que le secteur des voyages jeunes et colonies de vacances ne sortira pas indemne de cette crise. Comme nous le confiait un autre patron du secteur avec amertume : "cette année c'est nous qui pourront partir en vacances... la perte d'activité sera importante : près de 80% !" .



Espérons que les établissements scolaires et comités d'entreprise ne tardent pas trop à faire repartir la machine...