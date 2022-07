Sport Hostel : l'UCPA a ouvert son 1er lieu à Paris

L’ambition du Sport Station Hostel est de proposer une destination multisports unique, qui casse les codes de la salle habituelle, accessible à tous (débutants comme confirmés), et ouverte 7 jours sur 7.



L'adresse propose une salle d'escalade de bloc, du fitness, biking, badminton, squash, padel… le tout avec un encadrement de professionnels.



Et pour installer cet OVNI de l'hébergement, l'UCPA n'a pas choisi le quartier par hasard, l'auberge s’implante au sein d'un écoquartier de 1,3 hectare.



Il comprend des installations écologiques permettant une empreinte carbone nulle et est composé d’un grand jardin ouvert de 6500 m² et entouré de 440 logements dont 50 logements sociaux.