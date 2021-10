L'UCPA crée le premier Sport Hostel à Paris

"Pour favoriser les rencontres entre les voyageurs et les habitants du quartier, l'entrée, l'accueil, le bar et la restauration sont communs à l’hostel et au multiplexe sportif" précise l'UCPA dans un communiqué.



Le bar-restaurant, ouvert jusqu’à 1h en semaine et 2h le week-end, proposera une centaine de places assises. "Des animations comme des concerts, des soirées théâtre ou des expositions seront également programmées tout au long de l’année et accessibles à tous " indique encore le communiqué.



Le multiplexe sportif de 3 000 m² proposera du fitness, des sports de raquette avec 5 terrains de squash, 2 terrains de padel, 3 de badminton et de l'escalade en bloc.



"Les voyageurs pourront profiter de 2h de sport au tarif privilégié de 9,90€ pour pratiquer l’escalade, suivre un cours collectif de fitness ou encore réserver un terrain de sport de raquette " ajoute l'UCPA. "Afin de prolonger leur expérience sportive, les vacanciers pourront également participer à des visites touristiques sportives et découvrir Paris en circuit running, en roller, à trottinette ou encore à vélo. "



L'UCPA espère attirer 65 000 voyageurs et 150 000 sportifs chaque année pour un chiffre d'affaires annuel de 4,7 millions d'euros HT.