L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026

Pour les enfants entre 6 et 17 ans


L’UCPA étend son label "colos déconnectées" à plus de 100 séjours thématiques et sportifs pour les vacances d’hiver et de printemps 2026, sur tout le territoire métropolitain - du littoral à la montagne. Les premiers départs sont programmés pour le 14 février.


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

Avec son programme "colos déconnectées", l'UCPA souhaite renforcer l'autonomie, la curiosité et la confiance en soi des enfants - DepositPhotos.com, serrnovik
Avec son programme "colos déconnectées", l'UCPA souhaite renforcer l'autonomie, la curiosité et la confiance en soi des enfants - DepositPhotos.com, serrnovik
Après un test concluant sur 2 600 jeunes, l'UCPA généralise son label de sobriété numérique à l'ensemble du territoire pour les prochaines vacances d'hiver et de printemps, pour séduire les familles et booster l'épanouissement des 6-17 ans.

Ce déploiement à l'échelle nationale fait suite à une expérimentation rigoureuse menée en 2025.

Durant les vacances de Pâques et d'été, trois centres pilotes (Soustons, Capbreton et le Chesnoy) ont accueilli 2 674 jeunes testeurs.

Les retours d'expérience des familles ont validé le dispositif, soulignant une amélioration de la convivialité et de l'attention chez les participants.

Une programmation diversifiée sur l'ensemble du territoire

L'ambition de l'UCPA dépasse le cadre de la simple privation technologique : le projet pédagogique vise à renforcer l'autonomie, la curiosité et la confiance en soi.

À travers des activités de pleine nature, des défis sensoriels et des expériences ludiques, les séjours sont structurés pour favoriser la participation active et la découverte collective, loin des sollicitations numériques habituelles.

Dès le 14 février 2026, cette offre sans écrans sera disponible du littoral à la montagne, couvrant des destinations variées comme Chamonix, Pontoise, Guchen ou encore Soustons plage.

A noter : le catalogue hiver/printemps propose des thématiques segmentées par tranches d'âge et par centres d'intérêt, alliant sport et apprentissage.

Parmi les produits phares, on retrouve les séjours "Évasion glacée" dédiés à l'exploration et à la randonnée en raquettes, ainsi que des offres plus spécifiques comme "Graine de véto", axé sur la connaissance des animaux de compagnie, ou "Mystères chez les sorciers", qui combine chimie ludique et activités sportives.

A lire aussi : L'UCPA lance un plan d’investissement de 240 M€ sur 5 ans

