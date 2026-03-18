Naar ajoute une nouvelle destination à sa production !

Un peu plus d'un mois après le lancement de son nouveau site, Naar continue de faire l'actualité.
Le tour-opérateur technologique annonce une nouvelle destination : la Corée du Sud.
Une nouveauté perçue comme stratégique dans l'offre asiatique de l'opérateur italien, arrivé en France en 2022.
La destination, très en vogue, notamment auprès des jeunes générations, offre un véritable dépaysement : métropoles futuristes comme Séoul et Busan, majestueux palais royaux, villages hanok pittoresques, temples bouddhistes immergés dans la nature, paysages montagneux et côtiers... sans oublier une scène gastronomique et culturelle animée.
L'année passée, et comme pour de nombreux pays, la Corée du Sud a réalisé un record d'arrivées internationales, avec 18,5 millions de visiteurs.
Autre atout : en plus d'être une destination atypique, elle se veut accessible pour les voyageurs européens, exemptés de visa pour des séjours allant jusqu'à 90 jours, et ce, jusqu'au 31 décembre 2026.
L'autorisation électronique n'est plus requise.
Le tour-opérateur technologique annonce une nouvelle destination : la Corée du Sud.
Une nouveauté perçue comme stratégique dans l'offre asiatique de l'opérateur italien, arrivé en France en 2022.
La destination, très en vogue, notamment auprès des jeunes générations, offre un véritable dépaysement : métropoles futuristes comme Séoul et Busan, majestueux palais royaux, villages hanok pittoresques, temples bouddhistes immergés dans la nature, paysages montagneux et côtiers... sans oublier une scène gastronomique et culturelle animée.
L'année passée, et comme pour de nombreux pays, la Corée du Sud a réalisé un record d'arrivées internationales, avec 18,5 millions de visiteurs.
Autre atout : en plus d'être une destination atypique, elle se veut accessible pour les voyageurs européens, exemptés de visa pour des séjours allant jusqu'à 90 jours, et ce, jusqu'au 31 décembre 2026.
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Naar propose 3 types d'offres sur la Corée du Sud
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Naar propose aux agents de voyages trois types de produits autour de la destination.
Tout d'abord, il sera possible de proposer aux clients des voyages sur mesure, entièrement personnalisables en fonction des intérêts du voyageur, réalisés en collaboration avec des partenaires locaux sélectionnés.
A lire : Naar Voyages : des acquisitions de TO en France et en Europe ?
Les séjours "Fly and Rail" offrent un large choix d'hôtels, de services ferroviaires, de visites et d'excursions.
De plus, des visites guidées en français sont mises en avant. Elles sont conçues pour offrir un aperçu complet du pays, à travers des itinéraires équilibrés qui combinent grandes villes, sites historiques de l'UNESCO et zones naturelles.
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