Naar Voyages : des acquisitions de TO en France et en Europe ? [ABO]

Ils sont venus me voir pour me dire que le projet était intéressant.



Je mène un développement par croissance interne, c’est-à-dire avec mes propres moyens et en recrutant le personnel adéquat. Si le marché français est un peu plus difficile que les autres, en raison de ses spécificités, ces investisseurs m’ont demandé ce que je ferais pour accélérer la progression.



Je leur ai dit que nous devrions alors faire des acquisitions, notamment celles d’un tour-opérateur non technologique,

Et comme les groupes du tourisme qui se développent à l’international ne sont pas légion, des fonds ont senti le bon filon." nous confie celui qui siège également au conseil d’administration de l’ASTOI, le syndicat des tour-opérateurs italiens.Alors que les voyagistes disposant de leur propre technologie sont relativement rares – à l’exception de Worldia et de Naar sur le segment du voyage sur mesure –Les différentes acquisitions ont fait bondir le groupe Travelsoft.Le propriétaire d’Orchestra est passé de 40 à 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en deux ans, avec près de 1 000 TO clients et 600 salariés.Pour le Franco-Italien, il n’est pas question d’entrer en concurrence avec le leader mondial des technologies de réservations de voyages, mais bien de proposer une alternative et de constituer un réseau d’acteurs indépendants.