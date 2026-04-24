Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium

TourMaG - Ces résultats, ainsi que votre offre, font-ils de vous les leaders en France sur le marché des voyages culturels, devant Arts et Vie ou encore Clio ?



Hervé Lafont : Clio est effectivement plus petit que nous, presque un quart de notre taille.



Quant à Arts et Vie, je pense que nous avons une taille à peu près similaire. La différence se situe au niveau de l’offre.



98% de nos voyages sont accompagnés d'un guide-conférencier au départ de Paris, qui reste avec les clients durant tout le voyage jusqu’au retour à Paris. Ce sont des guides-conférenciers français très capés, qui ont une connaissance de la destination, de la thématique et qui sont assez connus de nos clients.



Le guide-conférencier apporte vraiment une lecture de bout en bout de la visite, une vue d'ensemble de par le recul qu'il a, de par sa culture française, la littérature, l'histoire française et de la société européenne.



Cela donne un niveau de contenu qui est relativement élevé par rapport à l'industrie du voyage en général. Nous sommes un peu plus haut de gamme sur ce segment-là, et clairement plus haut de gamme en termes de prestations qu’Arts et Vies.



Nous avons une autre particularité : notre offre sur l’Europe est assez significative et diverse, avec des voyages autour de thématiques, d'expositions, de festivals de musique, etc. Nous sommes très présents dans les pays du Sud - Italie, Espagne, Portugal, Grèce -, et puis en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe de l'Est.



TourMaG - Et sur la France ?



Hervé Lafont : Nous proposons pas mal d’offres, mais la destination n'est pas numéro 1 chez nous, ni en nombre de pax, ni en chiffre d'affaires, parce qu’il s’agit souvent de séjours beaucoup plus courts, de journées ou bien de festivals sur 3-4 jours.



Et puis, nos clients n'ont pas forcément besoin de partir avec un guide-conférencier en France. Notre valeur ajoutée est peut-être un peu plus faible.



Quant au long-courrier, nous ne commercialisons pas de destinations balnéaires. Nous choisissons des pays dans lesquels il y a une grande authenticité culturelle : la Chine, le Japon, la Corée, le Moyen-Orient avec la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Oman - même si là, ce n'est pas la bonne période -, ou encore l'Ouzbékistan, le Kirghizstan, l'Arménie. Et puis, en Amérique latine : Mexique, Guatemala, Pérou, Colombie.



TourMaG - Quel est votre panier moyen ?



Hervé Lafont : Autour de 3 000 euros par personne.