Intermèdes by Asia : "Nous offrons aux agences une solution pour sauver leurs avoirs" selon G. Linton

TourMaG.com - Les agences seront commissionnées sur les circuits Intermèdes by Asia ?



Guillaume Linton : Nous avons fixé un taux de commission unique de 12%.



C'est une bonne nouvelle, car elles pourront à quelques points près retrouver une commission équivalente à nos produits maison.



Nous parlons avec la production Intermèdes et des paniers moyens relativement élevés, ainsi cela permettra de pouvoir solder les reports et les acomptes clients.



Ce qui est important pour les agences en ce moment, c'est de pouvoir reconstituer leur trésorerie et surtout de ne pas se retrouver dans l'impasse, avec pour seule et unique option les remboursements des acomptes clients.



TourMaG.com - N'étant pas spécialiste de la distribution BtoB, Intermèdes a dû faire un effort pour offrir une rémunération aussi attractive ?



Guillaume Linton : Un très gros effort même.



Que ce soit via nos agences partenaires ou en direct sur Intermèdes, les prix sont exactement les mêmes. Notre partenaire nous rétrocède une partie de sa marge que nous redistribuons quasi intégralement aux agences.



Dans le même temps, je précise qu'Intermèdes n'est pas outillé pour la distribution BtoB, nous sommes un partenaire unique.



Je suis d'autant plus fier de cette Collection, que nous ne prenons la place de personne. L'offre est unique et sans comparaison possible avec les productions France et Europe disponibles aujourd'hui en agence.



Le voyage itinérant avec conférencier n'est proposé que par certains croisiéristes haut de gamme, comme Ponant ou Voyages d'exception, mais avec un concept très différent et des groupes de taille bien plus conséquente.



Avec cette "Collection Intermèdes by Asia", le voyage commence à Paris, à l'aéroport, grâce aux guides-conférenciers qui sauront rassurer les clients les plus réticents et enthousiasmer les passionnés de culture !